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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:34
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:43
Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Издевательство какое-то. Вообще работать не хотят.
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airmax78
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:44
Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Когда то вдалеком 15ом году знакомые, которые купили за 80 куе квартиру на об наб и ввалив 15куе в ремонт сдали её около 58 месяцев назад за 16500. С тех пор живёт один и тот же арендатор. То есть практически за 5 лет они имели от 600 до 700 уе.
А вот депо люди куда то пропали. Особенно те, кто арендовал на печерске с депо в 50 куе. Ставки огонь, можно нести.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:57
airmax78 написав: Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення. Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.Імпатека блізка блізка:-)
Издевательство какое-то. Вообще работать не хотят.
2 червня обговорювали, прийшло тіко 1.5 місяців, що ж буде далі
change_pm написав:Ставки по депо в грн +2+3%
, по баксу/йоро -2%.
КРЖН - рОкета, але віртуальна, бо грошей на квартиру ні в кого немає, крім СН.
Далі буде веселіше чи ні
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:58
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:07
Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Укрсиб реально вже кілька разів розглядали можливіст ьзробити ставки по валюті від'ємними, але вирішили обмежитися іншим способом - майже всі, за деякими виключеннями, канали попвнення валютних рахунків зробили з комісією, і ставку 0,01%.
І так, вони ще пару років тому (а тим паче й зараз) могли видавати імпатеку під 10% і нижче, і проекти були але рубали через ризики неможливості стягнути заставу у разі чого
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Faceless
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:27
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:50
Faceless написав: Первый написав:
Укрсиб прислав повідомлення.
Нові ставки по депо в грн
Є класний вклад. «Персональний план збагачення».
Щоб сильно не збагатилися обмежений 150 тис грн.
Ставка на 24 місяці - 4% річних.
Щоб отримати на залишок на платиновій карті 4% необхідно тримати .... від 5 млн грн..
В доларах «збагатитися по персональному плану» не вийде - лише можливо по програмі надійний статок. Вклад від 9 місяців, не менше. Ставкаааааааа - 0,1 % річних.
Імпатека блізка блізка:-)
Укрсиб реально вже кілька разів розглядали можливіст ьзробити ставки по валюті від'ємними, але вирішили обмежитися іншим способом - майже всі, за деякими виключеннями, канали попвнення валютних рахунків зробили з комісією, і ставку 0,01%.
І так, вони ще пару років тому (а тим паче й зараз) могли видавати імпатеку під 10% і нижче, і проекти були але рубали через ризики неможливості стягнути заставу у разі чого
Умови по ресурсу є. Залишилися умови по стягненню і беззаперечному продажу стягненого майна. Чекаємо.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:03
Унуноктий написав: Gastarbaiter написав: Прохожий написав:
стесняюсь спросить сколько лет вашему авто что цепь пора менять?
но суть не в этом
тут как то юю81уа писал что себестоимость Ленд крузера в пределах 3куе, так может замутите мелкую сборку? думаю как минимум с форума Я и Первый купим ПА3500, профит)
...а вообще это из серии "я в совкошлаке сам переклеил обои и побелил стены, нах тех рукожопых маляров"
Судя по отзывам даже на этой ветке, сейчас на ремонт можно найти или рукожопов задорого, или нерукожопов за очень дорого (и то не факт, что окажутся не рукожопами). Так что вариант с самостоятельным выполнением работ выглядит не так уж глупо.
ПС. На некоторых двигателях VW цепь меняется уже на 80 тыс. км.
может то не цепь а ремень?)
Нет, цепь. На VW есть такая проблема. Были случаи перескока цепи даже на пробеге 50тыс км из-за неудачной конструкции натяжителя и цепи. Меняют натяжитель(нового образца) и заодно цепь(тоже модифицированная)
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Damien
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:14
Первый написав:
Умови по ресурсу є.
На год вперед? Вы путаете ипотеку с кредитом на холодильник. На рынке не существует длинных и дешевых инструментов фондирования в гривне. Ни одного срочного депозитчика вы не загоните в гривну более, чем на 3 года. И даже это экзотика - более 95% вкладов в гривне размещаются сроком на 1 год, или меньше.
Хеджировать курсовые риски тоже крайне непросто. Даже Минфин не может разместить 5-7-летние ОВГЗ доходностью ниже 9%!
Добавьте к этой ставке риски розничного кредитования (в том числе озвученные вами же), и вы сами поймете, почему зафиксировать ставку ипотеки ниже 12-15% годовых невозможно. Остается плавающая... Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...
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zРадио
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