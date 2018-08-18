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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4792479347944795>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 140
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:47

  kingkongovets написав:я тоже думаю, шо приличная часть, но от меня тут великий строитель требует точный процент указать и уверяет шо их "ноль целых хрен десятых"


Да где мне, стройбану, до коренного киевлянина голубых кровей знающего историю архитектуры Киева не из строительной библиотеки на Подоле ( а может, уже ее там уже и нет) , а из рассказов на ночь своей бабушки Арины Родионовны
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:48

  adeges написав:
  Vlad442 написав:
  adeges написав:зы. по поводу недвижимости. https://www.wsj.com/articles/china-prop ... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем.
зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос

Считайте, что изобрели машину времени и можно полететь, посмотреть, что будет в Украине в ближайший год, если проводить параллели. Почему теория в стиле зРадио тут не работает?


Не совсем понимаю вопрос[/quote]
Вы по своей ссылке читали, что после короткого затишья рост цен продолжился несмотря на потери в экономике?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:53

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:airmax78 земельный налог платится? еще вопросы?
я недавно катался по киеву с одним из топов одного из крупнейших застройщиков - тока и успевал головой вертеть - "вот наш участок и вон наш участок"
спускайтесь на землю, макс

За недострой на Львовской платится какой-то земельный налог? Не уверен. И что, вы считаете нормальным, когда в центре столицы европейского государства 30 лет стоит без движения недострой и никому нет до этого дела? Эту проблему надо решать правовыми методами или как-то по-другому, но решать надо.

Як же ж Ви одеський егоїст задовбали нити!
Люди з Троєщини 25 років мучаться без метро і ніче, зате вам тільки 2 місяця мулить око недобуд на Львівській площі, і ви тут вже возводите стіну плача! Тєрпітє...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:54

  change_pm написав:Як же ж Ви одеський егоїст задовбали нити!
Люди з Троєщини 25 років мучаться без метро і ніче, зате вам тільки 2 місяця мулить око недобуд на Львівській площі, і ви тут вже возводите стіну плача! Тєрпітє...



Жизнь дала трещину - будешь жить на Троещине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:57

  baraka написав:ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ?
ну это в порядке вещей в нашей стране.
теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?


вас в гугле еще не забанили?
изучите вопрос и не пишите чушь
один услышал звон да не понял где он
вместо недостроенного корпуса института подумал шо речь о метро
другой услышал и дополнил в соответствии со своим кругозором
и еще и на "нашу страну" при этом пеняет
футакимибыть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:59

  baraka написав:
  shapo написав:Макс написал о ст.метро Львовская брама которая давно готова , но не запускается в эксплуатацию из-за отсутствия выходов наверх.


ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ?
ну это в порядке вещей в нашей стране.
теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?


Детали не знаю.Мне это рассказали лет 8 назад в Киевметротоннельпроекте с которым имел дело по проекту устройства нового вентходка в центре города.
Возможно,землю продали уже после того как был сделан проект.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:00

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:airmax78 земельный налог платится? еще вопросы?
я недавно катался по киеву с одним из топов одного из крупнейших застройщиков - тока и успевал головой вертеть - "вот наш участок и вон наш участок"
спускайтесь на землю, макс

За недострой на Львовской платится какой-то земельный налог? Не уверен. И что, вы считаете нормальным, когда в центре столицы европейского государства 30 лет стоит без движения недострой и никому нет до этого дела? Эту проблему надо решать правовыми методами или как-то по-другому, но решать надо.

Як же ж Ви одеський егоїст задовбали нити!
Люди з Троєщини 25 років мучаться без метро і ніче, зате вам тільки 2 місяця мулить око недобуд на Львівській площі, і ви тут вже возводите стіну плача! Тєрпітє...

Троещина - это не Киев. Жена меня до сих пор спрашивает, если стоим где-нибудь на смотровой площадке - что это там на горизонте? А Львовская площадь - место историческое. Вокруг куча посольств. Стыдно.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:00

  kingkongovets написав:
  baraka написав:ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ?
ну это в порядке вещей в нашей стране.
теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?


вас в гугле еще не забанили?
изучите вопрос и не пишите чушь
один услышал звон да не понял где он
вместо недостроенного корпуса института подумал шо речь о метро
другой услышал и дополнил в соответствии со своим кругозором
и еще и на "нашу страну" при этом пеняет
футакимибыть


И что тебе в гугле рассказали про то почему станция Львовская брама столько лет не вводится в эксплуатацию,коренной кивлянин?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:03

  shapo написав:И что тебе в гугле рассказали про то почему станция Львовская брама столько лет не вводится в эксплуатацию,коренной кивлянин?


вот почитай и станешь хоть немного, но умнее
но сам
у нищих слуг нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А вы то сами читаете сообщения прежде, чем другим замечания делать? Я же написал, что реализованное в 2014-2015 - это введенное в 2016-2017. Причем именно в том кусочке, которые вы процитировали Зачем вы меня повторили, неясно... Ну да ладно

Ваша дословная цитата: "А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить." Вам подтвердили, было и сумасшедшее предложение, которое ввели в эксплуатацию и которое создало всплеск ввода в 2017
  zРадио написав:Да, в 2017-м был взлет. А в 2016-м и 2018-м не было - явно хромает у вас, Конга и Ремарка логика с пруфом насчет "неограниченного предложения жилья в 2014-2015".

Что именно хромает, сдача в 2017 как раз подтверждает то, что много объектов заложили в 2014-2015 годах.
  zРадио написав:И о природе этого взлета вы, конечно же, тоже не задумывались... А зря - рекомендую вспомнить известный постулат о том, что спрос рождает предложение, и подумать, кем (из какого региона) этот спрос был рожден...

Вы если и задумались то понять реальные причины не осилили. Строительство - довольно инертная отрасль. Спрос на недвижимость никуда не девался, но в 2014-2015 для строительства сложились благоприятные условия ввиду резкого сокращения расходов в долл эквиваленте - следствие девальвации, войны и общего кризиса. Всплеск этого предложения был поддержан в первую очередь бегством капитала из БС и во вторую - потокм переселенцев. Но если вы думаете, что это под спрос от переселенцев резко заложили столько комплексов - вы сильно ошибаетесь.
  zРадио написав:Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана.

Так и откройте статистику по Киеву - объем введенного в эксплуатацуию за 1 квартал вдвое ниже, чем за аналогичный период 2019. Где именно "даже 10%-ного падения нет"?
  zРадио написав:Я знаю, сейчас вы повторитесь про кредитный бум.

Я НИ РАЗУ не намекал на кредитный бум. Я еще со с момента, когда начал писать на этой ветке, всегда писал, что никакой массовой ипотеки без урегулирования вопрос взыскания залогового имущества не будет, стоимость ресурса - это только половина дела. Желающих и способных потянуть платежи под 10-15% было бы действительно много, да кто ж им даст, их отсеят еще на старте, это не 2005-2008, тут лояльности по неофициальным доходам не будет, оценка кредитной нагрузки на доходы будет куда жестче, большая часть даже до оформления заявки не дойдут.
При этом, для малого числа заемщиков с белыми доходами выше среднего уже есть неплохие варианты.
  zРадио написав:И вы, и Макс, и Конг, и Влад, и остальные адепты дорожая

Буду благодарен, если вы процитируете, где именно я выступал с аргументацией дорожая, интересно. За годы, пока я пишу в этой теме, меня и в растишки, и в обвалишки записывали, но там хоть аргументация была, у Захара: "растишки занижают темпы падения цен на КРЖН".
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