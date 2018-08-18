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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:37
Долярчик написав:
Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
и где банку взять длинную гривну под 6% чтобы выдать вам ипотеку под 12%? Когда мировая экономика придет в норму, вернутся все ставки которые были до короны, в т.ч. по гривне. А вы думали дешевые кредиты это навечно? всё равно вас обманут, потому что не может быть иначе.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:42
airmax78
ты сюда очень часто пишешь.
Какой твой портфель? я в школу собрался.
Faceless написав:
Идите в школу, вы пропустили уроки чтения
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:52
proftpd66 написав:airmax78
ты сюда очень часто пишешь.
Какой твой портфель? я в школу собрался.
Faceless написав:
Идите в школу, вы пропустили уроки чтения
У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:54
vitaliian написав: Долярчик написав:
Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
и где банку взять длинную гривну под 6% чтобы выдать вам ипотеку под 12%? Когда мировая экономика придет в норму, вернутся все ставки которые были до короны, в т.ч. по гривне. А вы думали дешевые кредиты это навечно? всё равно вас обманут, потому что не может быть иначе.
Гривну напечатают однозначно, импотека будет,желающих взять полно и скоро толпа ипотечников начнет разогревать рынок до запредельных цен, составив жесткую конкуренцию хранителям катлет, так как дают понять, что с девальвациями больше фокусов не будет. Поэтому и носятся сейчас с эмоциями покупатели по Киеву сметая все, что попадается из ликвида, этим самым нагоняя цены, а рылы в уши вкладывают им берите, будет дорожать, вот только ипотека начнется и все, таких цен не будет. Печаль, имхо.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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