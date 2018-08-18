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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47774778477947804781>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:47

  zРадио написав:
  Faceless написав:А дальше первого предложения вы не читаете?


Так читаю ж. У Привата при лояльности скоринга и умении работать с оценкой неофициальных доходов никакой очереди нет!


где про это написано на сайте привата?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:48

  zРадио написав:
  Faceless написав:А дальше первого предложения вы не читаете?


Так читаю ж. У Привата при лояльности скоринга и умении работать с оценкой неофициальных доходов никакой очереди нет!

Вы что, ждете очередь с палатками под отделениями, абы быстрее попасть к менеджеру? Или как вы оцениваете, есть спрос или нет?
Во-первых, вы явно путаете подход при выдачи кредиток и потребов с подходом при выдаче ипотеки.
Во-вторых, если б читали, дочитали бы, что банк сам сделает все, что максимально проредить эту самую очередь. Слишком рисково значительно наращивать этот портфель. Да и условия у Привата похуже, чем у Кредо или Правекса. И хз что они понимают под "відмінна кредитна історія".
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:52

  jj1981ua написав:вот как раз для вас писали
  flyman написав:В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.

Представляете, сразу Х2 к цене Хмельницкого.
И как, в Буче работают за те же деньги, что и в Киеве? Там аналогичные по сложности проекты? ИТР тоже киевский или за аналогичные деньги? Участки в Буче стоят столько же, сколько в Киеве?
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:52

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Встречайте "дешевую ипотеку" :oops:

Зображення
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

Не, не пройдет этот законпроект.

ХА!
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Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. За принятие в целом проекта закона №3640
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Растишко настолько деградировали во главе с забетонировавшимся аирмаксом, что даже не могут сложить 2+2.

Вот флаймен привел пример бучи с ценой продажи 12000 за м2. Следовательно при рентабельности минимум 35%. Себестоимость в районе грубо говоря 8000. Или же ~300$.

Обратите внимание на 2 момента: в буче не строят курятников по 30 этажей, а самое дорогое в строительстве это фундамент и дом который 10 этажей по себестоимости ненамного дешевле за дом в 20 этажей.

Следовательно "Оркадовский" или ДБКшный курятник даже дешевле бучевского дома. Там 250$ макс.

Единственный момент цена земли.

Берете куркулятор, и считаете из расчета 10-20 тыс $ за 1 сотку. Курятник на 30 сотках удорожит дом на 300 тысяч долларов, что если пересчитать на цену квартиры то +1000-2000$ к цене квартиры или максимум 50$ к квадрату.

Но кгс докажет своими обнальными ведомостями что курятник медовый он в минус строит, все ради комунизма.
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 16 лип, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:54

  Faceless написав:
  jj1981ua написав:вот как раз для вас писали
  flyman написав:В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.

Представляете, сразу Х2 к цене Хмельницкого.
И как, в Буче работают за те же деньги, что и в Киеве? Там аналогичные по сложности проекты? ИТР тоже киевский или за аналогичные деньги? Участки в Буче стоят столько же, сколько в Киеве?

да, да, в киеве меньше 20 или 25т с/с быть не может! мы все уже это знаем.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:56

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Faceless написав:Только еще строителей пригнать с Хмельницкого, чтобы работали за те же деньги, всяких ИТР или как они там называются оттуда же за те же деньги, аренду техники оттуда же за те же деньги.

    Из того же отчёта видно, что доля зарплат -невелика. Я понимаю, что основные расходы по зарплате у субподрядчиков, но у того же КМБ материальные затраты почти в 6,5 раз больше зарплаты с начислениями на неё. О прочих затратах-вообще молчу. Там клондайк
    Матеріальні затрати 744563
    Витрати на оплату праці 96280
    Відрахування на соціальні заходи 18527
    Амортизація 27247
    Інші операційні витрати 2228053
    Разом 3114670


    Ну и убедить застройщика, что нечего смотреть на рыночную цену, и там, где разметут и по 25 кгрн, продавать по 6000

    Не надо его убеждать. Его ничем не убедить, если у него годовой запас товара на балансе, а он рассказывает, что денег нет на достройку Укрбуда и кредиты берёт на строительство.
    Или нет никаких запасов? Ну тогда это дыра, которая больше нераспределённой прибыли
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:58

      Faceless написав:
      zРадио написав:
      Faceless написав:А дальше первого предложения вы не читаете?


    Так читаю ж. У Привата при лояльности скоринга и умении работать с оценкой неофициальных доходов никакой очереди нет!

    Вы что, ждете очередь с палатками под отделениями, абы быстрее попасть к менеджеру? Или как вы оцениваете, есть спрос или нет?
    Во-первых, вы явно путаете подход при выдачи кредиток и потребов с подходом при выдаче ипотеки.
    Во-вторых, если б читали, дочитали бы, что банк сам сделает все, что максимально проредить эту самую очередь. Слишком рисково значительно наращивать этот портфель. Да и условия у Привата похуже, чем у Кредо или Правекса. И хз что они понимают под "відмінна кредитна історія".


    Я зашел посмотрел на кредо и правес. Кредо дает на 5 лет 9.9%, при разовой комиссией 3%.

    Вы уже взяли или заботичесь про других?
    Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:58

      Faceless написав:
      jj1981ua написав:вот как раз для вас писали
      flyman написав:В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.

    Представляете, сразу Х2 к цене Хмельницкого.
    И как, в Буче работают за те же деньги, что и в Киеве? Там аналогичные по сложности проекты? ИТР тоже киевский или за аналогичные деньги? Участки в Буче стоят столько же, сколько в Киеве?

    Не скажу за Шполу, але в Тернополі ціни як (і навіть трохи вище) в містах сателітах Києва.
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    Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:03

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Faceless написав:Участки в Буче стоят столько же, сколько в Киеве?
    под застройку участки покупаются? Где можно посмотреть что по чём было продано?
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