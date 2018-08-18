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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4779478047814782

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Умничайте-умничайте Я просто не могу нагуглить аналитику по работе скоринговой системы Привата, чтобы усадить вас в лужу - там и количество заявок, и количество аппрувов/реджектов. Попадалась на глаза весной, а сейчас найти не могу. Считайте, что вам повезло)))

Даже если бы и нагуглили, сами бы булькали в своей луже - Приват на этом рынке не показатель, он и в годы активной ипотеки не был в ТОПе по ее выдаче, и сейчас, став госбанком, вряд ли бы стал, даже если бы сложились условия. При этом у него далеко не лучшее предложение. Вряд ли вы в принципе в этой теме вообще, так уж кто тут пытается умничать - очевидно не я
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:49

  zРадио написав:Дался тебе этот автопром - выдумай что-нибудь другое, надоела уже эта пластинка!

То есть, на ланосе ты ездить не хочешь - так ведь это самый украинский производитель. Заметь, я тебя пожалел и таврию тебе предлагать не стал :)
Но агитируешь за какого-то мифического хорошего украинского производителя

  zРадио написав:Ну а пока думаешь, вот тебе пример страны, не производящей ни автомобилей, ни смартфонов, но при этом имеющей свой длинный список продуктов-мировых лидеров локального производства, обеспечивающих ее богатство - Швейцария!

Давай этот длинный список. С ценниками.
И с примерами пожеланий жителей Швейцарии девальвировать национальную валюту
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:то, что девальвация оживит строительный рынок - это факт
и сохранит звр. на этом плюсы девальвации заканчиваются, то что девал подарит новые раб.места - глупость несусветная. Новые раб.места привязаны к внутреннему спросу, который после девала упадёт. А экспортируем мы и без девала все что можем, и девал не увеличит наш экспорт, потому что есть объем мирового рынка, если вы едите 1 кг соли в год, то какой бы не стала цена соли 2 кг вы есть не станете, даже забесплатно. Сорри за оффтоп, не могу спокойно читать о пользе девальвации.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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