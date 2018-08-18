|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:54
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
ты сюда очень часто пишешь.
Какой твой портфель? я в школу собрался.
Faceless написав:
Идите в школу, вы пропустили уроки чтения
У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.
90% недвига и 10% плитка. И всё?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3317
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:06
proftpd66 написав: airmax78 написав:
У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.
90% недвига и 10% плитка. И всё?
Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35368
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 874 раз.
- Подякували: 4149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:15
proftpd66 написав:
90% недвига и 10% плитка. И всё?
А я щось яйця, майже всі, в один кошик поклав
98%/2% гривнедепо/дол.
От і хочу взимку перекласти їх в іпотечний бетон
але знову вийде, що кладу в один кошик.
Ну нічо, ризиковий - моє друге ім'я!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8230
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:28
airmax78 написав:
Почему печаль? Рист - это хорошо.
Для тех кто со сбережениями печаль,для затаренных бетоном под нехочу действительно хорошо, но может так случиться, что продать при росте будет некому, так как ипотечники будут брать новострой-котлован-недострой, вторичка для них фу-фу, не лохи чтобы влазить в импотеку и жить в б/у, а вот катлетники уже не потянут вторичку, дорого будет, а кому и по карману, то инвестиция неокупится при их жизни. Не исключаю варианта, что ипотечники могут оказаться в большом выиграше и это будет для них окном возможностей (как было в 2015-2016-м для катлетников)в случае гиперинфляции, дефолта, смены власти и т.п., погасят все с одной зарплаты.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 553
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:28
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.
90% недвига и 10% плитка. И всё?
Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.
Локация определяет цену квартиры. Элитные локации многократно умножают цену квадратного метра и потраченного на ремонт. И наоборот, каждый доллар потраченный на ремонт где нить в Ирпенях, или спальном районе Киева - это деньги на ветер.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8635
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 907 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:31
zРадио написав:
Ахахах, пишите исчо. В 2014-2015 гг, когда в прошлый раз массово гривну печатали, весь неликвид так размели, что цены почти вдвое сложились на ликвид
PS: вы сами, случайно, не из тех рыл, что в уши вкладывают "берите, будет дорожать"? Давайте уже фото- и видеофакты толп покупанов, сметающих неликвид, а то статистика продаж говорит об обратном...
Нет я не с рыл, а когда цены сложились вдвое, то разметали все катлетники с валютой.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 553
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:35
remark написав: zРадио написав:
Ахахах, пишите исчо. В 2014-2015 гг, когда в прошлый раз массово гривну печатали, весь неликвид так размели, что цены почти вдвое сложились на ликвид
PS: вы сами, случайно, не из тех рыл, что в уши вкладывают "берите, будет дорожать"? Давайте уже фото- и видеофакты толп покупанов, сметающих неликвид, а то статистика продаж говорит об обратном...
Нет я не с рыл, а когда цены сложились вдвое, то разметали все катлетники с валютой.
Уполовиниванию цены должен был предшествовать обвал продаж. Это непреложное условие! Вам там не кажется?
PS: простите, если ошибся, приняв вас за рыло. Но то, в чем вы их обвинили, из вас самого прямо хлещет )) Смотрите не попадитесь на их уловки
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6638
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 2601 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:40
remark написав: airmax78 написав:
Почему печаль? Рист - это хорошо.
Для тех кто со сбережениями печаль,для затаренных бетоном под нехочу действительно хорошо, но может так случиться, что продать при росте будет некому, так как ипотечники будут брать новострой-котлован-недострой, вторичка для них фу-фу, не лохи чтобы влазить в импотеку и жить в б/у, а вот катлетники уже не потянут вторичку, дорого будет, а кому и по карману, то инвестиция неокупится при их жизни. Не исключаю варианта, что ипотечники могут оказаться в большом выиграше и это будет для них окном возможностей (как было в 2015-2016-м для катлетников)в случае гиперинфляции, дефолта, смены власти и т.п., погасят все с одной зарплаты.
можливо, але не зараз, а через рік два буде "вікно можливостей",
про іпотеку 10% можна забути до 2022 через продовжений мораторі.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20545
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1132 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:42
zРадио написав: remark написав: zРадио написав:
Ахахах, пишите исчо. В 2014-2015 гг, когда в прошлый раз массово гривну печатали, весь неликвид так размели, что цены почти вдвое сложились на ликвид
PS: вы сами, случайно, не из тех рыл, что в уши вкладывают "берите, будет дорожать"? Давайте уже фото- и видеофакты толп покупанов, сметающих неликвид, а то статистика продаж говорит об обратном...
Нет я не с рыл, а когда цены сложились вдвое, то разметали все катлетники с валютой.
Уполовиниванию цены должен был предшествовать обвал продаж. Это непреложное условие! Вам там не кажется?
PS: простите, если ошибся, приняв вас за рыло. Но то, в чем вы их обвинили, из вас самого прямо хлещет )) Смотрите не попадитесь на их уловки
Я прекрасно помню как и по каким причинам происходило уполовинивание цен(война в лугандоне, с каждым днем сдавались територии, галопирующая девальвация, сумасшедшее предложение новостроя по Киеву, цены в гривне тупо стояли и за счет девальвации было выгодно с валютой покупать) Правы были Влад с Трибекой со своими мантрами об окнах возможностей.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 553
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:43
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.
90% недвига и 10% плитка. И всё?
Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.
хотите я вам сделаю скидку на плитку -40% из последних коллекций
-
TRW00
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 02.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18742
|3079753
|
|
|466
|199192
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14385
|
|