Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:я тоже думаю, шо приличная часть, но от меня тут великий строитель требует точный процент указать и уверяет шо их "ноль целых хрен десятых"
Да где мне, стройбану, до коренного киевлянина голубых кровей знающего историю архитектуры Киева не из строительной библиотеки на Подоле ( а может, уже ее там уже и нет) , а из рассказов на ночь своей бабушки Арины Родионовны
adeges написав:зы. по поводу недвижимости. https://www.wsj.com/articles/china-prop ... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем. зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос
Считайте, что изобрели машину времени и можно полететь, посмотреть, что будет в Украине в ближайший год, если проводить параллели. Почему теория в стиле зРадио тут не работает?
Не совсем понимаю вопрос[/quote] Вы по своей ссылке читали, что после короткого затишья рост цен продолжился несмотря на потери в экономике?
kingkongovets написав:airmax78 земельный налог платится? еще вопросы? я недавно катался по киеву с одним из топов одного из крупнейших застройщиков - тока и успевал головой вертеть - "вот наш участок и вон наш участок" спускайтесь на землю, макс
За недострой на Львовской платится какой-то земельный налог? Не уверен. И что, вы считаете нормальным, когда в центре столицы европейского государства 30 лет стоит без движения недострой и никому нет до этого дела? Эту проблему надо решать правовыми методами или как-то по-другому, но решать надо.
Як же ж Ви одеський егоїст задовбали нити! Люди з Троєщини 25 років мучаться без метро і ніче, зате вам тільки 2 місяця мулить око недобуд на Львівській площі, і ви тут вже возводите стіну плача! Тєрпітє...
change_pm написав:Як же ж Ви одеський егоїст задовбали нити! Люди з Троєщини 25 років мучаться без метро і ніче, зате вам тільки 2 місяця мулить око недобуд на Львівській площі, і ви тут вже возводите стіну плача! Тєрпітє...
baraka написав:ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ? ну это в порядке вещей в нашей стране. теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?
вас в гугле еще не забанили? изучите вопрос и не пишите чушь один услышал звон да не понял где он вместо недостроенного корпуса института подумал шо речь о метро другой услышал и дополнил в соответствии со своим кругозором и еще и на "нашу страну" при этом пеняет футакимибыть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
shapo написав:Макс написал о ст.метро Львовская брама которая давно готова , но не запускается в эксплуатацию из-за отсутствия выходов наверх.
ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ? ну это в порядке вещей в нашей стране. теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?
Детали не знаю.Мне это рассказали лет 8 назад в Киевметротоннельпроекте с которым имел дело по проекту устройства нового вентходка в центре города. Возможно,землю продали уже после того как был сделан проект.
kingkongovets написав:airmax78 земельный налог платится? еще вопросы? я недавно катался по киеву с одним из топов одного из крупнейших застройщиков - тока и успевал головой вертеть - "вот наш участок и вон наш участок" спускайтесь на землю, макс
За недострой на Львовской платится какой-то земельный налог? Не уверен. И что, вы считаете нормальным, когда в центре столицы европейского государства 30 лет стоит без движения недострой и никому нет до этого дела? Эту проблему надо решать правовыми методами или как-то по-другому, но решать надо.
Як же ж Ви одеський егоїст задовбали нити! Люди з Троєщини 25 років мучаться без метро і ніче, зате вам тільки 2 місяця мулить око недобуд на Львівській площі, і ви тут вже возводите стіну плача! Тєрпітє...
Троещина - это не Киев. Жена меня до сих пор спрашивает, если стоим где-нибудь на смотровой площадке - что это там на горизонте? А Львовская площадь - место историческое. Вокруг куча посольств. Стыдно.
baraka написав:ага, то есть станцию построили, но о выходах заранее не подумали ? ну это в порядке вещей в нашей стране. теперь получается, что собственник земли, где нужно сделать выходы должен "войти в положение" ?
вас в гугле еще не забанили? изучите вопрос и не пишите чушь один услышал звон да не понял где он вместо недостроенного корпуса института подумал шо речь о метро другой услышал и дополнил в соответствии со своим кругозором и еще и на "нашу страну" при этом пеняет футакимибыть
И что тебе в гугле рассказали про то почему станция Львовская брама столько лет не вводится в эксплуатацию,коренной кивлянин?
zРадио написав:А вы то сами читаете сообщения прежде, чем другим замечания делать? Я же написал, что реализованное в 2014-2015 - это введенное в 2016-2017. Причем именно в том кусочке, которые вы процитировали Зачем вы меня повторили, неясно... Ну да ладно
Ваша дословная цитата: "А по поводу "сумасшедшего предложения новостроя" в 2014-2015 - просто пук в лужу, который вы не сможете подтвердить." Вам подтвердили, было и сумасшедшее предложение, которое ввели в эксплуатацию и которое создало всплеск ввода в 2017
zРадио написав:Да, в 2017-м был взлет. А в 2016-м и 2018-м не было - явно хромает у вас, Конга и Ремарка логика с пруфом насчет "неограниченного предложения жилья в 2014-2015".
Что именно хромает, сдача в 2017 как раз подтверждает то, что много объектов заложили в 2014-2015 годах.
zРадио написав:И о природе этого взлета вы, конечно же, тоже не задумывались... А зря - рекомендую вспомнить известный постулат о том, что спрос рождает предложение, и подумать, кем (из какого региона) этот спрос был рожден...
Вы если и задумались то понять реальные причины не осилили. Строительство - довольно инертная отрасль. Спрос на недвижимость никуда не девался, но в 2014-2015 для строительства сложились благоприятные условия ввиду резкого сокращения расходов в долл эквиваленте - следствие девальвации, войны и общего кризиса. Всплеск этого предложения был поддержан в первую очередь бегством капитала из БС и во вторую - потокм переселенцев. Но если вы думаете, что это под спрос от переселенцев резко заложили столько комплексов - вы сильно ошибаетесь.
zРадио написав:Во-первых, не нужно гадать, есть статистика за 4 месеца - даже 10%-ного падения нет, хотя часть домов УБ как раз в этот период должна была сдаваться, но, по понятным причинам не была сдана.
Так и откройте статистику по Киеву - объем введенного в эксплуатацуию за 1 квартал вдвое ниже, чем за аналогичный период 2019. Где именно "даже 10%-ного падения нет"?
zРадио написав:Я знаю, сейчас вы повторитесь про кредитный бум.
Я НИ РАЗУ не намекал на кредитный бум. Я еще со с момента, когда начал писать на этой ветке, всегда писал, что никакой массовой ипотеки без урегулирования вопрос взыскания залогового имущества не будет, стоимость ресурса - это только половина дела. Желающих и способных потянуть платежи под 10-15% было бы действительно много, да кто ж им даст, их отсеят еще на старте, это не 2005-2008, тут лояльности по неофициальным доходам не будет, оценка кредитной нагрузки на доходы будет куда жестче, большая часть даже до оформления заявки не дойдут. При этом, для малого числа заемщиков с белыми доходами выше среднего уже есть неплохие варианты.
zРадио написав:И вы, и Макс, и Конг, и Влад, и остальные адепты дорожая
Буду благодарен, если вы процитируете, где именно я выступал с аргументацией дорожая, интересно. За годы, пока я пишу в этой теме, меня и в растишки, и в обвалишки записывали, но там хоть аргументация была, у Захара: "растишки занижают темпы падения цен на КРЖН".