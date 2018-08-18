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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:35
zРадио написав:
Умничайте-умничайте Я просто не могу нагуглить аналитику по работе скоринговой системы Привата, чтобы усадить вас в лужу - там и количество заявок, и количество аппрувов/реджектов. Попадалась на глаза весной, а сейчас найти не могу. Считайте, что вам повезло)))
Даже если бы и нагуглили, сами бы булькали в своей луже - Приват на этом рынке не показатель, он и в годы активной ипотеки не был в ТОПе по ее выдаче, и сейчас, став госбанком, вряд ли бы стал, даже если бы сложились условия. При этом у него далеко не лучшее предложение. Вряд ли вы в принципе в этой теме вообще, так уж кто тут пытается умничать - очевидно не я
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Faceless
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:49
zРадио написав:
Дался тебе этот автопром - выдумай что-нибудь другое, надоела уже эта пластинка!
То есть, на ланосе ты ездить не хочешь - так ведь это самый украинский производитель. Заметь, я тебя пожалел и таврию тебе предлагать не стал
Но агитируешь за какого-то мифического хорошего украинского производителя
zРадио написав:
Ну а пока думаешь, вот тебе пример страны, не производящей ни автомобилей, ни смартфонов, но при этом имеющей свой длинный список продуктов-мировых лидеров локального производства, обеспечивающих ее богатство - Швейцария!
Давай этот длинный список. С ценниками.
И с примерами пожеланий жителей Швейцарии девальвировать национальную валюту
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:06
zРадио написав:
то, что девальвация оживит строительный рынок - это факт
и сохранит звр. на этом плюсы девальвации заканчиваются, то что девал подарит новые раб.места - глупость несусветная. Новые раб.места привязаны к внутреннему спросу, который после девала упадёт. А экспортируем мы и без девала все что можем, и девал не увеличит наш экспорт, потому что есть объем мирового рынка, если вы едите 1 кг соли в год, то какой бы не стала цена соли 2 кг вы есть не станете, даже забесплатно. Сорри за оффтоп, не могу спокойно читать о пользе девальвации.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:34
proftpd66 написав:Faceless
Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%
Вы ему написали смотрите "другие предложения".
давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать?
я думаю над этим...airmax78
, ты берешь?
Сразу па 50 квартир?
Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
Тобто, якщо сплачую іМпАтєку 7К/міс, то і через 5, чи 10, чи 15р. в мене має бути місячний платіж тих самих 7К/міс!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:34
vitaliian написав: zРадио написав:
то, что девальвация оживит строительный рынок - это факт
и сохранит звр. на этом плюсы девальвации заканчиваются, то что девал подарит новые раб.места - глупость несусветная. Новые раб.места привязаны к внутреннему спросу, который после девала упадёт. А экспортируем мы и без девала все что можем, и девал не увеличит наш экспорт, потому что есть объем мирового рынка, если вы едите 1 кг соли в год, то какой бы не стала цена соли 2 кг вы есть не станете, даже забесплатно. Сорри за оффтоп, не могу спокойно читать о пользе девальвации.
Вы воспринимаете девальвацию как... неизбежное следствие недевальвации
Т.е. раз в 6 лет в гипер-проявлении. ЭТО НЕ ТО, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ (но то, что мы имеем несчастье наблюдать на практике вследствие ошибочной монетарной политики).
Чтобы понять идею (автором которой, к слову, являюсь не я, а Нобелевский лауреат Милтон Фридман), придется забыть украинский кейс и углубиться в другие, начав с уроков Великой Депрессии и закончив китайским экономическим чудом.
Здесь это обсуждать не предметно, но наводки я дал
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zРадио
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:39
Долярчик написав: proftpd66 написав:Faceless
Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%
Вы ему написали смотрите "другие предложения".
давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать?
я думаю над этим...airmax78
, ты берешь?
Сразу па 50 квартир?
Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
Тобто, якщо сплачую іМпАтєку 7К/міс, то і через 5, чи 10, чи 15р. в мене має бути місячний платіж тих самих 7К/міс!!!
В Киеве или в Львове ?
Зачем ? Возьмите евробляху и дачу постройте с контейнера ,
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:56
proftpd66 написав:
В Киеве или в Львове ?
Тільки в місті Лева!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:58
proftpd66 написав:
Зачем?
Щоб хоч якось захистити свою наскирдовану гривню!(під 2 фонда - теж гроші
)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:21
zРадио написав:
Умничайте-умничайте Я просто не могу нагуглить аналитику
может попробуйте нагуглить себе способность анализировать простыни графиков которые вы непонятно к чему регулярно тут вывешиваете???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:29
Прохожий написав: zРадио написав:
Умничайте-умничайте Я просто не могу нагуглить аналитику
может попробуйте нагуглить себе способность анализировать простыни графиков которые вы непонятно к чему регулярно тут вывешиваете???
Непонятно к чему у вас подгорело в четверг вечерком
Вот уж где загадка...
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zРадио
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