Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:04

zРадио написав: А вы то сами читаете сообщения прежде, чем другим замечания делать? Я же написал, что реализованное в 2014-2015 - это введенное в 2016-2017. Причем именно в том кусочке, которые вы процитировали Зачем вы меня повторили, неясно... Ну да ладно А вы то сами читаете сообщения прежде, чем другим замечания делать? Я же написал, что реализованное в 2014-2015 - это введенное в 2016-2017. Причем именно в том кусочке, которые вы процитировали Зачем вы меня повторили, неясно... Ну да ладно

zРадио написав: Да, в 2017-м был взлет. А в 2016-м и 2018-м не было - явно хромает у вас, Конга и Ремарка логика с пруфом насчет "неограниченного предложения жилья в 2014-2015". Да, в 2017-м был взлет. А в 2016-м и 2018-м не было - явно хромает у вас, Конга и Ремарка логика с пруфом насчет "неограниченного предложения жилья в 2014-2015".

zРадио написав: И о природе этого взлета вы, конечно же, тоже не задумывались... А зря - рекомендую вспомнить известный постулат о том, что спрос рождает предложение, и подумать, кем (из какого региона) этот спрос был рожден... И о природе этого взлета вы, конечно же, тоже не задумывались... А зря - рекомендую вспомнить известный постулат о том, что спрос рождает предложение, и подумать, кем (из какого региона) этот спрос был рожден...

zРадио написав: Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана. Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана.

zРадио написав: Я знаю, сейчас вы повторитесь про кредитный бум. Я знаю, сейчас вы повторитесь про кредитный бум.

zРадио написав: И вы, и Макс, и Конг, и Влад, и остальные адепты дорожая И вы, и Макс, и Конг, и Влад, и остальные адепты дорожая

Ваша дословная цитата: "А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить." Вам подтвердили, было и сумасшедшее предложение, которое ввели в эксплуатацию и которое создало всплеск ввода в 2017Что именно хромает, сдача в 2017 как раз подтверждает то, что много объектов заложили в 2014-2015 годах.Вы если и задумались то понять реальные причины не осилили. Строительство - довольно инертная отрасль. Спрос на недвижимость никуда не девался, но в 2014-2015 для строительства сложились благоприятные условия ввиду резкого сокращения расходов в долл эквиваленте - следствие девальвации, войны и общего кризиса. Всплеск этого предложения был поддержан в первую очередь бегством капитала из БС и во вторую - потокм переселенцев. Но если вы думаете, что это под спрос от переселенцев резко заложили столько комплексов - вы сильно ошибаетесь.Так и откройте статистику по Киеву - объем введенного в эксплуатацуию за 1 квартал вдвое ниже, чем за аналогичный период 2019. Где именно "даже 10%-ного падения нет"?Я НИ РАЗУ не намекал на кредитный бум. Я еще со с момента, когда начал писать на этой ветке, всегда писал, что никакой массовой ипотеки без урегулирования вопрос взыскания залогового имущества не будет, стоимость ресурса - это только половина дела. Желающих и способных потянуть платежи под 10-15% было бы действительно много, да кто ж им даст, их отсеят еще на старте, это не 2005-2008, тут лояльности по неофициальным доходам не будет, оценка кредитной нагрузки на доходы будет куда жестче, большая часть даже до оформления заявки не дойдут.При этом, для малого числа заемщиков с белыми доходами выше среднего уже есть неплохие варианты.Буду благодарен, если вы процитируете, где именно я выступал с аргументацией дорожая, интересно. За годы, пока я пишу в этой теме, меня и в растишки, и в обвалишки записывали, но там хоть аргументация была, у Захара: "растишки занижают темпы падения цен на КРЖН".