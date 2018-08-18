Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Puente а если власнык откажется продавать - ? бредятина полная с этими петициями, а долбодятлы знай себе подписывают и радуются
Ну - тут якраз питання ціни . Воно вже висить в загальному років чи не 20 ...
это частная собственность, кому какое дело шо там и сколько висит? насколько я знаю последний раз этот участок продавался за 90 лямов
Это категорически неправильно. Если участок в центре города не используется - он должен изыматься у его собственника. Либо нужно обкладывать такие участки обязательными платежами, которые бы вынуждали собственника его продавать (раз нет денег на освоение).
airmax78 написав:Это категорически неправильно. Если участок в центре города не используется - он должен изыматься у его собственника. Либо нужно обкладывать такие участки обязательными платежами, которые бы вынуждали собственника его продавать (раз нет денег на освоение).
zРадио написав:А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.
То, что "предложение новостроя" это продажа воздуха за 2-3 года до ввода в эксплуатацию, для вас новость?
А вы то сами читаете сообщения прежде, чем другим замечания делать? Я же написал, что реализованное в 2014-2015 - это введенное в 2016-2017. Причем именно в том кусочке, которые вы процитировали Зачем вы меня повторили, неясно... Ну да ладно
Faceless написав:Резки скачок ввода в эксплуатацию был в 2017, но это как раз то, что было куплено в 2014-2016. В 2015 году из-за скачка курса весной был замечательный момент заскочить в свежий воздух над котлованом подешевке, и многие этим воспользовались. В 2018 объемы ввода в эксплуатацию рухнули на четверть, и были ниже, чем в любой год из предыдущих пяти, в 2019 снижение продолжилось.
Да, в 2017-м был взлет. А в 2016-м и 2018-м не было - явно хромает у вас, Конга и Ремарка логика с пруфом насчет "неограниченного предложения жилья в 2014-2015".
И о природе этого взлета вы, конечно же, тоже не задумывались... А зря - рекомендую вспомнить известный постулат о том, что спрос рождает предложение, и подумать, кем (из какого региона) этот спрос был рожден...
Faceless написав: По итогам этого года, думаю, рухнем вообще капитально - замороженные объекты Укрбуда (часть фактически готовых, но не введенных в эксплуатацию) плюс общеэкономическая стагнация явно не располагают, первый квартал 2020 дал вдвое меньше, чем аналогичный 2019 (хотя в строительстве это еще не показатель).
Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана.
А во-вторых, в 2009-м мы уже имели опыт падения ввода на 33% (с 1420 тыс до 950 тыс), и никакому обвалу рынка это не помешало!
Я знаю, сейчас вы повторитесь про кредитный бум. Предвкушая это, сразу укажу на огромную брешь в логике понимания спроса. И вы, и Макс, и Конг, и Влад, и остальные адепты дорожая, взывая к его объемам, забываете одну маленькую деталь - чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Т.е. чем больше людей решило вопрос в 2006-2008, тем меньшему количеству понадобится его решать в 2009-2011. С 2017-2019 гг и 2020-2022 в аккурат то же самое!
kingkongovets написав:shapo а я сравниваю разве? протри глаза и перечитай еще раз шо я писал мой дом первый раз капитально отремонтирован в середине 80х потом еще раз его доводили до ума в конце 90х-начале нулевых отсюда мне никуда не хочется бежать
И сколько таких домов начала века с капремонтом в сравнении с описанным мною, 1:10 или 1:100? То, что ты тут самый умный с лучшим в мире бизнесом я уже здесь прочел, можешь не повторяться.
airmax78 написав:Это категорически неправильно. Если участок в центре города не используется - он должен изыматься у его собственника. Либо нужно обкладывать такие участки обязательными платежами, которые бы вынуждали собственника его продавать (раз нет денег на освоение).
нормы права основываются на законах, а не на вашем понимании "правильности" поэтому все эти петиции - срань собачья и место им в мусорном ведре
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:shapo а я сравниваю разве? протри глаза и перечитай еще раз шо я писал мой дом первый раз капитально отремонтирован в середине 80х потом еще раз его доводили до ума в конце 90х-начале нулевых отсюда мне никуда не хочется бежать
И сколько таких домов начала века с капремонтом в сравнении с описанным мною, 1:10 или 1:100? То, что ты тут самый умный с лучшим в мире бизнесом я уже здесь прочел, можешь не повторяться.
еще раз читай шо тебе было написано изначально, а то вижу тебе так и не зашло - где я писал шо их много? а свою рефлексию и комплексы держи при себе, "нелох" живущий в ненавидимой тобою стране
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана.
По оптимистическому прогнозу из всех домов 5 домов должны были сдать к декабрю 2019, еще 6 - к июню 2020. Насколько мне известно КГС сдал 3.Они как и еще 2 были на выходе кроме благоустройства и мелких недоделок,основное - оформить бумаги, причем Укрбуд не Войцеховский строил более-не менее по правилам.
kingkongovets написав:shapo а я сравниваю разве? протри глаза и перечитай еще раз шо я писал мой дом первый раз капитально отремонтирован в середине 80х потом еще раз его доводили до ума в конце 90х-начале нулевых отсюда мне никуда не хочется бежать
И сколько таких домов начала века с капремонтом в сравнении с описанным мною, 1:10 или 1:100? То, что ты тут самый умный с лучшим в мире бизнесом я уже здесь прочел, можешь не повторяться.
еще раз читай шо тебе было написано изначально, а то вижу тебе так и не зашло - где я писал шо их много? а свою рефлексию и комплексы держи при себе, "нелох" живущий в ненавидимой тобою стране
Кроме рефлексии по сути есть что ответить? Какой процент домов начала века с капремонтом к общему их количеству?
зрадио полтора года назад орал шо все беды от карубции и роттердама теперь вдруг оказалось шо от глобальной рецессии и пандемии а еще он говорил шо может привести статистику о том шо в 14-16 нечего было купить на первичке и всех грозился посадить в лужу (кстати где то я это уже слышал) зрадио - головааа
Фантазер, кому ты это вещаешь? Тот, кто меня читает, все равно твоим манипуляциям не поверит. А тот, кто не читает... просто не читает ))))
По вводу жилья уже прокомментировал в ответе Безликому. Ищи выше.