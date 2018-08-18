Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:32

Faceless написав: zРадио написав: А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг. А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить. А вот то, что его не было, я легко подтвержу статистикой ввода в 2016-2017 гг.

То, что "предложение новостроя" это продажа воздуха за 2-3 года до ввода в эксплуатацию, для вас новость?

То, что "предложение новостроя" это продажа воздуха за 2-3 года до ввода в эксплуатацию, для вас новость?

Faceless написав: Резки скачок ввода в эксплуатацию был в 2017, но это как раз то, что было куплено в 2014-2016. В 2015 году из-за скачка курса весной был замечательный момент заскочить в свежий воздух над котлованом подешевке, и многие этим воспользовались. В 2018 объемы ввода в эксплуатацию рухнули на четверть, и были ниже, чем в любой год из предыдущих пяти, в 2019 снижение продолжилось.

Резки скачок ввода в эксплуатацию был в 2017, но это как раз то, что было куплено в 2014-2016. В 2015 году из-за скачка курса весной был замечательный момент заскочить в свежий воздух над котлованом подешевке, и многие этим воспользовались. В 2018 объемы ввода в эксплуатацию рухнули на четверть, и были ниже, чем в любой год из предыдущих пяти, в 2019 снижение продолжилось.

Faceless написав: По итогам этого года, думаю, рухнем вообще капитально - замороженные объекты Укрбуда (часть фактически готовых, но не введенных в эксплуатацию) плюс общеэкономическая стагнация явно не располагают, первый квартал 2020 дал вдвое меньше, чем аналогичный 2019 (хотя в строительстве это еще не показатель).

По итогам этого года, думаю, рухнем вообще капитально - замороженные объекты Укрбуда (часть фактически готовых, но не введенных в эксплуатацию) плюс общеэкономическая стагнация явно не располагают, первый квартал 2020 дал вдвое меньше, чем аналогичный 2019 (хотя в строительстве это еще не показатель).

А вы то сами читаете сообщения прежде, чем другим замечания делать? Я же написал, что реализованное в 2014-2015 - это введенное в 2016-2017. Причем именно в том кусочке, которые вы процитировалиЗачем вы меня повторили, неясно... Ну да ладноДа, в 2017-м был взлет. А в 2016-м и 2018-м не было - явно хромает у вас, Конга и Ремарка логика с пруфом насчет "неограниченного предложения жилья в 2014-2015".И о природе этого взлета вы, конечно же, тоже не задумывались... А зря - рекомендую вспомнить известный постулат о том, что спрос рождает предложение, и подумать, кем (из какого региона) этот спрос был рожден...Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана.А во-вторых, в 2009-м мы уже имели опыт падения ввода на 33% (с 1420 тыс до 950 тыс), и никакому обвалу рынка это не помешало!Я знаю, сейчас вы повторитесь про кредитный бум. Предвкушая это, сразу укажу на огромную брешь в логике понимания спроса. И вы, и Макс, и Конг, и Влад, и остальные адепты дорожая, взывая к его объемам, забываете одну маленькую деталь - чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Т.е. чем больше людей решило вопрос в 2006-2008, тем меньшему количеству понадобится его решать в 2009-2011. С 2017-2019 гг и 2020-2022 в аккурат то же самое!