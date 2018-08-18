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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4778477947804781>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:04

UPD:
Кредо банк дает аналогично привату!

правекс дает на 5лет под 9.9%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 16 лип, 2020 18:10, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Из того же отчёта видно, что доля зарплат -невелика. Я понимаю, что основные расходы по зарплате у субподрядчиков, но у того же КМБ материальные затраты почти в 6,5 раз больше зарплаты с начислениями на неё.

У строителей, даже больше, чем в прочих отраслях, процветают зарплаты в конвертах, да и я и не говорил, что это основная категория, я не один пункт перечислил, который будет больше, порой в разы, чем у стройки на периферии.
  Serg-ik написав:Не надо его убеждать.

Действительно, никого убеждать не надо: то, что спрос есть и по текущим ценам - это факт. Вот вы вспомнили про УкрБуд - сколько там, 40 000 инвесторов? Т.е. только на объекты УкрБуда нашлось более 40 000 покупателей, причем по текущим ценам, а не патриста.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:09

  xio13 написав:Растишко настолько деградировали во главе с забетонировавшимся аирмаксом, что даже не могут сложить 2+2.

Вот флаймен привел пример бучи с ценой продажи 12000 за м2. Следовательно при рентабельности минимум 35%. Себестоимость в районе грубо говоря 8000. Или же ~300$.

Обратите внимание на 2 момента: в буче не строят курятников по 30 этажей, а самое дорогое в строительстве это фундамент и дом который 10 этажей по себестоимости ненамного дешевле за дом в 20 этажей.

Следовательно "Оркадовский" или ДБКшный курятник даже дешевле бучевского дома. Там 250$ макс.

Единственный момент цена земли.

Берете куркулятор, и считаете из расчета 10-20 тыс $ за 1 сотку. Курятник на 30 сотках удорожит дом на 300 тысяч долларов, что если пересчитать на цену квартиры то +1000-2000$ к цене квартиры или максимум 50$ к квадрату.

Но кгс докажет своими обнальными ведомостями что курятник медовый он в минус строит, все ради комунизма.

Шапо, ну что я вам говорил?
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:10

  proftpd66 написав:UPD:
Кредо банк дает аналогично привату.

правекс дает на 5лет

Сколько можно бред нести, вы даже сайт не в состоянии прочитать? Правекс до 20 лет, Кредо до 20 лет и взнос от 20%, Приват взнос от 25% и тоже до 20 лет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:10

  pesikot написав:ХА!
Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. За принятие в целом проекта закона №3640

Зе 3.14дорасы
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:спрос есть и по текущим ценам - это факт. Вот вы вспомнили про УкрБуд - сколько там, 40 000 инвесторов? Т.е. только на объекты УкрБуда нашлось более 40 000 покупателей, причем по текущим ценам, а не патриста.

От Вас не ожидал таких манипуляций
Там 13 000 инвесторов, 40 000 пострадавших, поскольку считается по числу возможных жильцов
Патриста? Я никогда о таком и не говорил. Хотел по 600. В приципе-такое было, но мне не понравилось.

Что скажете по факту затоваривания КМБ?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:13

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Растишко настолько деградировали во главе с забетонировавшимся аирмаксом, что даже не могут сложить 2+2.

Вот флаймен привел пример бучи с ценой продажи 12000 за м2. Следовательно при рентабельности минимум 35%. Себестоимость в районе грубо говоря 8000. Или же ~300$.

Обратите внимание на 2 момента: в буче не строят курятников по 30 этажей, а самое дорогое в строительстве это фундамент и дом который 10 этажей по себестоимости ненамного дешевле за дом в 20 этажей.

Следовательно "Оркадовский" или ДБКшный курятник даже дешевле бучевского дома. Там 250$ макс.

Единственный момент цена земли.

Берете куркулятор, и считаете из расчета 10-20 тыс $ за 1 сотку. Курятник на 30 сотках удорожит дом на 300 тысяч долларов, что если пересчитать на цену квартиры то +1000-2000$ к цене квартиры или максимум 50$ к квадрату.

Но кгс докажет своими обнальными ведомостями что курятник медовый он в минус строит, все ради комунизма.

