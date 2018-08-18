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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47824783478447854786>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:54

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

ты сюда очень часто пишешь.

Какой твой портфель? я в школу собрался.

  Faceless написав:Идите в школу, вы пропустили уроки чтения

У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.


90% недвига и 10% плитка. И всё?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:06

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.


90% недвига и 10% плитка. И всё?

Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:90% недвига и 10% плитка. И всё?

А я щось яйця, майже всі, в один кошик поклав :roll: 98%/2% гривнедепо/дол.
От і хочу взимку перекласти їх в іпотечний бетон :idea: але знову вийде, що кладу в один кошик.
Ну нічо, ризиковий - моє друге ім'я! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:28

  airmax78 написав:Почему печаль? Рист - это хорошо.

Для тех кто со сбережениями печаль,для затаренных бетоном под нехочу действительно хорошо, но может так случиться, что продать при росте будет некому, так как ипотечники будут брать новострой-котлован-недострой, вторичка для них фу-фу, не лохи чтобы влазить в импотеку и жить в б/у, а вот катлетники уже не потянут вторичку, дорого будет, а кому и по карману, то инвестиция неокупится при их жизни. Не исключаю варианта, что ипотечники могут оказаться в большом выиграше и это будет для них окном возможностей (как было в 2015-2016-м для катлетников)в случае гиперинфляции, дефолта, смены власти и т.п., погасят все с одной зарплаты.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:28

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.


90% недвига и 10% плитка. И всё?

Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.

Локация определяет цену квартиры. Элитные локации многократно умножают цену квадратного метра и потраченного на ремонт. И наоборот, каждый доллар потраченный на ремонт где нить в Ирпенях, или спальном районе Киева - это деньги на ветер.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:31

  zРадио написав:
Ахахах, пишите исчо. В 2014-2015 гг, когда в прошлый раз массово гривну печатали, весь неликвид так размели, что цены почти вдвое сложились на ликвид :mrgreen:

PS: вы сами, случайно, не из тех рыл, что в уши вкладывают "берите, будет дорожать"? Давайте уже фото- и видеофакты толп покупанов, сметающих неликвид, а то статистика продаж говорит об обратном...


Нет я не с рыл, а когда цены сложились вдвое, то разметали все катлетники с валютой.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:35

  remark написав:
  zРадио написав:
Ахахах, пишите исчо. В 2014-2015 гг, когда в прошлый раз массово гривну печатали, весь неликвид так размели, что цены почти вдвое сложились на ликвид :mrgreen:

PS: вы сами, случайно, не из тех рыл, что в уши вкладывают "берите, будет дорожать"? Давайте уже фото- и видеофакты толп покупанов, сметающих неликвид, а то статистика продаж говорит об обратном...


Нет я не с рыл, а когда цены сложились вдвое, то разметали все катлетники с валютой.


Уполовиниванию цены должен был предшествовать обвал продаж. Это непреложное условие! Вам там не кажется?

PS: простите, если ошибся, приняв вас за рыло. Но то, в чем вы их обвинили, из вас самого прямо хлещет )) Смотрите не попадитесь на их уловки
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:40

  remark написав:
  airmax78 написав:Почему печаль? Рист - это хорошо.

Для тех кто со сбережениями печаль,для затаренных бетоном под нехочу действительно хорошо, но может так случиться, что продать при росте будет некому, так как ипотечники будут брать новострой-котлован-недострой, вторичка для них фу-фу, не лохи чтобы влазить в импотеку и жить в б/у, а вот катлетники уже не потянут вторичку, дорого будет, а кому и по карману, то инвестиция неокупится при их жизни. Не исключаю варианта, что ипотечники могут оказаться в большом выиграше и это будет для них окном возможностей (как было в 2015-2016-м для катлетников)в случае гиперинфляции, дефолта, смены власти и т.п., погасят все с одной зарплаты.

можливо, але не зараз, а через рік два буде "вікно можливостей",
про іпотеку 10% можна забути до 2022 через продовжений мораторі.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:42

  zРадио написав:
  remark написав:
  zРадио написав:
Ахахах, пишите исчо. В 2014-2015 гг, когда в прошлый раз массово гривну печатали, весь неликвид так размели, что цены почти вдвое сложились на ликвид :mrgreen:

PS: вы сами, случайно, не из тех рыл, что в уши вкладывают "берите, будет дорожать"? Давайте уже фото- и видеофакты толп покупанов, сметающих неликвид, а то статистика продаж говорит об обратном...


Нет я не с рыл, а когда цены сложились вдвое, то разметали все катлетники с валютой.


Уполовиниванию цены должен был предшествовать обвал продаж. Это непреложное условие! Вам там не кажется?

PS: простите, если ошибся, приняв вас за рыло. Но то, в чем вы их обвинили, из вас самого прямо хлещет )) Смотрите не попадитесь на их уловки


Я прекрасно помню как и по каким причинам происходило уполовинивание цен(война в лугандоне, с каждым днем сдавались територии, галопирующая девальвация, сумасшедшее предложение новостроя по Киеву, цены в гривне тупо стояли и за счет девальвации было выгодно с валютой покупать) Правы были Влад с Трибекой со своими мантрами об окнах возможностей.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:43

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:У меня сейчас все в товаре. Плитка, сантехника, бытовая техника.


90% недвига и 10% плитка. И всё?

Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.

хотите я вам сделаю скидку на плитку -40% из последних коллекций :oops:
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