|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:33
Faceless
Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%
Вы ему написали смотрите "другие предложения".
давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать?
я думаю над этим...airmax78
, ты берешь?
Сразу па 50 квартир?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 16 лип, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3313
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:40
proftpd66 написав:Faceless
Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%
Вы ему написали смотрите "другие предложения".
давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? airmax78
, ты берешь?
Сразу па 50 квартир?
Идите в школу, вы пропустили уроки чтения. Я про предложениях в тексте писал, в своем посте.
П.С. Реально притомили, будете и дальше глупости писать - буду сносить не глядя
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27591
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 6584 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:43
Faceless написав: proftpd66 написав:Faceless
Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%
Вы ему написали смотрите "другие предложения".
давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? airmax78
, ты берешь?
Сразу па 50 квартир?
Идите в школу, вы пропустили уроки чтения. Я про предложениях в тексте писал, в своем посте.
П.С. Реально притомили, будете и дальше глупости писать - буду сносить не глядя
я не знал, что правекс дает 9.9% на 5 лет + до 15лет дальше. Я благодарен, что Вы написали про это.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3313
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:06
proftpd66 написав:
я не знал, что правекс дает 9.9% на 5 лет + до 15лет дальше. Я благодарен, что Вы написали про это.
Если для отдельных категорий - "ІТ-спеціалістів, медичних працівників, клієнтів B@W, клієнтів із зарплатними проєктами, топменеджерів юридичних осіб" - то 9,49%, а после пяти лет плавающая для этих категорий uird+1% (скидка по марже). Ну там уже хз, это может выйти и ниже чем 10%, а может и куда выше.
Но у предложения с самой низкой ставкой есть и нюанс в виде 2,99% комиссии при выдаче
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27591
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 6584 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:16
shapo написав:
Себестоимость строительства в многих случаях равна или выше цены продажи. Раньше эта дельта покрывалась за счёт открывания новых объектов, сейчас эта опция исчезнет
Значит имеем еще один пример индустрии, которая не дышит при нынешнем курсе - повысить гривневый ценник нельзя, это добьет итак низкий спрос, но себестоимость в этот ценник уже еле влазит (или даже вылазит за него).
Зато инвестиции в гривну сверхдоходны... Цирк на дроте! Во второй половине 2013-го ситуация, кстати, была один в один
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6629
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:19
на противагу темі КРЖН на валютній грусть і печальhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5015556#p5015556
komp написав:Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет, – опрос НБУ
Бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса руководителей компаний во втором квартале 2020 года.
"Уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 года – 90,8% (в первом квартале 2020 года – 110,5%). Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний ухудшились под влиянием коронакризиса и карантина", – сказано в сообщении.
В НБУ отмечают, что при этом бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина.
При этом ухудшились инфляционные ожидания предприятий ухудшились. Бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении (в первом квартале – 5,1%).
Кроме того, бизнес ожидает существенного ослабления национальной валюты. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,28 грн/$ (в предыдущем квартале – 26,01 грн/$. Большинство предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 27 грн/$ до 29 грн/$.
По данным опроса, впервые с первого квартала 2016 года предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине.
При этом большинство компаний не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, а 22% – ожидают ухудшения. Более пессимистические оценки имеют представители малого и среднего бизнеса.
"Бизнес ожидает уменьшения общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. В целом рост по этому показателю прогнозируют только респонденты перерабатывающей промышленности и торговли, а самые низкие оценки – у предприятий строительства и добывающей промышленности", – отмечают в НБУ.
В то же время снижение инвестиционной активности ожидают предприятия всех видов экономической деятельности. Самые низкие ожидания – у предприятий сельского хозяйства.
Нацбанк также указывает, что третий квартал подряд увеличивается доля компаний, которые прогнозируют сокращение количества работников на своих предприятиях. Лишь 9,1% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев, тогда как увольнение персонала планируют 26,3% опрошенных компаний.
Существенно уменьшилось и количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких – 36,5% (против 63,4% в предыдущем квартале). При этом каждая десятая компания планирует сократить расходы на оплату труда.
Доля компаний, планирует привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 39,2% (в предыдущем квартале – 44,4%). В то же время несколько выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом – до 9,5%.
