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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4775477647774778>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:54

  zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...

На uird+2-3% очередь была бы, на текущий момент такая ставка при минимальном первом взносе в 30% например на одеушку в экономе, обеспечила бы платёж, примерно равный стоимости аренды такой квартиры. Но саму очередь сильно проредили бы требования по официальным доходам и проч, а главное - нежелание банков сильно рисковать из-за сложности с реализацией залога, и потому резвость спроса сдерживали бы сами


У Привата UIRD + 3% было до запуска "льготной ипотеки" (теперь UIRD + 4%) :mrgreen: И где вы там очередь увидели? :roll:

А дальше первого предложения вы не читаете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:14

  flyman написав:ага, тей що пасеться на скрутках ПДВ на фіктивний експорт та монополісти.

ну возврат ндс давно пора отменить - обычный грабеж бюджета.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:18

      xio13 написав:
      change_pm написав:
      zРадио написав: Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...

    А якщо залякати "долярчиків" інфляцією + смертю доляра? Як вам таке?

    У долярчиків грошей немає. У приймах живуть не від щасливого вибору.

    Якась застаріла інформація!
    Живу у СВОЇЙ КВАРТИРІ вже більше півроку!
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    ...я ще три роки тому написав це:
    ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:20

      zРадио написав:
      Faceless написав:
    zРадио написав:Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...

    На uird+2-3% очередь была бы, на текущий момент такая ставка при минимальном первом взносе в 30% например на одеушку в экономе, обеспечила бы платёж, примерно равный стоимости аренды такой квартиры. Но саму очередь сильно проредили бы требования по официальным доходам и проч, а главное - нежелание банков сильно рисковать из-за сложности с реализацией залога, и потому резвость спроса сдерживали бы сами


    У Привата UIRD + 3% было до запуска "льготной ипотеки" (теперь UIRD + 4%) :mrgreen: И где вы там очередь увидели? :roll:


      Faceless написав:А дальше первого предложения вы не читаете?


    Вы спорили про то что ипотека, это не только ипотека для недвижимости банка. А сейчас уже смотреть "другие предложения".

    Смешно.
    Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:26

      zРадио написав:Очередная заказушка КГС в духе "дишевле уже ни будит". Чем их больше, тем тяжелее ситуация с продажами...

    Игорь Кушнир
    Глава правления — президент ХК Киевгорстрой, доктор юридических наук
    Когда подешевеют квартиры?
    https://nv.ua/biz/experts/ceny-na-kvart ... 00322.html

    Я с Кушниром полностью согласен. Они обанкротятся, но цены не понизят. Такие у нас "бизнесмены".
    BIGor
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:29

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      flyman написав:і що дадуть під чахлий бізнес ФОП

    ГОЛОВНЕ - кредитний рейтинг!
    А в мене він - ІДЕАЛЬНИЙ! :lol:
    ...я ще три роки тому написав це:
    ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
    Долярчик
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:57

      Долярчик написав:
      flyman написав:і що дадуть під чахлий бізнес ФОП

    ГОЛОВНЕ - кредитний рейтинг!
    А в мене він - ІДЕАЛЬНИЙ! :lol:

    відшмагаєш їм кредитного контролера
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:07

      BIGor написав:
      zРадио написав:Очередная заказушка КГС в духе "дишевле уже ни будит". Чем их больше, тем тяжелее ситуация с продажами...

    Игорь Кушнир
    Глава правления — президент ХК Киевгорстрой, доктор юридических наук
    Когда подешевеют квартиры?
    https://nv.ua/biz/experts/ceny-na-kvart ... 00322.html

    Я с Кушниром полностью согласен. Они обанкротятся, но цены не понизят. Такие у нас "бизнесмены".

    Себестоимость строительства в многих случаях равна или выше цены продажи. Раньше эта дельта покрывалась за счёт открывания новых объектов, сейчас эта опция исчезнет
    Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
    shapo
     
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:09

      zРадио написав:
    Игорь Кушнир
    Глава правления — президент ХК Киевгорстрой, доктор юридических наук

    https://nv.ua/biz/experts/ceny-na-kvart ... 00322.html


    Читали?
    Про налаженные бизнес-процессы в фирме, которая более 20 лет на современном рынке
    когда все «круги ада» пройдены, можно наконец строить. Должен сказать, что далеко не всегда все получается с первого раза, и даже не всегда со второго. Иногда процедура занимает 1,5−2 года. Нужно обойти сотни кабинетов и собрать около тысячи подписей.


    про эффективность использования нераспределённой прибыли, которая в основном заработана не при курсе 27, а ранее, стройки-круглый год
    Оборудование для свайных работ, механизмы для устройства фундамента, краны, экскаваторы, бульдозеры, грузовики — что-то нужно арендовать, что-то есть у подрядчиков. Кроме затрат на пользование, все они требуют заправки.


    гипербола
    на протяжении последних лет пяти рассказывают, что вот-вот, и квартиры не то, что подешевеют, а их скоро даром будут отдавать.


    манипуляция ( приводит прайс, а не себестоимость)
    Цифры говорят сами за себя: в июне прошлого года средняя стоимость квадратного метра по Киеву составляла 23 тыс. грн, а в июне 2020-го цифра выросла уже до 25,1 тыс грн за квадрат


    ну и 8,5 млрд грн в запасах, в 2,8 раза больше, чем объём реализации за год-это, товарищи и господа, ......ц
    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:12

      shapo написав:
      BIGor написав:
      zРадио написав:Очередная заказушка КГС в духе "дишевле уже ни будит". Чем их больше, тем тяжелее ситуация с продажами...

    Игорь Кушнир
    Глава правления — президент ХК Киевгорстрой, доктор юридических наук
    Когда подешевеют квартиры?
    https://nv.ua/biz/experts/ceny-na-kvart ... 00322.html

    Я с Кушниром полностью согласен. Они обанкротятся, но цены не понизят. Такие у нас "бизнесмены".

    Себестоимость строительства в многих случаях равна или выше цены продажи. Раньше эта дельта покрывалась за счёт открывания новых объектов, сейчас эта опция исчезнет

    Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.
    airmax78
     
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