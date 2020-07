Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:30

Vlad442 написав: adeges написав: зы. по поводу недвижимости. https://www.wsj.com/articles/china-prop ... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем.

зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос зы. по поводу недвижимости.... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем.зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос

Считайте, что изобрели машину времени и можно полететь, посмотреть, что будет в Украине в ближайший год, если проводить параллели. Почему теория в стиле зРадио тут не работает?

Считайте, что изобрели машину времени и можно полететь, посмотреть, что будет в Украине в ближайший год, если проводить параллели. Почему теория в стиле зРадио тут не работает? [/quote]



Не совсем понимаю вопрос [/quote]Не совсем понимаю вопрос

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California