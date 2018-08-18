Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:43

zРадио написав: А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг. А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.

То, что "предложение новостроя" это продажа воздуха за 2-3 года до ввода в эксплуатацию, для вас новость?Резки скачок ввода в эксплуатацию был в 2017, но это как раз то, что было куплено в 2014-2016. В 2015 году из-за скачка курса весной был замечательный момент заскочить в свежий воздух над котлованом подешевке, и многие этим воспользовались.В 2018 объемы ввода в эксплуатацию рухнули на четверть, и были ниже, чем в любой год из предыдущих пяти, в 2019 снижение продолжилось. По итогам этого года, думаю, рухнем вообще капитально - замороженные объекты Укрбуда (часть фактически готовых, но не введенных в эксплуатацию) плюс общеэкономическая стагнация явно не располагают, первый квартал 2020 дал вдвое меньше, чем аналогичный 2019 (хотя в строительстве это еще не показатель).Забавно, что бы вы там собирались показать статистикой в 2016 - три года подряд, 2014, 2015, 2016 - объемы медленно сокращались.