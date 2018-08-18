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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47864787478847894790>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:27

  Долярчик написав:


ось https://news.finance.ua/ua/news/-/47462 ... tsogo-roku про іпотеку. це поки що на цей рік. на наступний щось придумають :mrgreen:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:31

Хай живе іМпАтєка під 5-7-10%!!!

wild.tomcat
Так його ж НЕ ухвалять! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:56

  flyman написав:Растішкам прєвєд!
Експорт -14%.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5015872#p5015872
  Hotab написав:Крах зовнішньої торгівлі: вільне падіння прискорилося.
У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

У травні 2020р. експорт товарів становив 3440,8 млн.дол. США, або 75,9% порівняно із травнем 2019р.
Український експорт до найбільшого споживача наших товарів — Європейського Союзу — у травні 2020 року був меншим на 35,7%, ніж того самого місяця 2019-го, а частка все ще основного ринку збуту українських товарів у їхньому загальному вивозі із України просіла з 41,3% до 34,0%.

Май к маю -24.
Зрадио давно говорил о -25, ничего нового, падаем.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:01

  fenix81 написав:можно вопрос - кто нить из вас жыл в дореволюционных(аля 1917) домах? что то можете сказать?


жить можно. и жить можно хорошо. деревянные перекрытия - лучшая звукоизоляция, толстые стены лучшая теплоизоляция. мало соседей. такие дома обычно в хороших локациях. а все остальное зависит от кошелька

зы мыши - риск если не сделан ремонт. кот - решение вопроса.
Востаннє редагувалось adeges в П'ят 17 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:03

  Hotab написав:Зрадио давно говорил .


зрадио полтора года назад орал шо все беды от карубции и роттердама
теперь вдруг оказалось шо от глобальной рецессии и пандемии
а еще он говорил шо может привести статистику о том шо в 14-16 нечего было купить на первичке и всех грозился посадить в лужу (кстати где то я это уже слышал)
зрадио - головааа :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:12

  Hotab написав:
  flyman написав:Растішкам прєвєд!
Експорт -14%.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5015872#p5015872
  Hotab написав:Крах зовнішньої торгівлі: вільне падіння прискорилося.
У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

У травні 2020р. експорт товарів становив 3440,8 млн.дол. США, або 75,9% порівняно із травнем 2019р.
Український експорт до найбільшого споживача наших товарів — Європейського Союзу — у травні 2020 року був меншим на 35,7%, ніж того самого місяця 2019-го, а частка все ще основного ринку збуту українських товарів у їхньому загальному вивозі із України просіла з 41,3% до 34,0%.

Май к маю -24.
Зрадио давно говорил о -25, ничего нового, падаем.


май в опе, причем если глянуть стату на сайте НБУ по сегментам - во всех сегментах от -20% до -30% год к году. на днях должна быть стата по июню. там должно быть интересно - ведь уже практически нигде в мире не было полных локдаунов. будет показательно куда идем

зы. по поводу недвижимости. https://www.wsj.com/articles/china-prop ... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем.
зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:25

  flyman написав:Растішкам прєвєд!
Експорт -14%.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5015872#p5015872
  Hotab написав:Крах зовнішньої торгівлі: вільне падіння прискорилося.
У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

У травні 2020р. експорт товарів становив 3440,8 млн.дол. США, або 75,9% порівняно із травнем 2019р.
Український експорт до найбільшого споживача наших товарів — Європейського Союзу — у травні 2020 року був меншим на 35,7%, ніж того самого місяця 2019-го, а частка все ще основного ринку збуту українських товарів у їхньому загальному вивозі із України просіла з 41,3% до 34,0%.


Да... оптимістам це боляче. Цікаво як назвати тих кому від цього радісно? Неадеквати?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:зы. по поводу недвижимости. https://www.wsj.com/articles/china-prop ... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем.
зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос

Считайте, что изобрели машину времени и можно полететь, посмотреть, что будет в Украине в ближайший год, если проводить параллели. Почему теория в стиле зРадио тут не работает?
After a brief pause during coronavirus lockdowns in February, a Chinese property boom in some megacities that many thought was unsustainable has resumed its relentless upward climb, with prices rising higher and investors chasing deals despite millions of job losses and other economic problems.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:53

  Первый написав:
  flyman написав:Растішкам прєвєд!
Експорт -14%.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5015872#p5015872
  Hotab написав:Крах зовнішньої торгівлі: вільне падіння прискорилося.
У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

У травні 2020р. експорт товарів становив 3440,8 млн.дол. США, або 75,9% порівняно із травнем 2019р.
Український експорт до найбільшого споживача наших товарів — Європейського Союзу — у травні 2020 року був меншим на 35,7%, ніж того самого місяця 2019-го, а частка все ще основного ринку збуту українських товарів у їхньому загальному вивозі із України просіла з 41,3% до 34,0%.


Да... оптимістам це боляче. Цікаво як назвати тих кому від цього радісно? Неадеквати?

Реалисты. А оптимистам снять розовые очки.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:54

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:Зрадио давно говорил .


зрадио полтора года назад орал шо все беды от карубции и роттердама
теперь вдруг оказалось шо от глобальной рецессии и пандемии
а еще он говорил шо может привести статистику о том шо в 14-16 нечего было купить на первичке и всех грозился посадить в лужу (кстати где то я это уже слышал)
зрадио - головааа :mrgreen:

Политический окрас однозначно накладывает отпечаток на интерпретацию фактических цифр. Но то, что эти цифры есть , это ведь не оспаривается?
Hotab
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