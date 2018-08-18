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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4793479447954796

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 140
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:43

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:клоун, а ты кому пытаешься свой бред втереть?)


Макака, за языком следи

  kingkongovets написав:тут практически все, кто действительно занимается недвигой хорошо затарились в этот период и поимели нормальную прибыль, но вдруг появляется некий зрадио, имеющий об этом рынке исключительно теоретические познания, и начинает "вещать" :mrgreen: шо дескать нечего тогда было покупать :mrgreen:


Ты лжешь! Я не говорю о том, что тогда нечего было купить. Я разоблачаю рыловские загоны о том, что сейчас нечего купить!

А в целом - говорю о ЦИКЛИЧНОСТИ рынка, а не том, что на нем никогда и нигде нельзя заработать!

Я понимаю, что у собственников дешевеющего актива подгорает. Но рекомендую расслабиться и получать удовольствие :mrgreen: Если у тебя есть свободные деньги - радуйся. В ближайшие 2 года приобретешь подешевевший актив, который благодаря цикличности в перспективе снова подорожает

лаг у 2008 був майже рік, так що поки вихід із карантинного анабіозу і тимчасове рожевокулярне пожвавлення, але десь із листопада-грудня буде сумно.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45

  kingkongovets написав:
  shapo написав:
А если их по Киеву ноль целых и хрен десятых, то зачем ты вылез с тем какой у тебя дом замечательный?
Найди такие на Воровского,Саксаганского и пр.и доложи сам себе, командер


а шо - тока на воровского (кстати нет такой улицы больше - бульварно-кудрявская она теперь) и саксагане доходные дома по киеву?)
бывшие комуняцкие чинуши немало их отреставрировали для себя в свое время, мой дом не единственный, ты просто в них не бывал, стройбан
да и "дореволюционные" дома - понятие растяжимое, вот доходные дома на николаевской улице (городецкого)

Зображення

а вот обычный мещанский домик на глубочицкой
Зображення

разницу ощутил?
садись, два

на Глубочицькій це таунхауз тепер би назвали
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:у нищих слуг нет

уже не актуально. Есть. "Слуга народа"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:01

  shapo написав:
  airmax78 написав:Я рад, что на ветке есть единодушное мнение по поводу необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию станции метро Львовская площадь и демонтажа недостроенного корпуса института Крапенко-Карого. Я думаю, новая станция метро позволила бы вдохнуть жизнь в этот заброшенный и безлюдный уголок Киева.

В Киеве за последние 6 лет не ввели ни одной станции метро, этот год и последующие исключением не будет

вот актуальна будова, в коронакризу саме то шо нада
https://news.finance.ua/ua/news/-/449611/na-trasi-kyyiv-odesa-pochaly-buduvaty-mist-pislya-10-rokiv-zamorozky-video
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:12

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:у нищих слуг нет

уже не актуально. Есть. "Слуга народа"


классика, сержик, актуальна всегда
https://www.youtube.com/watch?v=jc75b-jQy2E
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пипец!
Я думал только в соседней ветке про валюту эта гопота срёт, а они и сюде тоже перелезли. Ну просто ударники-станочники этот ЗРАДио и начальник его Флайман.
Эти провокаторы готовы засрать любую ветку с любоым конструктивом и девальвировать всё что партия прикажет.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:25

  p_vovk74 написав:Пипец!
Я думал только в соседней ветке про валюту эта гопота срёт, а они и сюде тоже перелезли. Ну просто ударники-станочники этот ЗРАДио и начальник его Флайман.
Эти провокаторы готовы засрать любую ветку с любоым конструктивом и девальвировать всё что партия прикажет.

Обидеть макроэкономиста может каждый. А вот вы попробуйте ему что-нибудь доказать.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:36

  airmax78 написав:
  p_vovk74 написав:Пипец!
Я думал только в соседней ветке про валюту эта гопота срёт, а они и сюде тоже перелезли. Ну просто ударники-станочники этот ЗРАДио и начальник его Флайман.
Эти провокаторы готовы засрать любую ветку с любоым конструктивом и девальвировать всё что партия прикажет.

Обидеть макроэкономиста может каждый. А вот вы попробуйте ему что-нибудь доказать.

міжбанк 27.4
олєні копитами цок-цок у ВП
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