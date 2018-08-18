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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4778477947804781

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:33

Faceless

Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%

Вы ему написали смотрите "другие предложения".

давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? :)

я думаю над этим...

airmax78, ты берешь? :) Сразу па 50 квартир? :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 16 лип, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:40

  proftpd66 написав:Faceless

Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%

Вы ему написали смотрите "другие предложения".

давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? :)

airmax78, ты берешь? :) Сразу па 50 квартир? :)

Идите в школу, вы пропустили уроки чтения. Я про предложениях в тексте писал, в своем посте.
П.С. Реально притомили, будете и дальше глупости писать - буду сносить не глядя
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:43

  Faceless написав:
  proftpd66 написав:Faceless

Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%

Вы ему написали смотрите "другие предложения".

давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? :)

airmax78, ты берешь? :) Сразу па 50 квартир? :)

Идите в школу, вы пропустили уроки чтения. Я про предложениях в тексте писал, в своем посте.
П.С. Реально притомили, будете и дальше глупости писать - буду сносить не глядя


я не знал, что правекс дает 9.9% на 5 лет + до 15лет дальше. Я благодарен, что Вы написали про это.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все буде добре!
Он вже, навіть, соціальну аптеку Микола відкриває!

(всі деталі на моїй гілці)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 4778477947804781
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