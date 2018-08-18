Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:По уму необхідно дотримуватися цільового призначення, термінів будівництва. Впевнений що є вимоги щодо утримання ділянки. Думаю за нецільове використання можна і забрати:-) Питання в бажанні.
"по уму", или по закону? предлагаете немедленно застроить все выкупленные площадки в городе, находящиеся в засоле у застройщиков?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
adeges написав:зы. по поводу недвижимости. https://www.wsj.com/articles/china-prop ... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем. зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос
Считайте, что изобрели машину времени и можно полететь, посмотреть, что будет в Украине в ближайший год, если проводить параллели. Почему теория в стиле зРадио тут не работает?
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Не совсем понимаю вопрос
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
shapo написав: А если их по Киеву ноль целых и хрен десятых, то зачем ты вылез с тем какой у тебя дом замечательный? Найди такие на Воровского,Саксаганского и пр.и доложи сам себе, командер
а шо - тока на воровского (кстати нет такой улицы больше - бульварно-кудрявская она теперь) и саксагане доходные дома по киеву?) бывшие комуняцкие чинуши немало их отреставрировали для себя в свое время, мой дом не единственный, ты просто в них не бывал, стройбан да и "дореволюционные" дома - понятие растяжимое, вот доходные дома на николаевской улице (городецкого)
а вот обычный мещанский домик на глубочицкой
разницу ощутил? садись, два
Ты хочешь перед мной изобразить коренного киевлянина и одновременно корнета Оболенского? Так я с такими по жизни и по работе встречался, и не раз. Любят,надувая щеки, рассказывать про Бибиковский бульвар и то, что Нижний Печерск гдя я сейчас живу называется Теличкой, а сами после расселения из коммуналок оказались на Московской площади или Оболони. На Подоле ни хрена вообще кроме несколько интересных жилых зданий 30-х в духе конструктивизма нет, остальной давно пожгли. Липки никогда заброшенными и не были, а Саксаганского и Воровского ( для краснопузых) как раз образец типичных доходных домов времен сахарного бума и всяких евреев-благотворителей типа Бродского подаривших Киеву многие здания
shapo написав:Кроме рефлексии по сути есть что ответить? Какой процент домов начала века с капремонтом к общему их количеству?
а мне нафига это? тебе надо - посчитай и доложи Я живу в отреставрированном доме - мне этого достаточно все остальное - давно убитое за 100 с лишним лет краснопузой сволочью говно к сожалению
я думаю, что большая часть царских домов прошли через капремонт в советское время. с практической точки зрения, это обозначало полную или частичную замену перекрытий. я жил в доме с частичной заменой (кухня, санузел) и с лифтом
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
kingkongovets написав:а мне нафига это? тебе надо - посчитай и доложи Я живу в отреставрированном доме - мне этого достаточно все остальное - давно убитое за 100 с лишним лет краснопузой сволочью говно к сожалению
я думаю, что большая часть царских домов прошли через капремонт в советское время. с практической точки зрения, это обозначало полную или частичную замену перекрытий. я жил в доме с частичной заменой (кухня, санузел) и с лифтом
Заблуждение. РСУ при СССР влачили жалкое существование
adeges написав:я думаю, что большая часть царских домов прошли через капремонт в советское время. с практической точки зрения, это обозначало полную или частичную замену перекрытий. я жил в доме с частичной заменой (кухня, санузел) и с лифтом
я тоже думаю, шо приличная часть, но от меня тут великий строитель требует точный процент указать и уверяет шо их "ноль целых хрен десятых" кстати и как ваши впечатления от жизни в таком доме?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Готовую недвигу ты можешь держать неиспользуемой сколько угодно - только плати. Но неосвоенный участок - ни в коем случае. Каждый такой участок - это как язва на теле города, создающая проблемы окружающим.
ну если проблемы есть, то значит и есть какие-то заявления, дела, суды. вот, используя законодательство и выкупайте/изымайте
а если вам просто не даёт спокойно жить и смотреть - то это ваши проблемы
но я ж понимаю что вы прикалываетесь
Макс написал о ст.метро Львовская брама которая давно готова , но не запускается в эксплуатацию из-за отсутствия выходов наверх.
ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ? ну это в порядке вещей в нашей стране. теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?
shapo написав:Ты хочешь перед мной изобразить коренного киевлянина и одновременно корнета Оболенского? Так я с такими по жизни и по работе встречался, и не раз. Любят,надувая щеки, рассказывать про Бибиковский бульвар и то, что Нижний Печерск гдя я сейчас живу называется Теличкой, а сами после расселения из коммуналок оказались на Московской площади или Оболони. На Подоле ни хрена вообще кроме несколько интересных жилых зданий 30-х в духе конструктивизма нет, остальной давно пожгли. Липки никогда заброшенными и не были, а Саксаганского и Воровского ( для краснопузых) как раз образец типичных доходных домов времен сахарного бума и всяких евреев-благотворителей типа Бродского подаривших Киеву многие здания
а чего мне перед тобой его изображать? я он и есть, а ты приезжая саранча мокшанская, на всех обиженная шо тебя ни в израиль ни в австралию не взяли
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 17 лип, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.