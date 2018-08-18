RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 477647774778477947804781>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:23

  airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.

В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20539
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:25

  airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.

не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 373
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 50 раз.
    Подякували: 114 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:30

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.

    не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть :D

    Доброго дня.
    Зібрав пул на купівлю 123 нових Тойота прадо 4.0 2020 року виробництва по 2950 дол США. Вам як і домовлялися плачу 2500 у.е за авто. Коли почнете виробництво?
    Всім процвітання!
    Первый
     
    Повідомлень: 15546
    З нами з: 27.10.09
    Подякував: 233 раз.
    Подякували: 2064 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    https://www.unian.ua/economics/finance/krediti-podovzheno-moratoriy-na-styagnennya-kreditnoji-zastavi-novini-ukrajina-11077208.html
    Рада подовжила мораторій на стягнення застави за валютними кредитами

    Мораторій продовжено до набрання чинності закону, який врегулює реструктуризацію за кредитами в іноземній валюті

    хіхі, рОкета, хіхі... 10% іпотєка ... Долярчики "зробили рОкету разом"
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 20539
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 1132 раз.
    Подякували: 1452 раз.
     
    Профіль
    2
    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:33

      Первый написав:
      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.

    не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть :D

    Доброго дня.
    Зібрав пул на купівлю 123 нових Тойота прадо 4.0 2020 року виробництва по 2950 дол США. Вам як і домовлялися плачу 2500 у.е за авто. Коли почнете виробництво?

    вы с прохожим мозги свои соберите и примените :D
    понимаю, непривычно. и рОкета кричать привычнее, но попробуйте! оч помогает
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 373
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 50 раз.
      Подякували: 114 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:36

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        airmax78 написав:Ну так все, что не сдано в эксплуатацию, сидит в запасах. Что вас смущает? Чем меньше сдают, чем дольше строят - тем больше запасы.

      смущает то, что есть строка "Готовая продукция", но она пуста
      При этом аудиторы пишут на странице 130
      https://kmb.ua/wp-content/uploads/2020/04/zv%D1%96t-kmb-za-2019-r%D1%96k.pdf
      Наявнiсть та оцiнка запасiвАудитори звертають увагу на примiтку 10 до консолiдованої фiнансової звiтностi де розкрито iнформацiю про склад та оцiнку запасiв Групи. Станом на 31.12.2019 балансова вартiсть запасiв складає 8 470 732 тис. грн., що становить 84% вартостi всiх активiв Групи.Найбiльша сума вартостi запасiв припадає на вартiсть незавершеного будiвництва та готових квартир. В звiтностi запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю, або чистою вартiстю реалiзацiї.


      и еще на странице 112
      10. Запаси
      Балансова вартiсть запасiв (з урахуванням резерву знецiнення запасiв):(тис. грн.)31.12.2019
      Матерiали4 102
      Будiвельнi матерiали58 063
      Матерiали переданi пiдрядним органiзацiям 223 571
      Готова продукцiя 698 596
      Товари (нерухоме майно)1 197 136
      Незавершене виробництво 6 289 264
      Всього 8 470 732

      Товара-на год продаж. Либо затоваривание , либо.....его вообще нет
      Serg-ik
      1
       
      Повідомлень: 11123
      З нами з: 10.06.11
      Подякував: 190 раз.
      Подякували: 1027 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:37

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        airmax78 написав:отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.

      В Киеве так нельзя. В Киеве стену разобрать и собрать стоит 80 000 грн
      Serg-ik
      1
       
      Повідомлень: 11123
      З нами з: 10.06.11
      Подякував: 190 раз.
      Подякували: 1027 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:40

        jj1981ua написав:
        airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.

      не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть :D

      Только еще строителей пригнать с Хмельницкого, чтобы работали за те же деньги, всяких ИТР или как они там называются оттуда же за те же деньги, аренду техники оттуда же за те же деньги, ну и убедить киевсовет, что выделение участка, стоимость его аренды должны стоить столько же, сколько в Хмельницком, что можно не вкладываться в коммуникации как в Хмельницком и ТП не строить. Ну и убедить застройщика, что нечего смотреть на рыночную цену, и там, где разметут и по 25 кгрн, продавать по 6000
      Faceless
      Аватар користувача
      Модератор
       
      Повідомлень: 27588
      З нами з: 24.01.12
      Подякував: 1167 раз.
      Подякували: 6584 раз.
       
      Профіль
      7
      2
      3
      Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:41

        Faceless написав:А дальше первого предложения вы не читаете?


      Так читаю ж. У Привата при лояльности скоринга и умении работать с оценкой неофициальных доходов никакой очереди нет!
      zРадио
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 6623
      З нами з: 02.05.18
      Подякував: 1139 раз.
      Подякували: 2597 раз.
       
      Профіль
      4
      5
      3
      Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:44

        Faceless написав:
        jj1981ua написав:
        airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.

      не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть :D

      Только еще строителей пригнать с Хмельницкого, чтобы работали за те же деньги, всяких ИТР или как они там называются оттуда же за те же деньги, аренду техники оттуда же за те же деньги, ну и убедить киевсовет, что выделение участка, стоимость его аренды должны стоить столько же, сколько в Хмельницком, что можно не вкладываться в коммуникации как в Хмельницком и ТП не строить. Ну и убедить застройщика, что нечего смотреть на рыночную цену, и там, где разметут и по 25 кгрн, продавать по 6000

      вот как раз для вас писали
        flyman написав:В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 373
        З нами з: 01.03.14
        Подякував: 50 раз.
        Подякували: 114 раз.
         
        Профіль
          #<1 ... 477647774778477947804781>
        Форум:
        + Додати
            тему
        Відповісти
        на тему
        Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
        Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

        Схожі теми
        Теми
        		 Відповіді Перегляди Останнє
        Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1872, 1873, 1874
        rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
        		18739 3079213
        Переглянути останнє повідомлення
        Чет 16 лип, 2020 18:12
        airmax78
        Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
        Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
        		466 199178
        Переглянути останнє повідомлення
        П'ят 29 тра, 2020 19:06
        Bobua
        Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
        zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
        		13 14377
        Переглянути останнє повідомлення
        Суб 02 тра, 2020 16:42
        Insaider

        Видалити встановлені форумом файли cookie
        Зараз обговорюється
        Все материалы
        Топ
        відповідей
        Топ
        користувачів
        В контексті FINANCE.UA
        Топ новини
        Реклама

        Форуми Finance.ua


        Finance.ua


        При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
        для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
        Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
        Powered by phpBB.