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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4787478847894790

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:27

  kingkongovets написав:
  Puente написав:
  kingkongovets написав:Puente а если власнык откажется продавать - ?
бредятина полная с этими петициями, а долбодятлы знай себе подписывают и радуются


Ну - тут якраз питання ціни . Воно вже висить в загальному років чи не 20 ...


это частная собственность, кому какое дело шо там и сколько висит?
насколько я знаю последний раз этот участок продавался за 90 лямов

Это категорически неправильно. Если участок в центре города не используется - он должен изыматься у его собственника. Либо нужно обкладывать такие участки обязательными платежами, которые бы вынуждали собственника его продавать (раз нет денег на освоение).
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кому нравится смотреть на руины на Львовской площади? Или на пустырь на Крещатике? И таких мест по Киеву - как грязи. Это неправильно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:31

  airmax78 написав:Это категорически неправильно. Если участок в центре города не используется - он должен изыматься у его собственника. Либо нужно обкладывать такие участки обязательными платежами, которые бы вынуждали собственника его продавать (раз нет денег на освоение).


айрмакс, толсто :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:32

  Faceless написав:
  zРадио написав:А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.

То, что "предложение новостроя" это продажа воздуха за 2-3 года до ввода в эксплуатацию, для вас новость?


А вы то сами читаете сообщения прежде, чем другим замечания делать? Я же написал, что реализованное в 2014-2015 - это введенное в 2016-2017. Причем именно в том кусочке, которые вы процитировали 8) Зачем вы меня повторили, неясно... Ну да ладно

  Faceless написав:Резки скачок ввода в эксплуатацию был в 2017, но это как раз то, что было куплено в 2014-2016. В 2015 году из-за скачка курса весной был замечательный момент заскочить в свежий воздух над котлованом подешевке, и многие этим воспользовались. В 2018 объемы ввода в эксплуатацию рухнули на четверть, и были ниже, чем в любой год из предыдущих пяти, в 2019 снижение продолжилось.


Да, в 2017-м был взлет. А в 2016-м и 2018-м не было - явно хромает у вас, Конга и Ремарка логика с пруфом насчет "неограниченного предложения жилья в 2014-2015".

И о природе этого взлета вы, конечно же, тоже не задумывались... А зря - рекомендую вспомнить известный постулат о том, что спрос рождает предложение, и подумать, кем (из какого региона) этот спрос был рожден...

  Faceless написав: По итогам этого года, думаю, рухнем вообще капитально - замороженные объекты Укрбуда (часть фактически готовых, но не введенных в эксплуатацию) плюс общеэкономическая стагнация явно не располагают, первый квартал 2020 дал вдвое меньше, чем аналогичный 2019 (хотя в строительстве это еще не показатель).


Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана.

А во-вторых, в 2009-м мы уже имели опыт падения ввода на 33% (с 1420 тыс до 950 тыс), и никакому обвалу рынка это не помешало!

Я знаю, сейчас вы повторитесь про кредитный бум. Предвкушая это, сразу укажу на огромную брешь в логике понимания спроса. И вы, и Макс, и Конг, и Влад, и остальные адепты дорожая, взывая к его объемам, забываете одну маленькую деталь - чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Т.е. чем больше людей решило вопрос в 2006-2008, тем меньшему количеству понадобится его решать в 2009-2011. С 2017-2019 гг и 2020-2022 в аккурат то же самое!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:34

  kingkongovets написав:shapo а я сравниваю разве? протри глаза и перечитай еще раз шо я писал
мой дом первый раз капитально отремонтирован в середине 80х
потом еще раз его доводили до ума в конце 90х-начале нулевых
отсюда мне никуда не хочется бежать


И сколько таких домов начала века с капремонтом в сравнении с описанным мною, 1:10 или 1:100?
То, что ты тут самый умный с лучшим в мире бизнесом я уже здесь прочел, можешь не повторяться.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:34

  airmax78 написав:Это категорически неправильно. Если участок в центре города не используется - он должен изыматься у его собственника. Либо нужно обкладывать такие участки обязательными платежами, которые бы вынуждали собственника его продавать (раз нет денег на освоение).


нормы права основываются на законах, а не на вашем понимании "правильности"
поэтому все эти петиции - срань собачья и место им в мусорном ведре
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:36

  shapo написав:
  kingkongovets написав:shapo а я сравниваю разве? протри глаза и перечитай еще раз шо я писал
мой дом первый раз капитально отремонтирован в середине 80х
потом еще раз его доводили до ума в конце 90х-начале нулевых
отсюда мне никуда не хочется бежать


И сколько таких домов начала века с капремонтом в сравнении с описанным мною, 1:10 или 1:100?
То, что ты тут самый умный с лучшим в мире бизнесом я уже здесь прочел, можешь не повторяться.


еще раз читай шо тебе было написано изначально, а то вижу тебе так и не зашло - где я писал шо их много?
а свою рефлексию и комплексы держи при себе, "нелох" живущий в ненавидимой тобою стране
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:38

  zРадио написав:Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана.

По оптимистическому прогнозу из всех домов 5 домов должны были сдать к декабрю 2019, еще 6 - к июню 2020.
Насколько мне известно КГС сдал 3.Они как и еще 2 были на выходе кроме благоустройства и мелких недоделок,основное - оформить бумаги, причем Укрбуд не Войцеховский строил более-не менее по правилам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:39

  kingkongovets написав:
  shapo написав:
  kingkongovets написав:shapo а я сравниваю разве? протри глаза и перечитай еще раз шо я писал
мой дом первый раз капитально отремонтирован в середине 80х
потом еще раз его доводили до ума в конце 90х-начале нулевых
отсюда мне никуда не хочется бежать


И сколько таких домов начала века с капремонтом в сравнении с описанным мною, 1:10 или 1:100?
То, что ты тут самый умный с лучшим в мире бизнесом я уже здесь прочел, можешь не повторяться.


еще раз читай шо тебе было написано изначально, а то вижу тебе так и не зашло - где я писал шо их много?
а свою рефлексию и комплексы держи при себе, "нелох" живущий в ненавидимой тобою стране


Кроме рефлексии по сути есть что ответить?
Какой процент домов начала века с капремонтом к общему их количеству?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:42

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:Зрадио давно говорил .


зрадио полтора года назад орал шо все беды от карубции и роттердама
теперь вдруг оказалось шо от глобальной рецессии и пандемии
а еще он говорил шо может привести статистику о том шо в 14-16 нечего было купить на первичке и всех грозился посадить в лужу (кстати где то я это уже слышал)
зрадио - головааа :mrgreen:


Фантазер, кому ты это вещаешь? :D Тот, кто меня читает, все равно твоим манипуляциям не поверит. А тот, кто не читает... просто не читает ))))

По вводу жилья уже прокомментировал в ответе Безликому. Ищи выше.

А Хотабу - я уже публиковал экспорт и за июнь на валютной ветке. Коротко - продолжает падать дальше.
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/
zРадио
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