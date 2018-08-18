Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500. На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)
стесняюсь спросить сколько лет вашему авто что цепь пора менять? но суть не в этом тут как то юю81уа писал что себестоимость Ленд крузера в пределах 3куе, так может замутите мелкую сборку? думаю как минимум с форума Я и Первый купим ПА3500, профит)
...а вообще это из серии "я в совкошлаке сам переклеил обои и побелил стены, нах тех рукожопых маляров"
Судя по отзывам даже на этой ветке, сейчас на ремонт можно найти или рукожопов задорого, или нерукожопов за очень дорого (и то не факт, что окажутся не рукожопами). Так что вариант с самостоятельным выполнением работ выглядит не так уж глупо. ПС. На некоторых двигателях VW цепь меняется уже на 80 тыс. км.
adeges написав:На сегодня это 186 номеров и 56 машиномест с землей с собственности. Кроме это рестораны, бары, конференц-залы и SPA-центр. Там большое хозяйство. Плюс лучшая локация в городе
186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.
Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.
Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.
Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.
зы. Все таки очень паленый покупатель[/quote]
Видимо у них цель - казино, а номера - в довесок. Но, с другой стороны, хорошо что это не какой-то застройщик купил - тогда вместо гостиницы получили бы башни близнецы.
зы. Посмотрим как покупатель пройдет фильтр про "доброчеснисть" коштiв. Я так понимаю это будет добровольный взнос "помогите на выборы..."
kingkongovets написав:shapo шо там с пенсией жены? шо с тарифами, с роттердамом? сколько дали свинарчукам? где наворованное шоколадным пецей, позволившее ему разбогатеть в 82 раза? снова тебя облюбили как лоха? смачного, смотри тока в желчи своей не захлебнись - нам будет тебя жутко не хватать
зы: а че вы про коррупцию заткнулись все как по команде? рубильник где то выключили? раньше от вас про карубцию и барыг на всех ветках и по любому поводу неслось - шо изменилось то?
Ничего не изменилось, ни пенсия жены которая 5-й месяц у сына в Мельбурне, ни с пр. т. к. еврейский мальчик из Кривого Рога оказался таким же дерьмом как и его предшественники на этом посту. И только не рассказывай, пожалуйста, что и ты не лох - все кто тут живут такие по определению
в большинстве районов цены выросли незначительно, однако отличился Гостомель — стоимость квадратного метра здесь в среднем выросла на 1,1 тыс. грн, или 8,5%, до 14 тыс. грн/кв. м; в Петропавловской Борщаговке средняя цена подскочила на 700 грн, или 4,4% — до 16,7 тыс. грн/кв. м; в Софиевской Борщаговке — всего на 100 грн, или 0,7%, до 14,9 тыс. грн/кв. м; на столько же в Вишневом — на 100 грн, или 0,6%, до 16,3 тыс. грн/кв. м; в Белогородке стоимость выросла на 200 грн, или 1,7% — до 11,8 тыс. грн/кв. м; в Вышгороде — на 100 грн, или 0,7%, до 14,5 тыс. грн/кв. м; в Броварах — на 400 грн, или 2,8%, до 14,8 тыс. грн/кв. м; в Борисполе — на 400 грн, или 3,1%, до 13,4 тыс. грн/кв. м; в Обухове — на 100 грн, или на 0,8%, до 12,2 тыс. грн/кв. м.
Где цены уменьшились:
в Буче цена просела на 300 грн, или 2%, до 14,4 тыс. грн/кв. м; в Ирпене — на 500 грн, или 3,2%, до 15 тыс. грн/кв. м; в Святопетровском — на 1 тыс. грн, или 7,6%, до 12,2 тыс. грн/кв. м.
Damien написав:Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500. На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)
стесняюсь спросить сколько лет вашему авто что цепь пора менять? но суть не в этом тут как то юю81уа писал что себестоимость Ленд крузера в пределах 3куе, так может замутите мелкую сборку? думаю как минимум с форума Я и Первый купим ПА3500, профит)
...а вообще это из серии "я в совкошлаке сам переклеил обои и побелил стены, нах тех рукожопых маляров"
Судя по отзывам даже на этой ветке, сейчас на ремонт можно найти или рукожопов задорого, или нерукожопов за очень дорого (и то не факт, что окажутся не рукожопами). Так что вариант с самостоятельным выполнением работ выглядит не так уж глупо. ПС. На некоторых двигателях VW цепь меняется уже на 80 тыс. км.
Vlad442 написав:Речь шла не о начальнике, а о владельце.
На самом деле разница тут не так и велика, статус "владельца" - тоже не что-то там сакральное, да и уровень потребления не обязательно пропорционален уровню доходов.
Разница в том, что начальник в курсе текущей ситуации. Не переплачивают ли специалисту, есть ли у него возможность воровать или жена дочь прокурора. У него либо нет вопросов, либо есть повод к действию. Владелец, не имея этой информации, может заподозрить, что его корову доит кто-то другой.