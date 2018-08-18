Додано: Чет 16 лип, 2020 18:18

jj1981ua написав: pesikot написав: Да, да.

Тоже самое говорили о Зеленском. "Хуже не будет". Ню-ню



zRadio, ты так топишь за украинских производителей, сам-то хоть на Ланосе ездишь все последние 20 лет ? Да, да.Тоже самое говорили о Зеленском. "Хуже не будет". Ню-ню, ты так топишь за украинских производителей, сам-то хоть на Ланосе ездишь все последние 20 лет ?

любой вменяемый человек понимает, что укр производитель это хорошо для экономики.

не понимают только компрадорные либералы. любой вменяемый человек понимает, что укр производитель это хорошо для экономики.не понимают только компрадорные либералы.

И тебе вопрос, ты ездишь на Ланосе последние 20 лет ? Или покупаешь ланос, ездишь на нём 5 лет, продаешь и снова покупаешь новый ланос ? И так по кругуЕсли нет, то не рассуждай о пользе украинского производителя.Я за украинское производство, но только не за такое производство, когда украинский производитель свою неэффективность и/или жадность пытается решать за счёт девальвации,и налоговых преференций себе и препятствию импорта.ЗАЗ Авто наглядный пример плохого укр.производителя. 20 лет клепали и продавали ланос, получая миллиардные налоговые преференции.Зарубежные автопроизводители за это время и за сопоставимые деньги пару раз обновили модельный рядКак и производители сыров. Как у них получается на украинском сырье делать сыры дороже польских, при меньшей налоговой нагрузке и меньшей ЗП. Да ещё по вкусу никакиеКак и производители стройматериалов. При чуть меньшей или равной цене импорта - качество гораздо хуже.А вот продуктовые производители делают вполне достойный продукт - кондитерка, соусы/кетчупы, подсолнечное масло и т.дЯ за украинский продукт, но чтобы этот продукт был качественный и не дороже импорта.