Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:38

zРадио написав: Попробуйте теперь доказать, что всплеск ввода 2017-го - это результат всплеска продаж 2014-2015, а не падение объема строительства в этих же 2014-2015, т.е. более поздний ввод инвестированного в 2012-2013. Просто интересно, как вы выкрутитесь. Попробуйте теперь доказать, что всплеск ввода 2017-го - это результат всплеска продаж 2014-2015, а не падение объема строительства в этих же 2014-2015, т.е. более поздний ввод инвестированного в 2012-2013. Просто интересно, как вы выкрутитесь.

zРадио написав: если использовать ваш же аргумент о том, что рост предложения в 2014-2015 спровоцировало бегство капитала из БС, то что помешает этому повториться в 2020-2021??? если использовать ваш же аргумент о том, что рост предложения в 2014-2015 спровоцировало бегство капитала из БС, то что помешает этому повториться в 2020-2021???

zРадио написав: В объемах строительных нет и 10%-ного падения. А анализировать динамику ввода В объемах строительных нет и 10%-ного падения. А анализировать динамику ввода

Вы же оппонируете, вы и доказывайте, вперед. Вы тут вообще нить разговора потеряли - выкручиваетесь вы, вы заявляли, что кого-то там ткнете носом объемами сдачи в том числе в 2016 году - притихли, вы говорили, что большого предложения новостроев в 2014-15 небыло - и опять мимо, аргументов от вас не видно. Как сказало бы Захар, вы сели в лужу и пузыри пускаете.Увидим. Пока банкопада не ожидается, запасов чему "бежать" куда меньше, такого проседания цен, какое было в 2015, нет и близко, и предложение на рынке меньше.Так что куда вы там себе стреляете, я не в курсе, смотрите, будьте осторожнее.Вы прям переобуваетесь в прыжке. Начали дискуссию вы, ссылаясь именно на введенное в эксплуатацию, я цитату приведу если надо. Тут вам оказывается объем строительных работ больше нравится. С индексами и объемами стройработ все не так просто, они строятся на основании денежной оценки, что в условиях нарисованной инфляции может показать что угодно, тем более выполненные стройработы не отражают прямо предложения: точно так же, как могут бодро продавать свежий воздух над участком, где только забор стоит (соответственно никаких работ), так и пилять вовсю уже на год просроченный объект, в котором большую часть площадей продали (работ много, продаж почти нет).