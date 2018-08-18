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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:33
Faceless
Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%
Вы ему написали смотрите "другие предложения".
давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать?
я думаю над этим...airmax78
, ты берешь?
Сразу па 50 квартир?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 16 лип, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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Додано: Чет 16 лип, 2020 18:40
proftpd66 написав:Faceless
Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%
Вы ему написали смотрите "другие предложения".
давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? airmax78
, ты берешь?
Сразу па 50 квартир?
Идите в школу, вы пропустили уроки чтения. Я про предложениях в тексте писал, в своем посте.
П.С. Реально притомили, будете и дальше глупости писать - буду сносить не глядя
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Faceless
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Додано: Чет 16 лип, 2020 18:43
Faceless написав: proftpd66 написав:Faceless
Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%
Вы ему написали смотрите "другие предложения".
давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? airmax78
, ты берешь?
Сразу па 50 квартир?
Идите в школу, вы пропустили уроки чтения. Я про предложениях в тексте писал, в своем посте.
П.С. Реально притомили, будете и дальше глупости писать - буду сносить не глядя
я не знал, что правекс дает 9.9% на 5 лет + до 15лет дальше. Я благодарен, что Вы написали про это.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 18:45
Все буде добре!
Он вже, навіть, соціальну аптеку Микола відкриває!
(всі деталі на моїй гілці)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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