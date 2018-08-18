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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:15
Serg-ik написав:
ну и 8,5 млрд грн в запасах, в 2,8 раза больше, чем объём реализации за год-это, товарищи и господа, ......ц
Ну так все, что не сдано в эксплуатацию, сидит в запасах. Что вас смущает? Чем меньше сдают, чем дольше строят - тем больше запасы.
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airmax78
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