Шапо, ну что я вам говорил?

Зачем мне эти пустопорожние разговоры если я процентовки подписывал и знаю сколько стоят работы и материалы. Взятки и пр. на оформление разрешений, аренда земли и пр. в процентном отношении не так и велики
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:16

  Faceless написав:
  proftpd66 написав:UPD:
Кредо банк дает аналогично привату.

правекс дает на 5лет

Сколько можно бред нести, вы даже сайт не в состоянии прочитать? Правекс до 20 лет, Кредо до 20 лет и взнос от 20%, Приват взнос от 25% и тоже до 20 лет


правекс 9.9% дает на 5лет! при 3% комиссию от суммы. Но дальше:

UIRD + 2%**

**Для ІТ-спеціалістів, медичних працівників, клієнтів B@W, клієнтів із зарплатними проєктами, топменеджерів, юридичних осіб, які обслуговуються у ПРАВЕКС БАНКу, клієнтів із позитивною кредитною історією знижка за маржею — 1%

БЕЗ UIRD + 3% АНАЛОГИЧНО привату

Мінімальний внесок 40%


Пишите полностью условия, зачем запутывать людей? Если есть от 40% минималка, то смысл этот кредит?


https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka


Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 16 лип, 2020 18:20, всього редагувалось 3 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:18

  jj1981ua написав:
  pesikot написав:Да, да.
Тоже самое говорили о Зеленском. "Хуже не будет". Ню-ню :)

zRadio, ты так топишь за украинских производителей, сам-то хоть на Ланосе ездишь все последние 20 лет ?

любой вменяемый человек понимает, что укр производитель это хорошо для экономики.
не понимают только компрадорные либералы.

И тебе вопрос, ты ездишь на Ланосе последние 20 лет ? Или покупаешь ланос, ездишь на нём 5 лет, продаешь и снова покупаешь новый ланос ? И так по кругу
Если нет, то не рассуждай о пользе украинского производителя.

Я за украинское производство, но только не за такое производство, когда украинский производитель свою неэффективность и/или жадность пытается решать за счёт девальвации,и налоговых преференций себе и препятствию импорта.

ЗАЗ Авто наглядный пример плохого укр.производителя. 20 лет клепали и продавали ланос, получая миллиардные налоговые преференции.
Зарубежные автопроизводители за это время и за сопоставимые деньги пару раз обновили модельный ряд

Как и производители сыров. Как у них получается на украинском сырье делать сыры дороже польских, при меньшей налоговой нагрузке и меньшей ЗП. Да ещё по вкусу никакие

Как и производители стройматериалов. При чуть меньшей или равной цене импорта - качество гораздо хуже.

А вот продуктовые производители делают вполне достойный продукт - кондитерка, соусы/кетчупы, подсолнечное масло и т.д

Я за украинский продукт, но чтобы этот продукт был качественный и не дороже импорта.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Faceless написав:
  proftpd66 написав:UPD:
Кредо банк дает аналогично привату.

правекс дает на 5лет

Сколько можно бред нести, вы даже сайт не в состоянии прочитать? Правекс до 20 лет, Кредо до 20 лет и взнос от 20%, Приват взнос от 25% и тоже до 20 лет


правекс 9.9% дает на 5лет! при 3% комиссию от суммы. Но дальше:

UIRD + 2%**

**Для ІТ-спеціалістів, медичних працівників, клієнтів B@W, клієнтів із зарплатними проєктами, топменеджерів, юридичних осіб, які обслуговуються у ПРАВЕКС БАНКу, клієнтів із позитивною кредитною історією знижка за маржею — 1%

БЕЗ UIRD + 3% АНАЛОГИЧНО привату

Мінімальний внесок 40%


Пишите полностью условия, зачем запутывать людей? Если есть от 40% минималка, то смысл этот кредит?


https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka


Зображення


Вот это новость, впервые услышали, что такое плавающая ставка, страницу до конца осилили дочитать, но не осилили понять.
Пробуйте дальше, только, просьба, избавьте ветку ветку от своих бессмысленных постов и глупых вопросов
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