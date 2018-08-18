RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4772477347744775>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58

  Прохожий написав:
  Damien написав:Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.
На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)

стесняюсь спросить сколько лет вашему авто что цепь пора менять?
но суть не в этом
тут как то юю81уа писал что себестоимость Ленд крузера в пределах 3куе, так может замутите мелкую сборку? думаю как минимум с форума Я и Первый купим ПА3500, профит)

...а вообще это из серии "я в совкошлаке сам переклеил обои и побелил стены, нах тех рукожопых маляров" :mrgreen:

Судя по отзывам даже на этой ветке, сейчас на ремонт можно найти или рукожопов задорого, или нерукожопов за очень дорого (и то не факт, что окажутся не рукожопами). Так что вариант с самостоятельным выполнением работ выглядит не так уж глупо.
ПС. На некоторых двигателях VW цепь меняется уже на 80 тыс. км.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 26.02.18
Подякував: 468 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:01

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.


Глупостей, бОльших, чем уже сделаны (вроде загона производителей в дефляцию и каннибализации импортом 70-80% товарных категорий)? И я не ожидаю :mrgreen: Редкий случай, когда я с тобой согласен

Да, да.
Тоже самое говорили о Зеленском. "Хуже не будет". Ню-ню :)

zRadio, ты так топишь за украинских производителей, сам-то хоть на Ланосе ездишь все последние 20 лет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4888
З нами з: 31.08.09
Подякував: 332 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:26

  Унуноктий написав:А кто то знает что в Риге с недвижимостью?

А навіщо Рига? Франт спецаліст, багато про Ригу розповідав.
Ось вона рідна )))
Зображення
А це Таллінн )))
Зображення
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 16 лип, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 03.02.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:39

  adeges написав:На сегодня это 186 номеров и 56 машиномест с землей с собственности. Кроме это рестораны, бары, конференц-залы и SPA-центр. Там большое хозяйство. Плюс лучшая локация в городе


186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.

Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.

Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.

Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.

зы. Все таки очень паленый покупатель[/quote]

Видимо у них цель - казино, а номера - в довесок. Но, с другой стороны, хорошо что это не какой-то застройщик купил - тогда вместо гостиницы получили бы башни близнецы.

зы. Посмотрим как покупатель пройдет фильтр про "доброчеснисть" коштiв. Я так понимаю это будет добровольный взнос "помогите на выборы..."
striped
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1434 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:01

  kingkongovets написав:[b]- шо изменилось то?

В довесок закрывают программу 30/70 для осбб. На днях общался с главой осбб дома участвующего в этой проге. Всё нормально, катимся дальше
hume
 
Повідомлень: 6590
З нами з: 27.12.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:29

  change_pm написав:
  Унуноктий написав:А кто то знает что в Риге с недвижимостью?

А навіщо Рига? Франт спецаліст, багато про Ригу розповідав.
Ось вона рідна )))
Зображення

О, такі ж самі як в Києві трамвайчики 80-х років.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 19.09.10
Подякував: 630 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:32

  kingkongovets написав:shapo шо там с пенсией жены? шо с тарифами, с роттердамом? сколько дали свинарчукам? где наворованное шоколадным пецей, позволившее ему разбогатеть в 82 раза?
снова тебя облюбили как лоха? :mrgreen:
смачного, смотри тока в желчи своей не захлебнись - нам будет тебя жутко не хватать

зы: а че вы про коррупцию заткнулись все как по команде? рубильник где то выключили? раньше от вас про карубцию и барыг на всех ветках и по любому поводу неслось - шо изменилось то?

Ничего не изменилось, ни пенсия жены которая 5-й месяц у сына в Мельбурне, ни с пр. т. к. еврейский мальчик из Кривого Рога оказался таким же дерьмом как и его предшественники на этом посту.
И только не рассказывай, пожалуйста, что и ты не лох - все кто тут живут такие по определению
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3836
З нами з: 29.05.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:56

в пригороді ріст за місяць О_о

Що з Гостомелем?
Приєднали до Києва?

https://news.finance.ua/ru/news/-/474547/skolko-stoit-kvartira-v-novostrojkah-pod-kievom
Динамика цен на жилье под Киевом:

в большинстве районов цены выросли незначительно, однако отличился Гостомель — стоимость квадратного метра здесь в среднем выросла на 1,1 тыс. грн, или 8,5%, до 14 тыс. грн/кв. м;
в Петропавловской Борщаговке средняя цена подскочила на 700 грн, или 4,4% — до 16,7 тыс. грн/кв. м;
в Софиевской Борщаговке — всего на 100 грн, или 0,7%, до 14,9 тыс. грн/кв. м;
на столько же в Вишневом — на 100 грн, или 0,6%, до 16,3 тыс. грн/кв. м;
в Белогородке стоимость выросла на 200 грн, или 1,7% — до 11,8 тыс. грн/кв. м;
в Вышгороде — на 100 грн, или 0,7%, до 14,5 тыс. грн/кв. м;
в Броварах — на 400 грн, или 2,8%, до 14,8 тыс. грн/кв. м;
в Борисполе — на 400 грн, или 3,1%, до 13,4 тыс. грн/кв. м;
в Обухове — на 100 грн, или на 0,8%, до 12,2 тыс. грн/кв. м.

Где цены уменьшились:

в Буче цена просела на 300 грн, или 2%, до 14,4 тыс. грн/кв. м;
в Ирпене — на 500 грн, или 3,2%, до 15 тыс. грн/кв. м;
в Святопетровском — на 1 тыс. грн, или 7,6%, до 12,2 тыс. грн/кв. м.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20525
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:29

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:
  Damien написав:Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.
На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)

стесняюсь спросить сколько лет вашему авто что цепь пора менять?
но суть не в этом
тут как то юю81уа писал что себестоимость Ленд крузера в пределах 3куе, так может замутите мелкую сборку? думаю как минимум с форума Я и Первый купим ПА3500, профит)

...а вообще это из серии "я в совкошлаке сам переклеил обои и побелил стены, нах тех рукожопых маляров" :mrgreen:

Судя по отзывам даже на этой ветке, сейчас на ремонт можно найти или рукожопов задорого, или нерукожопов за очень дорого (и то не факт, что окажутся не рукожопами). Так что вариант с самостоятельным выполнением работ выглядит не так уж глупо.
ПС. На некоторых двигателях VW цепь меняется уже на 80 тыс. км.

может то не цепь а ремень?)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21288
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:42

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Речь шла не о начальнике, а о владельце.

На самом деле разница тут не так и велика, статус "владельца" - тоже не что-то там сакральное, да и уровень потребления не обязательно пропорционален уровню доходов.

Разница в том, что начальник в курсе текущей ситуации. Не переплачивают ли специалисту, есть ли у него возможность воровать или жена дочь прокурора. У него либо нет вопросов, либо есть повод к действию.
Владелец, не имея этой информации, может заподозрить, что его корову доит кто-то другой.
Vlad442
 
Повідомлень: 6978
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4772477347744775>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1871, 1872, 1873
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18720 3078033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 10:43
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14373
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18393)
16.07.2020 11:12
EximBonus Bot (1681)
16.07.2020 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.