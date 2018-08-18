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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47914792479347944795>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 140
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:17

  shapo написав:
Макс написал о ст.метро Львовская брама которая давно готова , но не запускается в эксплуатацию из-за отсутствия выходов наверх.


макс написал о недостроенном корпусе института карпенко-карого, стройбан
не твой сегодня день, иди отдохни
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:18

  Первый написав:По уму необхідно дотримуватися цільового призначення, термінів будівництва. Впевнений що є вимоги щодо утримання ділянки.
Думаю за нецільове використання можна і забрати:-)
Питання в бажанні.


"по уму", или по закону?
предлагаете немедленно застроить все выкупленные площадки в городе, находящиеся в засоле у застройщиков? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:30

  Vlad442 написав:
  adeges написав:зы. по поводу недвижимости. https://www.wsj.com/articles/china-prop ... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем.
зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос

Считайте, что изобрели машину времени и можно полететь, посмотреть, что будет в Украине в ближайший год, если проводить параллели. Почему теория в стиле зРадио тут не работает?
[/quote]

Не совсем понимаю вопрос
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:36

  kingkongovets написав:
  shapo написав:
А если их по Киеву ноль целых и хрен десятых, то зачем ты вылез с тем какой у тебя дом замечательный?
Найди такие на Воровского,Саксаганского и пр.и доложи сам себе, командер


а шо - тока на воровского (кстати нет такой улицы больше - бульварно-кудрявская она теперь) и саксагане доходные дома по киеву?)
бывшие комуняцкие чинуши немало их отреставрировали для себя в свое время, мой дом не единственный, ты просто в них не бывал, стройбан
да и "дореволюционные" дома - понятие растяжимое, вот доходные дома на николаевской улице (городецкого)

Зображення

а вот обычный мещанский домик на глубочицкой
Зображення

разницу ощутил?
садись, два


Ты хочешь перед мной изобразить коренного киевлянина и одновременно корнета Оболенского?
Так я с такими по жизни и по работе встречался, и не раз.
Любят,надувая щеки, рассказывать про Бибиковский бульвар и то, что Нижний Печерск гдя я сейчас живу называется Теличкой, а сами после расселения из коммуналок оказались на Московской площади или Оболони.
На Подоле ни хрена вообще кроме несколько интересных жилых зданий 30-х в духе конструктивизма нет, остальной давно пожгли.
Липки никогда заброшенными и не были, а Саксаганского и Воровского ( для краснопузых) как раз образец типичных доходных домов времен сахарного бума и всяких евреев-благотворителей типа Бродского подаривших Киеву многие здания
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:37

  kingkongovets написав:
  shapo написав:
Макс написал о ст.метро Львовская брама которая давно готова , но не запускается в эксплуатацию из-за отсутствия выходов наверх.


макс написал о недостроенном корпусе института карпенко-карого, стройбан
не твой сегодня день, иди отдохни


Да ты шо.
Без него городу точно не жить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:39

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Кроме рефлексии по сути есть что ответить?
Какой процент домов начала века с капремонтом к общему их количеству?


а мне нафига это?
тебе надо - посчитай и доложи
Я живу в отреставрированном доме - мне этого достаточно
все остальное - давно убитое за 100 с лишним лет краснопузой сволочью говно
к сожалению


я думаю, что большая часть царских домов прошли через капремонт в советское время. с практической точки зрения, это обозначало полную или частичную замену перекрытий. я жил в доме с частичной заменой (кухня, санузел) и с лифтом
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40

  adeges написав:
  kingkongovets написав:а мне нафига это?
тебе надо - посчитай и доложи
Я живу в отреставрированном доме - мне этого достаточно
все остальное - давно убитое за 100 с лишним лет краснопузой сволочью говно
к сожалению


я думаю, что большая часть царских домов прошли через капремонт в советское время. с практической точки зрения, это обозначало полную или частичную замену перекрытий. я жил в доме с частичной заменой (кухня, санузел) и с лифтом


Заблуждение.
РСУ при СССР влачили жалкое существование
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:44

  adeges написав:я думаю, что большая часть царских домов прошли через капремонт в советское время. с практической точки зрения, это обозначало полную или частичную замену перекрытий. я жил в доме с частичной заменой (кухня, санузел) и с лифтом


я тоже думаю, шо приличная часть, но от меня тут великий строитель требует точный процент указать и уверяет шо их "ноль целых хрен десятых"
кстати и как ваши впечатления от жизни в таком доме?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:46

  shapo написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Готовую недвигу ты можешь держать неиспользуемой сколько угодно - только плати. Но неосвоенный участок - ни в коем случае. Каждый такой участок - это как язва на теле города, создающая проблемы окружающим.


ну если проблемы есть, то значит и есть какие-то заявления, дела, суды.
вот, используя законодательство и выкупайте/изымайте

а если вам просто не даёт спокойно жить и смотреть - то это ваши проблемы

но я ж понимаю что вы прикалываетесь :)


Макс написал о ст.метро Львовская брама которая давно готова , но не запускается в эксплуатацию из-за отсутствия выходов наверх.


ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ?
ну это в порядке вещей в нашей стране.
теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:46

  shapo написав:Ты хочешь перед мной изобразить коренного киевлянина и одновременно корнета Оболенского?
Так я с такими по жизни и по работе встречался, и не раз.
Любят,надувая щеки, рассказывать про Бибиковский бульвар и то, что Нижний Печерск гдя я сейчас живу называется Теличкой, а сами после расселения из коммуналок оказались на Московской площади или Оболони.
На Подоле ни хрена вообще кроме несколько интересных жилых зданий 30-х в духе конструктивизма нет, остальной давно пожгли.
Липки никогда заброшенными и не были, а Саксаганского и Воровского ( для краснопузых) как раз образец типичных доходных домов времен сахарного бума и всяких евреев-благотворителей типа Бродского подаривших Киеву многие здания


а чего мне перед тобой его изображать?
я он и есть, а ты приезжая саранча мокшанская, на всех обиженная шо тебя ни в израиль ни в австралию не взяли
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 17 лип, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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