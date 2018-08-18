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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:34
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Всім процвітання!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:43
Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Издевательство какое-то. Вообще работать не хотят.
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airmax78
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:44
Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Когда то вдалеком 15ом году знакомые, которые купили за 80 куе квартиру на об наб и ввалив 15куе в ремонт сдали её около 58 месяцев назад за 16500. С тех пор живёт один и тот же арендатор. То есть практически за 5 лет они имели от 600 до 700 уе.
А вот депо люди куда то пропали. Особенно те, кто арендовал на печерске с депо в 50 куе. Ставки огонь, можно нести.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:57
airmax78 написав: Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення. Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.Імпатека блізка блізка:-)
Издевательство какое-то. Вообще работать не хотят.
2 червня обговорювали, прийшло тіко 1.5 місяців, що ж буде далі
change_pm написав:Ставки по депо в грн +2+3%
, по баксу/йоро -2%.
КРЖН - рОкета, але віртуальна, бо грошей на квартиру ні в кого немає, крім СН.
Далі буде веселіше чи ні
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:58
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:07
Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Укрсиб реально вже кілька разів розглядали можливіст ьзробити ставки по валюті від'ємними, але вирішили обмежитися іншим способом - майже всі, за деякими виключеннями, канали попвнення валютних рахунків зробили з комісією, і ставку 0,01%.
І так, вони ще пару років тому (а тим паче й зараз) могли видавати імпатеку під 10% і нижче, і проекти були але рубали через ризики неможливості стягнути заставу у разі чого
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:27
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