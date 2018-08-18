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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4783478447854786

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:01

  proftpd66 написав:Только, Макс, написал, что он не может продать

Жирному покупателю не нужны бетонные стены, ему нужна конфетка. Геморой макса с ремонтом в элитной локации дело окупаемое. А тот же геморой с Ирпенями и всякими крушами - это тот геморой, за который бомж-покупатель никогда сверху не накинет.
Созреет покупатель, какой нить казнокрад и торговаться не будет - в том же конверте в котором ему занесли, он принесет их Максу, главное чтоб не меченные :mrgreen:
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 17 лип, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:01

Тем временем, потребительские настроения и деловые ожидания в июне обвалились еще ниже апреля, показав в мае то, что я называю "ложно-иллюзорное" восстановление.

Мы даже на страницах этого форума находим подтверждения, как долго порой приходит осознание глубины и длительности пришедших в гости "неприятностей"...

Особый привет Владу, бравировавшему тут недавно о завершении падения.

Зображення

PS: забавный "горбик" нарисовали индексы в 2018-2019 гг. Такой же, только с лагом 6-8 месяцев, рисует (и нарисует в последствии) КРЖН
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:05

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.


реальный идиот


Реальная глупая обезьяна, которая даже позицию объяснить не способна
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:06

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав:А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.


реальный идиот


Реальная глупая обезьяна, которая даже позицию объяснить не способна


жека, слезай с наркоты и начинай выходить из дома
я думал это просто странности, но ты реально епнутый
ты походу ваще не отстреливаешь шо снаружи происходит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:13

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав:А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.


реальный идиот


Реальная глупая обезьяна, которая даже позицию объяснить не способна

зайди на сайт держстата киева и посмотри
кстати смертность в єтом году в киеве превішает рождаемость нормально так за 4 месяца минус полторі тісячи чаловек
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:15

Унуноктий ты тоже хочешь сказать шо в 14-15 нечего было купить на первичке?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:15

  zРадио написав:А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.


Вы что то сегодня разошлись не на шутку) В 2014-15,16 годах новострой был на уровне котлованов, поэтому и цены были сладкие, а ввод был позже, но тогда и цены отросли. Пример приведу варшавского, однуха 36кв.м в первой очереди при пиках курса по 28грн стоила 19тис. уе, в третьей очереди 18, рядом строился Пятый квартал там вообще старт был с 12 тыс.у.е, сколько сейчас, посмотрите на ОЛХ самостоятельно.
Фактор переселение лугандонцев действительно сыграл решающую роль на распродажу новостроя и поднятие цен, плюс как всегда спекулянты с переуступками добавили ажиотажа в экономсегменте.
Востаннє редагувалось remark в П'ят 17 лип, 2020 00:29, всього редагувалось 1 раз.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:28

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Только, Макс, написал, что он не может продать

Жирному покупателю не нужны бетонные стены, ему нужна конфетка. Геморой макса с ремонтом в элитной локации дело окупаемое. А тот же геморой с Ирпенями и всякими крушами - это тот геморой, за который бомж-покупатель никогда сверху не накинет.
Созреет покупатель, какой нить казнокрад и торговаться не будет - в том же конверте в котором ему занесли, он принесет их Максу, главное чтоб не меченные :mrgreen:


пожелаем ему удачи.

Просто, ремонт покупатели могут сами сделать под свой дизайн. Если Макс будет экономить, то будет хреновый ремонт.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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  #<1 ... 4783478447854786
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