Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:клоун, а ты кому пытаешься свой бред втереть?)
Макака, за языком следи
kingkongovets написав:тут практически все, кто действительно занимается недвигой хорошо затарились в этот период и поимели нормальную прибыль, но вдруг появляется некий зрадио, имеющий об этом рынке исключительно теоретические познания, и начинает "вещать" шо дескать нечего тогда было покупать
Ты лжешь! Я не говорю о том, что тогда нечего было купить. Я разоблачаю рыловские загоны о том, что сейчас нечего купить!
А в целом - говорю о ЦИКЛИЧНОСТИ рынка, а не том, что на нем никогда и нигде нельзя заработать!
Я понимаю, что у собственников дешевеющего актива подгорает. Но рекомендую расслабиться и получать удовольствие Если у тебя есть свободные деньги - радуйся. В ближайшие 2 года приобретешь подешевевший актив, который благодаря цикличности в перспективе снова подорожает
лаг у 2008 був майже рік, так що поки вихід із карантинного анабіозу і тимчасове рожевокулярне пожвавлення, але десь із листопада-грудня буде сумно.
shapo написав: А если их по Киеву ноль целых и хрен десятых, то зачем ты вылез с тем какой у тебя дом замечательный? Найди такие на Воровского,Саксаганского и пр.и доложи сам себе, командер
а шо - тока на воровского (кстати нет такой улицы больше - бульварно-кудрявская она теперь) и саксагане доходные дома по киеву?) бывшие комуняцкие чинуши немало их отреставрировали для себя в свое время, мой дом не единственный, ты просто в них не бывал, стройбан да и "дореволюционные" дома - понятие растяжимое, вот доходные дома на николаевской улице (городецкого)
airmax78 написав:Я рад, что на ветке есть единодушное мнение по поводу необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию станции метро Львовская площадь и демонтажа недостроенного корпуса института Крапенко-Карого. Я думаю, новая станция метро позволила бы вдохнуть жизнь в этот заброшенный и безлюдный уголок Киева.
В Киеве за последние 6 лет не ввели ни одной станции метро, этот год и последующие исключением не будет
Пипец! Я думал только в соседней ветке про валюту эта гопота срёт, а они и сюде тоже перелезли. Ну просто ударники-станочники этот ЗРАДио и начальник его Флайман. Эти провокаторы готовы засрать любую ветку с любоым конструктивом и девальвировать всё что партия прикажет.
p_vovk74 написав:Пипец! Я думал только в соседней ветке про валюту эта гопота срёт, а они и сюде тоже перелезли. Ну просто ударники-станочники этот ЗРАДио и начальник его Флайман. Эти провокаторы готовы засрать любую ветку с любоым конструктивом и девальвировать всё что партия прикажет.
Обидеть макроэкономиста может каждый. А вот вы попробуйте ему что-нибудь доказать.
p_vovk74 написав:Пипец! Я думал только в соседней ветке про валюту эта гопота срёт, а они и сюде тоже перелезли. Ну просто ударники-станочники этот ЗРАДио и начальник его Флайман. Эти провокаторы готовы засрать любую ветку с любоым конструктивом и девальвировать всё что партия прикажет.
Обидеть макроэкономиста может каждый. А вот вы попробуйте ему что-нибудь доказать.