Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У Київраді підтримали петицію про створення "Парку мрії" на ділянці, розміром 5 гектарів, на вулиці Антоновича, 52-54. https://nerukhomi.ua/ukr/news/gorod/u-t ... -zemli.htm Але : Участок в даний час знаходиться у приватній власності, а на його покупку власник оформляв іпотеку. Щоб територія стала парком, місто має її викупити Цікаво - за скільки ?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Puente написав:У Київраді підтримали петицію про створення "Парку мрії" на ділянці, розміром 5 гектарів, на вулиці Антоновича, 52-54. https://nerukhomi.ua/ukr/news/gorod/u-t ... -zemli.htm Але : Участок в даний час знаходиться у приватній власності, а на його покупку власник оформляв іпотеку. Щоб територія стала парком, місто має її викупити Цікаво - за скільки ?
Сам власник схоже і створив петицію, щоб у нього задорого цю землю викупило місто. У СРСР були не дурні люди - там будо трамвайне депо, бо підземні води. Але "розумні" українські бізнесмени навіть геологію не перевірили перед покупкою і риттям котловану і сіли в лужу