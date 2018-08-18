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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4781478247834784>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:42

airmax78

ты сюда очень часто пишешь.

Какой твой портфель? я в школу собрался.

  Faceless написав:Идите в школу, вы пропустили уроки чтения
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:52

  proftpd66 написав:airmax78

ты сюда очень часто пишешь.

Какой твой портфель? я в школу собрался.

  Faceless написав:Идите в школу, вы пропустили уроки чтения

У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:54

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
и где банку взять длинную гривну под 6% чтобы выдать вам ипотеку под 12%? Когда мировая экономика придет в норму, вернутся все ставки которые были до короны, в т.ч. по гривне. А вы думали дешевые кредиты это навечно? всё равно вас обманут, потому что не может быть иначе.


Гривну напечатают однозначно, импотека будет,желающих взять полно и скоро толпа ипотечников начнет разогревать рынок до запредельных цен, составив жесткую конкуренцию хранителям катлет, так как дают понять, что с девальвациями больше фокусов не будет. Поэтому и носятся сейчас с эмоциями покупатели по Киеву сметая все, что попадается из ликвида, этим самым нагоняя цены, а рылы в уши вкладывают им берите, будет дорожать, вот только ипотека начнется и все, таких цен не будет. Печаль, имхо.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:08

  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:Faceless

Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%

Вы ему написали смотрите "другие предложения".

давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? :)

я думаю над этим...

airmax78, ты берешь? :) Сразу па 50 квартир? :)

Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів :mrgreen:
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
Тобто, якщо сплачую іМпАтєку 7К/міс, то і через 5, чи 10, чи 15р. в мене має бути місячний платіж тих самих 7К/міс!!!

так хто тобі дасть?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:09

  baraka написав:обнаружил интересную темку.

на плане двух-ярусной квартиры на каждом этаже есть выход из квартиры. Это так положено по нормам (возможно какая-то противопожарная безопасность) ?
у меня такая по проекту изначально шла. Два входа. Очень удобно, кстати.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:12

  remark написав:
Гривну напечатают однозначно, импотека будет,желающих взять полно и скоро толпа ипотечников начнет разогревать рынок до запредельных цен, составив жесткую конкуренцию хранителям катлет, так как дают понять, что с девальвациями больше фокусов не будет. Поэтому и носятся сейчас с эмоциями покупатели по Киеву сметая все, что попадается из ликвида, этим самым нагоняя цены, а рылы в уши вкладывают им берите, будет дорожать, вот только ипотека начнется и все, таких цен не будет. Печаль, имхо.


Ахахах, пишите исчо. В 2014-2015 гг, когда в прошлый раз массово гривну печатали, весь неликвид так размели, что цены почти вдвое сложились на ликвид :mrgreen:

PS: вы сами, случайно, не из тех рыл, что в уши вкладывают "берите, будет дорожать"? Давайте уже фото- и видеофакты толп покупанов, сметающих неликвид, а то статистика продаж говорит об обратном...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Радио, а кроме статистических цифр есть инфо? Например был в отделе продаж в декабре(к примеру) и в июле (к примеру) и вижу падение цен/ВВП на 5-15%? Потому как цифры из "газет" шото не очень с реальностью совпадают. Имхо как говорится
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:45

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:Faceless

Вам Зрадио написал, что это бред если: UIRD + 3/4%. Может быть 15%+3/4%

Вы ему написали смотрите "другие предложения".

давайте спросим, кто будет брать? Мне очень интересно кто будет брать? :)

я думаю над этим...

airmax78, ты берешь? :) Сразу па 50 квартир? :)

Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів :mrgreen:
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
Тобто, якщо сплачую іМпАтєку 7К/міс, то і через 5, чи 10, чи 15р. в мене має бути місячний платіж тих самих 7К/міс!!!

так хто тобі дасть?

Жінка то точно :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:49

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів :mrgreen:
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
Тобто, якщо сплачую іМпАтєку 7К/міс, то і через 5, чи 10, чи 15р. в мене має бути місячний платіж тих самих 7К/міс!!!

так хто тобі дасть?

Жінка то точно :mrgreen:

в кредит, гагага... тільки 100% передоплата
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:52

  remark написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Я візьму пА 10 % але без всяких тих UIRDів
Навіть, візьму пА 12% але ФІКСОВАНУ СТАВКУ!
и где банку взять длинную гривну под 6% чтобы выдать вам ипотеку под 12%? Когда мировая экономика придет в норму, вернутся все ставки которые были до короны, в т.ч. по гривне. А вы думали дешевые кредиты это навечно? всё равно вас обманут, потому что не может быть иначе.


Гривну напечатают однозначно, импотека будет,желающих взять полно и скоро толпа ипотечников начнет разогревать рынок до запредельных цен, составив жесткую конкуренцию хранителям катлет, так как дают понять, что с девальвациями больше фокусов не будет. Поэтому и носятся сейчас с эмоциями покупатели по Киеву сметая все, что попадается из ликвида, этим самым нагоняя цены, а рылы в уши вкладывают им берите, будет дорожать, вот только ипотека начнется и все, таких цен не будет. Печаль, имхо.

Почему печаль? Рист - это хорошо.
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