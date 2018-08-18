RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4785478647874788

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:04

  kingkongovets написав:shapo с капитально отреставрированными царскими домами дело имел?
классический киевский доходный дом с магазином на первом этаже и арендными квартирами - мечта любого лендлорда

Не сравнивай капремонт любого дома с ремонтами отдельных выкупленных квартир. В первом варианте кроме несущих стен и фасада мало что остаётся от старого
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3843
З нами з: 29.05.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:11

shapo а я сравниваю разве? протри глаза и перечитай еще раз шо я писал
мой дом первый раз капитально отремонтирован в середине 80х
потом еще раз его доводили до ума в конце 90х-начале нулевых
отсюда мне никуда не хочется бежать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7834
З нами з: 05.06.16
Подякував: 856 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:17

А для молодих сімей іМпАтєка під 5-7%!!!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8234
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Растішкам прєвєд!
Експорт -14%.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5015872#p5015872
  Hotab написав:Крах зовнішньої торгівлі: вільне падіння прискорилося.
У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

У травні 2020р. експорт товарів становив 3440,8 млн.дол. США, або 75,9% порівняно із травнем 2019р.
Український експорт до найбільшого споживача наших товарів — Європейського Союзу — у травні 2020 року був меншим на 35,7%, ніж того самого місяця 2019-го, а частка все ще основного ринку збуту українських товарів у їхньому загальному вивозі із України просіла з 41,3% до 34,0%.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20547
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:27

  Долярчик написав:


ось https://news.finance.ua/ua/news/-/47462 ... tsogo-roku про іпотеку. це поки що на цей рік. на наступний щось придумають :mrgreen:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 891
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:31

Хай живе іМпАтєка під 5-7-10%!!!

wild.tomcat
Так його ж НЕ ухвалять! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8234
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:56

  flyman написав:Растішкам прєвєд!
Експорт -14%.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5015872#p5015872
  Hotab написав:Крах зовнішньої торгівлі: вільне падіння прискорилося.
У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

У травні 2020р. експорт товарів становив 3440,8 млн.дол. США, або 75,9% порівняно із травнем 2019р.
Український експорт до найбільшого споживача наших товарів — Європейського Союзу — у травні 2020 року був меншим на 35,7%, ніж того самого місяця 2019-го, а частка все ще основного ринку збуту українських товарів у їхньому загальному вивозі із України просіла з 41,3% до 34,0%.

Май к маю -24.
Зрадио давно говорил о -25, ничего нового, падаем.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 15.02.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:01

  fenix81 написав:можно вопрос - кто нить из вас жыл в дореволюционных(аля 1917) домах? что то можете сказать?


жить можно. и жить можно хорошо. деревянные перекрытия - лучшая звукоизоляция, толстые стены лучшая теплоизоляция. мало соседей. такие дома обычно в хороших локациях. а все остальное зависит от кошелька

зы мыши - риск если не сделан ремонт. кот - решение вопроса.
Востаннє редагувалось adeges в П'ят 17 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 2 разів.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3258
З нами з: 14.03.06
Подякував: 200 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:03

  Hotab написав:Зрадио давно говорил .


зрадио полтора года назад орал шо все беды от карубции и роттердама
теперь вдруг оказалось шо от глобальной рецессии и пандемии
а еще он говорил шо может привести статистику о том шо в 14-16 нечего было купить на первичке и всех грозился посадить в лужу (кстати где то я это уже слышал)
зрадио - головааа :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7834
З нами з: 05.06.16
Подякував: 856 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4785478647874788
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1873, 1874, 1875
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18748 3080286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 09:24
Первый
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199195
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14386
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87707)
17.07.2020 10:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.