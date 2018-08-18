Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...
На uird+2-3% очередь была бы, на текущий момент такая ставка при минимальном первом взносе в 30% например на одеушку в экономе, обеспечила бы платёж, примерно равный стоимости аренды такой квартиры. Но саму очередь сильно проредили бы требования по официальным доходам и проч, а главное - нежелание банков сильно рисковать из-за сложности с реализацией залога, и потому резвость спроса сдерживали бы сами
У Привата UIRD + 3% было до запуска "льготной ипотеки" (теперь UIRD + 4%) И где вы там очередь увидели?
zРадио написав: Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...
А якщо залякати "долярчиків" інфляцією + смертю доляра? Як вам таке?
У долярчиків грошей немає. У приймах живуть не від щасливого вибору.
Якась застаріла інформація! Живу у СВОЇЙ КВАРТИРІ вже більше півроку!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:Но даже под UIRD + 2-3% очереди из заемщиков нет и не будет...
На uird+2-3% очередь была бы, на текущий момент такая ставка при минимальном первом взносе в 30% например на одеушку в экономе, обеспечила бы платёж, примерно равный стоимости аренды такой квартиры. Но саму очередь сильно проредили бы требования по официальным доходам и проч, а главное - нежелание банков сильно рисковать из-за сложности с реализацией залога, и потому резвость спроса сдерживали бы сами
У Привата UIRD + 3% было до запуска "льготной ипотеки" (теперь UIRD + 4%) И где вы там очередь увидели?
Faceless написав:А дальше первого предложения вы не читаете?
Вы спорили про то что ипотека, это не только ипотека для недвижимости банка. А сейчас уже смотреть "другие предложения".
Смешно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
ГОЛОВНЕ - кредитний рейтинг! А в мене він - ІДЕАЛЬНИЙ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Читали? Про налаженные бизнес-процессы в фирме, которая более 20 лет на современном рынке
когда все «круги ада» пройдены, можно наконец строить. Должен сказать, что далеко не всегда все получается с первого раза, и даже не всегда со второго. Иногда процедура занимает 1,5−2 года. Нужно обойти сотни кабинетов и собрать около тысячи подписей.
про эффективность использования нераспределённой прибыли, которая в основном заработана не при курсе 27, а ранее, стройки-круглый год
Оборудование для свайных работ, механизмы для устройства фундамента, краны, экскаваторы, бульдозеры, грузовики — что-то нужно арендовать, что-то есть у подрядчиков. Кроме затрат на пользование, все они требуют заправки.
гипербола
на протяжении последних лет пяти рассказывают, что вот-вот, и квартиры не то, что подешевеют, а их скоро даром будут отдавать.
манипуляция ( приводит прайс, а не себестоимость)
Цифры говорят сами за себя: в июне прошлого года средняя стоимость квадратного метра по Киеву составляла 23 тыс. грн, а в июне 2020-го цифра выросла уже до 25,1 тыс грн за квадрат
ну и 8,5 млрд грн в запасах, в 2,8 раза больше, чем объём реализации за год-это, товарищи и господа, ......ц
Я с Кушниром полностью согласен. Они обанкротятся, но цены не понизят. Такие у нас "бизнесмены".
Себестоимость строительства в многих случаях равна или выше цены продажи. Раньше эта дельта покрывалась за счёт открывания новых объектов, сейчас эта опция исчезнет
Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.