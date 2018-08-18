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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4773477447754776

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:19

и еще немного не в тему
ЖК GREAT
было так:
Инвестиция оформляется через заключение предварительного договора покупки-продажи недвижимости, который инвестор заключает с АО «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Фенікс» под управлением КУА «Будкэпитал».

Девелоперами ЖК Great выступают два бренда — «РИЭЛ» (в активе у которого такие проекты, как ЖК «Львовский квартал», «Элизиум», «Львовская площадь» и OK’LAND) и IB Alliance (в их активе — ЖК «Заречный»).

Заказчиков строительства ЖК Great тоже несколько: это ООО «Европолитех», ООО «Укрдор Кмплект», ООО «Энранжелезобетон» и ООО «Киевбетон» — все эти компании являются арендаторами участков земли, на которой запланировано строительство комплекса
https://gdevkievezhithorosho.com/2018/12/%d0%b6%d0%ba-great-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80/

Но потом откуда то в проекте нарисовался Киевгорстрой. Для легализации откатов?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:28

  zРадио написав: Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...

А якщо залякати "долярчиків" інфляцією + смертю доляра? Як вам таке?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:30

  Serg-ik написав:Это уже подешевело? или частный несчастный случай
130 м за 80 000 долл. Под ремонт
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 827b4b4390
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-sobstv ... e543061899

Трішки дешево, як для міністерського. Оголошення по $800 за квадрат там зустрічав, а в цьому випадку виходить 626,8. Можливо пілся відкриття окружної ціни чуть просіли?
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:35

  change_pm написав:
  zРадио написав: Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...

А якщо залякати "долярчиків" інфляцією + смертю доляра? Як вам таке?

У долярчиків грошей немає. У приймах живуть не від щасливого вибору.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...

На uird+2-3% очередь была бы, на текущий момент такая ставка при минимальном первом взносе в 30% например на одеушку в экономе, обеспечила бы платёж, примерно равный стоимости аренды такой квартиры. Но саму очередь сильно проредили бы требования по официальным доходам и проч, а главное - нежелание банков сильно рисковать из-за сложности с реализацией залога, и потому резвость спроса сдерживали бы сами
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:02

  Faceless написав:
zРадио написав:Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...

На uird+2-3% очередь была бы, на текущий момент такая ставка при минимальном первом взносе в 30% например на одеушку в экономе, обеспечила бы платёж, примерно равный стоимости аренды такой квартиры. Но саму очередь сильно проредили бы требования по официальным доходам и проч, а главное - нежелание банков сильно рисковать из-за сложности с реализацией залога, и потому резвость спроса сдерживали бы сами


У Привата UIRD + 3% было до запуска "льготной ипотеки" (теперь UIRD + 4%) :mrgreen: И где вы там очередь увидели? :roll:
zРадио
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  #<1 ... 4773477447754776
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