Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:57

baraka написав: ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ?

ну это в порядке вещей в нашей стране.

теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ? ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ?ну это в порядке вещей в нашей стране.теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?



вас в гугле еще не забанили?

изучите вопрос и не пишите чушь

один услышал звон да не понял где он

вместо недостроенного корпуса института подумал шо речь о метро

другой услышал и дополнил в соответствии со своим кругозором

и еще и на "нашу страну" при этом пеняет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.