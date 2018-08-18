|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:08
proftpd66 написав: Zebra написав: proftpd66 написав:
Только, Макс, написал, что он не может продать
Жирному покупателю не нужны бетонные стены, ему нужна конфетка. Геморой макса с ремонтом в элитной локации дело окупаемое. А тот же геморой с Ирпенями и всякими крушами - это тот геморой, за который бомж-покупатель никогда сверху не накинет.
Созреет покупатель, какой нить казнокрад и торговаться не будет - в том же конверте в котором ему занесли, он принесет их Максу, главное чтоб не меченные
пожелаем ему удачи.
Просто, ремонт покупатели могут сами сделать под свой дизайн. Если Макс будет экономить, то будет хреновый ремонт.
Я бы точнее сказал - не хреновый ремонт, а халтурно-косячный. Даже дорогие материалы и хороший дизайн халтурщики запортачат.
Ремонт без надзора - это не ремонт, а халтура. Неопытный покупатель жилой недвижимости с вероятностью 80% наймет каких то свободных халтурщиков, которых гоняют с каждого объекта. Сколько не просматривал недвиги с новыми ремонтами, 8 из 10 - уже с порога видишь косяки, не потому, что хочешь их видеть, а потому что цены обычно на свежий ремонт закатываются как вложения умноженные на полтора.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8637
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 907 раз.
- Подякували: 1393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:43
zРадио написав:
А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.
То, что "предложение новостроя" это продажа воздуха за 2-3 года до ввода в эксплуатацию, для вас новость?
Резки скачок ввода в эксплуатацию был в 2017, но это как раз то, что было куплено в 2014-2016. В 2015 году из-за скачка курса весной был замечательный момент заскочить в свежий воздух над котлованом подешевке, и многие этим воспользовались.
В 2018 объемы ввода в эксплуатацию рухнули на четверть, и были ниже, чем в любой год из предыдущих пяти, в 2019 снижение продолжилось. По итогам этого года, думаю, рухнем вообще капитально - замороженные объекты Укрбуда (часть фактически готовых, но не введенных в эксплуатацию) плюс общеэкономическая стагнация явно не располагают, первый квартал 2020 дал вдвое меньше, чем аналогичный 2019 (хотя в строительстве это еще не показатель).
Забавно, что бы вы там собирались показать статистикой в 2016 - три года подряд, 2014, 2015, 2016 - объемы медленно сокращались.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27595
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 6586 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:48
airmax78 написав: Zebra написав:
Локация определяет цену квартиры. Элитные локации многократно умножают цену квадратного метра и потраченного на ремонт. И наоборот, каждый доллар потраченный на ремонт где нить в Ирпенях, или спальном районе Киева - это деньги на ветер.
Просто как бальзам на душу после всех этих хейтеров.
воистину.
хлопец из Чернигова рассказывает про капитализацию ремонтов киевских квартир.
хлопец из Одессы благодарно хлопает влажными реницами.
всі кацапи регочуть (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14822
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1991 раз.
- Подякували: 4372 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: П'ят 17 лип, 2020 02:23
Yuri_T написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Локация определяет цену квартиры. Элитные локации многократно умножают цену квадратного метра и потраченного на ремонт. И наоборот, каждый доллар потраченный на ремонт где нить в Ирпенях, или спальном районе Киева - это деньги на ветер.
Просто как бальзам на душу после всех этих хейтеров.
воистину.
хлопец из Чернигова рассказывает про капитализацию ремонтов киевских квартир.
хлопец из Одессы благодарно хлопает влажными реницами.
всі кацапи регочуть (с)
Не нужно жить в Каракасе, чтоб понимать общие тенденции спроса на недвигу везде одни и те же - локация в столице даже в обнищавшей стране и минимальной зарплатой в пару баксов может стоить приличных денег.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8637
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 907 раз.
- Подякували: 1393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 02:31
Какой же он злой, этот Юрий в кепке. Кто его обидел?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35370
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 874 раз.
- Подякували: 4149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 04:58
локация и ещё раз локация .... у мну и первая панелька на лукьяновке и теперь вторая ... весной ещё одну прикуплю
-
fenix81
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 15.06.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 05:00
чем замурчательна эта ветка так это то как в санта-барбаре или ином другом сериале:
если пропустил пару серий то ничего не потерял - там всё стабильно одинаково )
-
fenix81
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 15.06.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 05:02
можно вопрос - кто нить из вас жыл в дореволюционных(аля 1917) домах? что то можете сказать?
-
fenix81
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 15.06.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18742
|3079902
|
|
|466
|199195
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14386
|
|