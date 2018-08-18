Не сравнивай капремонт любого дома с ремонтами отдельных выкупленных квартир. В первом варианте кроме несущих стен и фасада мало что остаётся от старого
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:04
Не сравнивай капремонт любого дома с ремонтами отдельных выкупленных квартир. В первом варианте кроме несущих стен и фасада мало что остаётся от старого
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:11
shapo а я сравниваю разве? протри глаза и перечитай еще раз шо я писал
мой дом первый раз капитально отремонтирован в середине 80х
потом еще раз его доводили до ума в конце 90х-начале нулевых
отсюда мне никуда не хочется бежать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:17
А для молодих сімей іМпАтєка під 5-7%!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Растішкам прєвєд!
Експорт -14%.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5015872#p5015872
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:27
ось https://news.finance.ua/ua/news/-/47462 ... tsogo-roku про іпотеку. це поки що на цей рік. на наступний щось придумають
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:31
Хай живе іМпАтєка під 5-7-10%!!!
wild.tomcat
Так його ж НЕ ухвалять!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:56
Май к маю -24.
Зрадио давно говорил о -25, ничего нового, падаем.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:01
жить можно. и жить можно хорошо. деревянные перекрытия - лучшая звукоизоляция, толстые стены лучшая теплоизоляция. мало соседей. такие дома обычно в хороших локациях. а все остальное зависит от кошелька
зы мыши - риск если не сделан ремонт. кот - решение вопроса.
Востаннє редагувалось adeges в П'ят 17 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 2 разів.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:03
зрадио полтора года назад орал шо все беды от карубции и роттердама
теперь вдруг оказалось шо от глобальной рецессии и пандемии
а еще он говорил шо может привести статистику о том шо в 14-16 нечего было купить на первичке и всех грозился посадить в лужу (кстати где то я это уже слышал)
зрадио - головааа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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