Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.
В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.
airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.
не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.
не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть
Доброго дня. Зібрав пул на купівлю 123 нових Тойота прадо 4.0 2020 року виробництва по 2950 дол США. Вам як і домовлялися плачу 2500 у.е за авто. Коли почнете виробництво?
airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.
не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть
Доброго дня. Зібрав пул на купівлю 123 нових Тойота прадо 4.0 2020 року виробництва по 2950 дол США. Вам як і домовлялися плачу 2500 у.е за авто. Коли почнете виробництво?
вы с прохожим мозги свои соберите и примените понимаю, непривычно. и рОкета кричать привычнее, но попробуйте! оч помогает
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
airmax78 написав:Ну так все, что не сдано в эксплуатацию, сидит в запасах. Что вас смущает? Чем меньше сдают, чем дольше строят - тем больше запасы.
смущает то, что есть строка "Готовая продукция", но она пуста При этом аудиторы пишут на странице 130
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2020/04/zv%D1%96t-kmb-za-2019-r%D1%96k.pdf Наявнiсть та оцiнка запасiвАудитори звертають увагу на примiтку 10 до консолiдованої фiнансової звiтностi де розкрито iнформацiю про склад та оцiнку запасiв Групи. Станом на 31.12.2019 балансова вартiсть запасiв складає 8 470 732 тис. грн., що становить 84% вартостi всiх активiв Групи.Найбiльша сума вартостi запасiв припадає на вартiсть незавершеного будiвництва та готових квартир. В звiтностi запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю, або чистою вартiстю реалiзацiї.
и еще на странице 112
10. Запаси Балансова вартiсть запасiв (з урахуванням резерву знецiнення запасiв):(тис. грн.)31.12.2019 Матерiали4 102 Будiвельнi матерiали58 063 Матерiали переданi пiдрядним органiзацiям 223 571 Готова продукцiя 698 596 Товари (нерухоме майно)1 197 136 Незавершене виробництво 6 289 264 Всього 8 470 732
Товара-на год продаж. Либо затоваривание , либо.....его вообще нет
airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.
не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть
Только еще строителей пригнать с Хмельницкого, чтобы работали за те же деньги, всяких ИТР или как они там называются оттуда же за те же деньги, аренду техники оттуда же за те же деньги, ну и убедить киевсовет, что выделение участка, стоимость его аренды должны стоить столько же, сколько в Хмельницком, что можно не вкладываться в коммуникации как в Хмельницком и ТП не строить. Ну и убедить застройщика, что нечего смотреть на рыночную цену, и там, где разметут и по 25 кгрн, продавать по 6000
airmax78 написав:Вас сейчас местные специалисты в области регионального строительства заклюют. Приведут в пример отличные дома, которые строятся в Хмельницком или Шполе и продаются по 6000 грн. за метр еще и с прибылью и скажут, что и в Киеве так можно.
не, в киеве кирпичи с позолотой. не по феншую обычные класть
Только еще строителей пригнать с Хмельницкого, чтобы работали за те же деньги, всяких ИТР или как они там называются оттуда же за те же деньги, аренду техники оттуда же за те же деньги, ну и убедить киевсовет, что выделение участка, стоимость его аренды должны стоить столько же, сколько в Хмельницком, что можно не вкладываться в коммуникации как в Хмельницком и ТП не строить. Ну и убедить застройщика, что нечего смотреть на рыночную цену, и там, где разметут и по 25 кгрн, продавать по 6000
вот как раз для вас писали
flyman написав:В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.