Квартальный опрос НБУ проводился с 4 мая по 3 июня. В опросе приняло участие 691 предприятие из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).
Среди опрошенных предприятий 18,8% – компании перерабатывающей промышленности, 15,5% – оптовой торговли, 14,9% – сельского хозяйства, 13% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 5,8 % – розничной торговли, 4,5% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 3% – строительства, 17,8% – предприятия других отраслей.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20540
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1132 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:21
Faceless написав: zРадио написав: Faceless написав:
А дальше первого предложения вы не читаете?
Так читаю ж. У Привата при лояльности скоринга и умении работать с оценкой неофициальных доходов никакой очереди нет!
Вы что, ждете очередь с палатками под отделениями, абы быстрее попасть к менеджеру? Или как вы оцениваете, есть спрос или нет?
Во-первых, вы явно путаете подход при выдачи кредиток и потребов с подходом при выдаче ипотеки.
Во-вторых, если б читали, дочитали бы, что банк сам сделает все, что максимально проредить эту самую очередь. Слишком рисково значительно наращивать этот портфель. Да и условия у Привата похуже, чем у Кредо или Правекса. И хз что они понимают под "відмінна кредитна історія".
Умничайте-умничайте
Я просто не могу нагуглить аналитику по работе скоринговой системы Привата, чтобы усадить вас в лужу - там и количество заявок, и количество аппрувов/реджектов. Попадалась на глаза весной, а сейчас найти не могу. Считайте, что вам повезло)))
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6629
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:23
zРадио написав: shapo написав:
Себестоимость строительства в многих случаях равна или выше цены продажи. Раньше эта дельта покрывалась за счёт открывания новых объектов, сейчас эта опция исчезнет
Значит имеем еще один пример индустрии, которая не дышит при нынешнем курсе - повысить гривневый ценник нельзя, это добьет итак низкий спрос, но себестоимость в этот ценник уже еле влазит (или даже вылазит за него).
А проведя девальвацию, повысится гривневый ценник и добьёт итак низкий спрос
"Конгениально, Киса"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4897
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 1028 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:30
pesikot написав:
И тебе вопрос, ты ездишь на Ланосе последние 20 лет ? Или покупаешь ланос, ездишь на нём 5 лет, продаешь и снова покупаешь новый ланос ? И так по кругу
Если нет, то не рассуждай о пользе украинского производителя.
Я за украинское производство, но только не за такое производство, когда украинский производитель свою неэффективность и/или жадность пытается решать за счёт девальвации,и налоговых преференций себе и препятствию импорта.
ЗАЗ Авто наглядный пример плохого укр.производителя. 20 лет клепали и продавали ланос, получая миллиардные налоговые преференции.
Зарубежные автопроизводители за это время и за сопоставимые деньги пару раз обновили модельный ряд
Как и производители сыров. Как у них получается на украинском сырье делать сыры дороже польских, при меньшей налоговой нагрузке и меньшей ЗП. Да ещё по вкусу никакие
Как и производители стройматериалов. При чуть меньшей или равной цене импорта - качество гораздо хуже.
А вот продуктовые производители делают вполне достойный продукт - кондитерка, соусы/кетчупы, подсолнечное масло и т.д
Я за украинский продукт, но чтобы этот продукт был качественный и не дороже импорта.
Дался тебе этот автопром - выдумай что-нибудь другое, надоела уже эта пластинка!
Ну а пока думаешь, вот тебе пример страны, не производящей ни автомобилей, ни смартфонов, но при этом имеющей свой длинный список продуктов-мировых лидеров локального производства, обеспечивающих ее богатство - Швейцария!
Экономика, не отказавшаяся от протекционизма и не участвующая в немецком казино (у которого, как известно, невозможно выиграть) под названием ЗСТ, и не перешедшая на евро, чтобы не терять преимуществ стимулирования локального производства...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6629
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:33
pesikot написав:
А проведя девальвацию, повысится гривневый ценник и добьёт итак низкий спрос
"Конгениально, Киса"
А вот в этом редком случае послушай лордов типа Уны. Они редко когда говорят что-то вменяемое, но то, что девальвация оживит строительный рынок - это факт
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6629
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18740
|3079424
|
|
|466
|199179
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14377
|
|