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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4787478847894790>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:58

У США процентна ставка по іпотечному кредиту на 30 років вперше за всю історію впала нижче 3%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані американського іпотечного агентства Freddie Mac.

Наразі ставка на іпотеку з 30-річним терміном погашення становить 2,98%. При цьому на початок року ставка аналогічної іпотеки становила 3,72%, зазначено в матеріалі.

Рекордно низькі показники пояснюються кризою, яку викликала пандемія нової коронавірусної інфекції.

"Американські гірки оптимізму і песимізму щодо економічних перспектив тривають", – сказала Даніель Хейл, головний економіст Realtor.com.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:58

  Hotab написав: то, что эти цифры есть , это ведь не оспаривается?

оспаривается трактовка
хотя на статистику, подтверждающую шо в 14-16 не было предложения на первичке я бы с интересом посмотрел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Київраді підтримали петицію про створення "Парку мрії" на ділянці, розміром 5 гектарів, на вулиці Антоновича, 52-54.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/gorod/u-t ... -zemli.htm
Але :
Участок в даний час знаходиться у приватній власності, а на його покупку власник оформляв іпотеку. Щоб територія стала парком, місто має її викупити
Цікаво - за скільки ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:12

  Долярчик написав:

Що, неочікували і потеку, не то що під 10%, а під 5-7%!!! :shock:

Зробимо їх разом!© :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:17

Puente а если власнык откажется продавать - ?
бредятина полная с этими петициями, а долбодятлы знай себе подписывают и радуются
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:21

  kingkongovets написав:Puente а если власнык откажется продавать - ?
бредятина полная с этими петициями, а долбодятлы знай себе подписывают и радуются


Ну - тут якраз питання ціни . Воно вже висить в загальному років чи не 20 ...
Самі збитки ...
Востаннє редагувалось Puente в П'ят 17 лип, 2020 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Геморой макса с ремонтом в элитной локации дело окупаемое. А тот же геморой с Ирпенями и всякими крушами - это тот геморой, за который бомж-покупатель никогда сверху не накинет.

Точно
Буча, 154 метра за 82000 у.е. По 500 с ремонтом
https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-b ... 8d83560411
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:23

  Puente написав:
  kingkongovets написав:Puente а если власнык откажется продавать - ?
бредятина полная с этими петициями, а долбодятлы знай себе подписывают и радуются


Ну - тут якраз питання ціни . Воно вже висить в загальному років чи не 20 ...


это частная собственность, кому какое дело шо там и сколько висит?
насколько я знаю последний раз этот участок продавался за 90 лямов
кстати там вроде началось какое то движение и повырубали деревья
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 17 лип, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:24

  Puente написав:У Київраді підтримали петицію про створення "Парку мрії" на ділянці, розміром 5 гектарів, на вулиці Антоновича, 52-54.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/gorod/u-t ... -zemli.htm
Але :
Участок в даний час знаходиться у приватній власності, а на його покупку власник оформляв іпотеку. Щоб територія стала парком, місто має її викупити
Цікаво - за скільки ?

Сам власник схоже і створив петицію, щоб у нього задорого цю землю викупило місто. У СРСР були не дурні люди - там будо трамвайне депо, бо підземні води. Але "розумні" українські бізнесмени навіть геологію не перевірили перед покупкою і риттям котловану і сіли в лужу :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:25

  Serg-ik написав:
  Zebra написав:Геморой макса с ремонтом в элитной локации дело окупаемое. А тот же геморой с Ирпенями и всякими крушами - это тот геморой, за который бомж-покупатель никогда сверху не накинет.

Точно
Буча, 154 метра за 82000 у.е. По 500 с ремонтом
https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-b ... 8d83560411


Ха - так Буча може стати центром нового великого району ...
Puente
 
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