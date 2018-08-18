90% недвига и 10% плитка. И всё?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:54
90% недвига и 10% плитка. И всё?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:06
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А я щось яйця, майже всі, в один кошик поклав 98%/2% гривнедепо/дол.
От і хочу взимку перекласти їх в іпотечний бетон але знову вийде, що кладу в один кошик.
Ну нічо, ризиковий - моє друге ім'я!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|