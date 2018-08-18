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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4772477347744775

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:34

Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн

Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.

Ставка на 24 місяці - 4% річних.

Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.


Імпатека блізка блізка:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:43

  Первый написав:Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн

Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.

Ставка на 24 місяці - 4% річних.

Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.


Імпатека блізка блізка:-)

Издевательство какое-то. Вообще работать не хотят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:44

  Первый написав:Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн

Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.

Ставка на 24 місяці - 4% річних.

Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.


Імпатека блізка блізка:-)

Когда то вдалеком 15ом году знакомые, которые купили за 80 куе квартиру на об наб и ввалив 15куе в ремонт сдали её около 58 месяцев назад за 16500. С тех пор живёт один и тот же арендатор. То есть практически за 5 лет они имели от 600 до 700 уе.



А вот депо люди куда то пропали. Особенно те, кто арендовал на печерске с депо в 50 куе. Ставки огонь, можно нести.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:57

  airmax78 написав:
  Первый написав:Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн

Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.

Ставка на 24 місяці - 4% річних.

Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.

Імпатека блізка блізка:-)

Издевательство какое-то. Вообще работать не хотят.

2 червня обговорювали, прийшло тіко 1.5 місяців, що ж буде далі :?: :shock:
  change_pm написав:Ставки по депо в грн +2+3%, по баксу/йоро -2%.

КРЖН - рОкета, але віртуальна, бо грошей на квартиру ні в кого немає, крім СН.

Далі буде веселіше чи ні :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:07

  Первый написав:Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн

Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.

Ставка на 24 місяці - 4% річних.

Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.


Імпатека блізка блізка:-)

Укрсиб реально вже кілька разів розглядали можливіст ьзробити ставки по валюті від'ємними, але вирішили обмежитися іншим способом - майже всі, за деякими виключеннями, канали попвнення валютних рахунків зробили з комісією, і ставку 0,01%.
І так, вони ще пару років тому (а тим паче й зараз) могли видавати імпатеку під 10% і нижче, і проекти були але рубали через ризики неможливості стягнути заставу у разі чого
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:27

Это уже подешевело? или частный несчастный случай
130 м за 80 000 долл. Под ремонт
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 827b4b4390
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-sobstv ... e543061899
Serg-ik
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