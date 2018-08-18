где про это написано на сайте привата?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:47
где про это написано на сайте привата?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:48
Вы что, ждете очередь с палатками под отделениями, абы быстрее попасть к менеджеру? Или как вы оцениваете, есть спрос или нет?
Во-первых, вы явно путаете подход при выдачи кредиток и потребов с подходом при выдаче ипотеки.
Во-вторых, если б читали, дочитали бы, что банк сам сделает все, что максимально проредить эту самую очередь. Слишком рисково значительно наращивать этот портфель. Да и условия у Привата похуже, чем у Кредо или Правекса. И хз что они понимают под "відмінна кредитна історія".
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:52
Представляете, сразу Х2 к цене Хмельницкого.
И как, в Буче работают за те же деньги, что и в Киеве? Там аналогичные по сложности проекты? ИТР тоже киевский или за аналогичные деньги? Участки в Буче стоят столько же, сколько в Киеве?
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:52
ХА!
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Растишко настолько деградировали во главе с забетонировавшимся аирмаксом, что даже не могут сложить 2+2.
Вот флаймен привел пример бучи с ценой продажи 12000 за м2. Следовательно при рентабельности минимум 35%. Себестоимость в районе грубо говоря 8000. Или же ~300$.
Обратите внимание на 2 момента: в буче не строят курятников по 30 этажей, а самое дорогое в строительстве это фундамент и дом который 10 этажей по себестоимости ненамного дешевле за дом в 20 этажей.
Следовательно "Оркадовский" или ДБКшный курятник даже дешевле бучевского дома. Там 250$ макс.
Единственный момент цена земли.
Берете куркулятор, и считаете из расчета 10-20 тыс $ за 1 сотку. Курятник на 30 сотках удорожит дом на 300 тысяч долларов, что если пересчитать на цену квартиры то +1000-2000$ к цене квартиры или максимум 50$ к квадрату.
Но кгс докажет своими обнальными ведомостями что курятник медовый он в минус строит, все ради комунизма.
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 16 лип, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:54
да, да, в киеве меньше 20 или 25т с/с быть не может! мы все уже это знаем.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Из того же отчёта видно, что доля зарплат -невелика. Я понимаю, что основные расходы по зарплате у субподрядчиков, но у того же КМБ материальные затраты почти в 6,5 раз больше зарплаты с начислениями на неё. О прочих затратах-вообще молчу. Там клондайк
Матеріальні затрати 744563
Витрати на оплату праці 96280
Відрахування на соціальні заходи 18527
Амортизація 27247
Інші операційні витрати 2228053
Разом 3114670
Не надо его убеждать. Его ничем не убедить, если у него годовой запас товара на балансе, а он рассказывает, что денег нет на достройку Укрбуда и кредиты берёт на строительство.
Или нет никаких запасов? Ну тогда это дыра, которая больше нераспределённой прибыли
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:58
Я зашел посмотрел на кредо и правес. Кредо дает на 5 лет 9.9%, при разовой комиссией 3%.
Вы уже взяли или заботичесь про других?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:58
Не скажу за Шполу, але в Тернополі ціни як (і навіть трохи вище) в містах сателітах Києва.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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