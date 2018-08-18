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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4783478447854786>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:43

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
90% недвига и 10% плитка. И всё?

Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.

Локация определяет цену квартиры. Элитные локации многократно умножают цену квадратного метра и потраченного на ремонт. И наоборот, каждый доллар потраченный на ремонт где нить в Ирпенях, или спальном районе Киева - это деньги на ветер.


Только, Макс, написал, что он не может продать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:44

  remark написав:
Я прекрасно помню как и по каким причинам происходило уполовинивание цен(война в лугандоне, с каждым днем сдавались територии, галопирующая девальвация, сумасшедшее предложение новостроя по Киеву, цены в гривне тупо стояли и за счет девальвации было выгодно с валютой покупать) Правы были Влад с Трибекой со своими мантрами об окнах возможностей.

і шо Влад заробив, вльот на Аркаді?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:45

  TRW00 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
90% недвига и 10% плитка. И всё?

Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.

хотите я вам сделаю скидку на плитку -40% из последних коллекций :oops:

Ну где Вы раньше были?!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:46

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
90% недвига и 10% плитка. И всё?

Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.

Локация определяет цену квартиры. Элитные локации многократно умножают цену квадратного метра и потраченного на ремонт. И наоборот, каждый доллар потраченный на ремонт где нить в Ирпенях, или спальном районе Киева - это деньги на ветер.

Просто как бальзам на душу после всех этих хейтеров.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:50

  flyman написав:
  remark написав:
Я прекрасно помню как и по каким причинам происходило уполовинивание цен(война в лугандоне, с каждым днем сдавались територии, галопирующая девальвация, сумасшедшее предложение новостроя по Киеву, цены в гривне тупо стояли и за счет девальвации было выгодно с валютой покупать) Правы были Влад с Трибекой со своими мантрами об окнах возможностей.

і шо Влад заробив, вльот на Аркаді?


Вибач, я не відслідковую хто куди влетів, думаю що більшість форумчан стали успішними інвесторами. Навіть Франт мантрив тут про дешевій, а сам кurva скупляв по тихому хрущі, заводячи конкурентів в оману, нічого особистого, просто отакий він тернистий шлях до фінансового успіху.
Тай ви теж Флай кавалірками обліпли своєчасно, за нєдорого)
Востаннє редагувалось remark в Чет 16 лип, 2020 23:52, всього редагувалось 2 разів.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:50

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Да. Решил так оптимально сейчас. Деньги обесцениваются, а плитка из новых коллекций - нет.

Локация определяет цену квартиры. Элитные локации многократно умножают цену квадратного метра и потраченного на ремонт. И наоборот, каждый доллар потраченный на ремонт где нить в Ирпенях, или спальном районе Киева - это деньги на ветер.

Просто как бальзам на душу после всех этих хейтеров.

скажите лучше что с курсом будет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:52

  remark написав:
  flyman написав:
  remark написав:
Я прекрасно помню как и по каким причинам происходило уполовинивание цен(война в лугандоне, с каждым днем сдавались територии, галопирующая девальвация, сумасшедшее предложение новостроя по Киеву, цены в гривне тупо стояли и за счет девальвации было выгодно с валютой покупать) Правы были Влад с Трибекой со своими мантрами об окнах возможностей.

і шо Влад заробив, вльот на Аркаді?


Вибач, я не відслідковую хто куди влетів, думаю що більшість форумчан стали успішними інвесторами. Навіть Франт мантрив тут про дешевій, а сам к***а скупляв по тихому хрущі, заводячи конкурентів в оману, нічого особистого, просто отакий він тернистий шлях до фінансового успіху.
Тай ви Флай кавалірками обліпли своєчасно, за нєдорого)

нікого я ще не обліпив, акурт пише, що то все фейк, я живу в забитому податками селі під Тернополем
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:53

  remark написав:Я прекрасно помню как и по каким причинам происходило уполовинивание цен(война в лугандоне, с каждым днем сдавались територии, галопирующая девальвация, сумасшедшее предложение новостроя по Киеву, цены в гривне тупо стояли и за счет девальвации было выгодно с валютой покупать) Правы были Влад с Трибекой со своими мантрами об окнах возможностей.


У вас полный mess в голове!

Война в лугандоне, спровоцировавшая крупнейшую в историю независимой Украины миграцию населения (еще и из не самого бедного региона) - это как раз фактор, поддержавший КРЖН!!! О чем говорят даже хваленые вами Влад и Трибека.

А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:58

  zРадио написав:А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.


реальный идиот
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:00

  flyman написав:Тай ви Флай кавалірками обліпли своєчасно, за нєдорого)

нікого я ще не обліпив, акурт пише, що то все фейк, я живу в забитому податками селі під Тернополем[/quote]

А як же цоколь в Бучі, стільки тут тексту про нього було надруковано? Ще багато ваших балачок було про Коростень як місто мрію з хорошими цінами, а тут раптом переключились на Тернопіль, дивно. Мабуть катлєта усохла і кавалірки вже по 30-ть, тепер дійсно тільки на Тернопіль вистачить, але це поки, як тільки смєшной запровадить в життя дешеві гроші там теж страждущі швидко зорієнтуються і підкоригують ціни вгору.
Востаннє редагувалось remark в П'ят 17 лип, 2020 00:05, всього редагувалось 2 разів.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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