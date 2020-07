Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:01

fenix81 написав: можно вопрос - кто нить из вас жыл в дореволюционных(аля 1917) домах? что то можете сказать? можно вопрос - кто нить из вас жыл в дореволюционных(аля 1917) домах? что то можете сказать?



жить можно. и жить можно хорошо. деревянные перекрытия - лучшая звукоизоляция, толстые стены лучшая теплоизоляция. мало соседей. такие дома обычно в хороших локациях. а все остальное зависит от кошелька



зы мыши - риск если не сделан ремонт. кот - решение вопроса. жить можно. и жить можно хорошо. деревянные перекрытия - лучшая звукоизоляция, толстые стены лучшая теплоизоляция. мало соседей. такие дома обычно в хороших локациях. а все остальное зависит от кошельказы мыши - риск если не сделан ремонт. кот - решение вопроса.

Востаннє редагувалось adeges в П'ят 17 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 2 разів.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California