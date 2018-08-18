Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Инвестиция оформляется через заключение предварительного договора покупки-продажи недвижимости, который инвестор заключает с АО «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Фенікс» под управлением КУА «Будкэпитал».
Девелоперами ЖК Great выступают два бренда — «РИЭЛ» (в активе у которого такие проекты, как ЖК «Львовский квартал», «Элизиум», «Львовская площадь» и OK’LAND) и IB Alliance (в их активе — ЖК «Заречный»).
Заказчиков строительства ЖК Great тоже несколько: это ООО «Европолитех», ООО «Укрдор Кмплект», ООО «Энранжелезобетон» и ООО «Киевбетон» — все эти компании являются арендаторами участков земли, на которой запланировано строительство комплекса
zРадио написав:Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...
На uird+2-3% очередь была бы, на текущий момент такая ставка при минимальном первом взносе в 30% например на одеушку в экономе, обеспечила бы платёж, примерно равный стоимости аренды такой квартиры. Но саму очередь сильно проредили бы требования по официальным доходам и проч, а главное - нежелание банков сильно рисковать из-за сложности с реализацией залога, и потому резвость спроса сдерживали бы сами
zРадио написав:Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...
На uird+2-3% очередь была бы, на текущий момент такая ставка при минимальном первом взносе в 30% например на одеушку в экономе, обеспечила бы платёж, примерно равный стоимости аренды такой квартиры. Но саму очередь сильно проредили бы требования по официальным доходам и проч, а главное - нежелание банков сильно рисковать из-за сложности с реализацией залога, и потому резвость спроса сдерживали бы сами
У Привата UIRD + 3% было до запуска "льготной ипотеки" (теперь UIRD + 4%) И где вы там очередь увидели?