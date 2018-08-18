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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4795479647974798>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 140
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

комуналку можна платити не тільки лиш всім
https://petrimazepa.com/smi_semya_novogo_glavy_nbu_dolzhna_12_mln_grn_za_kommunalku
ОСМД «Фундуклеевский», управляющая компания жилкомплекса из Киева судится с полными тезками новоназначенного главы НБУ Кириллом Евгеньевичем Шевченко и его супругой Юлией Николаевной Шевченко из-за долгов на сумму не менее 1,2 млн грн
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:03

не мог пройти мимо

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... 2eae6fd002

всего 6 млн. помню, настаивали на коттедже только в киеве. это неплохой бюджетный вариант, кажется
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:04

Феерические тролли... Faceless, почему вы не баните ботов, приходящих без аргументов, но с ведром говна, которое они выливают на тех, кто спорит исключительно аргументами?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:18

  Faceless написав:Вы если и задумались то понять реальные причины не осилили. Строительство - довольно инертная отрасль. Спрос на недвижимость никуда не девался, но в 2014-2015 для строительства сложились благоприятные условия ввиду резкого сокращения расходов в долл эквиваленте - следствие девальвации, войны и общего кризиса. Всплеск этого предложения был поддержан в первую очередь бегством капитала из БС и во вторую - потокм переселенцев. Но если вы думаете, что это под спрос от переселенцев резко заложили столько комплексов - вы сильно ошибаетесь.


Так вы же сейчас, как говорится, двух зайцев одним выстрелом - ослабили свою позицию по двум пунктам. Попробуйте теперь доказать, что всплеск ввода 2017-го - это результат всплеска продаж 2014-2015, а не падение объема строительства в этих же 2014-2015, т.е. более поздний ввод инвестированного в 2012-2013. Просто интересно, как вы выкрутитесь.

Ну а второй "выстрел" - если использовать ваш же аргумент о том, что рост предложения в 2014-2015 спровоцировало бегство капитала из БС, то что помешает этому повториться в 2020-2021???

  Faceless написав:Так и откройте статистику по Киеву - объем введенного в эксплуатацуию за 1 квартал вдвое ниже, чем за аналогичный период 2019. Где именно "даже 10%-ного падения нет"?


В объемах строительных нет и 10%-ного падения. А анализировать динамику ввода в условиях изменения регулятора, карантина, и еще за такой небольшой период времени - сорян, лично я считаю это умозрительным упражнением. Посмотрите, как в "нормальные" годы ввод пляшет от квартала к кварталу...

  Faceless написав:Я НИ РАЗУ не намекал на кредитный бум.
____
Буду благодарен, если вы процитируете, где именно я выступал с аргументацией дорожая, интересно.


Обобщил, прощу прощения. Исключаю ваше честное имя из того позорного списка :D
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:20

  trololo написав:..
Ты Маугли, воспитанный кремлёвскими мозгомойками. Развал плановой экономики ничему не научил вас, детей ватного леса? Укрпроизводитпль это хорошо только если он конкурентеый везде, Ане только под прикрытием местных пошлин

вообще не вижу связи башен Кремля с производством товаров на Украине. Защиту пошлинами применяют в разной степени все, возьмите, как пример, торговые войны США и Китая. Приплело сюда еще плановую экономику - к чему это? Не будет производства - не будет людей, которые будут все равно работать на производствах, но только уже в польшах.
Все же не стоит в 5ницу начинать бухать с обеда - почки не выдержат
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:31

  sequence написав:
  trololo написав:..
Ты Маугли, воспитанный кремлёвскими мозгомойками. Развал плановой экономики ничему не научил вас, детей ватного леса? Укрпроизводитпль это хорошо только если он конкурентеый везде, Ане только под прикрытием местных пошлин

вообще не вижу связи башен Кремля с производством товаров на Украине. Защиту пошлинами применяют в разной степени все, возьмите, как пример, торговые войны США и Китая. Приплело сюда еще плановую экономику - к чему это? Не будет производства - не будет людей, которые будут все равно работать на производствах, но только уже в польшах.
Все же не стоит в 5ницу начинать бухать с обеда - почки не выдержат

в чувак істерика, злив Теслу весною, а вона росте і росте
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:33

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Только, Макс, написал, что он не может продать

Жирному покупателю не нужны бетонные стены, ему нужна конфетка. Геморой макса с ремонтом в элитной локации дело окупаемое. А тот же геморой с Ирпенями и всякими крушами - это тот геморой, за который бомж-покупатель никогда сверху не накинет.
Созреет покупатель, какой нить казнокрад и торговаться не будет - в том же конверте в котором ему занесли, он принесет их Максу, главное чтоб не меченные :mrgreen:

Это означает не истину, а лишь только то, что Zebra так тоже сделал. Качественный ремонт с большими вложениями, да еще и сделанный чужими руками за немыслимые деньги и с материалов купленных не по оптовым ценам - это заведомо убыточная авантюра в случае продажи.
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Попробуйте теперь доказать, что всплеск ввода 2017-го - это результат всплеска продаж 2014-2015, а не падение объема строительства в этих же 2014-2015, т.е. более поздний ввод инвестированного в 2012-2013. Просто интересно, как вы выкрутитесь.

Вы же оппонируете, вы и доказывайте, вперед. Вы тут вообще нить разговора потеряли - выкручиваетесь вы, вы заявляли, что кого-то там ткнете носом объемами сдачи в том числе в 2016 году - притихли, вы говорили, что большого предложения новостроев в 2014-15 небыло - и опять мимо, аргументов от вас не видно. Как сказало бы Захар, вы сели в лужу и пузыри пускаете.
  zРадио написав:если использовать ваш же аргумент о том, что рост предложения в 2014-2015 спровоцировало бегство капитала из БС, то что помешает этому повториться в 2020-2021???

Увидим. Пока банкопада не ожидается, запасов чему "бежать" куда меньше, такого проседания цен, какое было в 2015, нет и близко, и предложение на рынке меньше.
Так что куда вы там себе стреляете, я не в курсе, смотрите, будьте осторожнее.
  zРадио написав:В объемах строительных нет и 10%-ного падения. А анализировать динамику ввода

Вы прям переобуваетесь в прыжке. Начали дискуссию вы, ссылаясь именно на введенное в эксплуатацию, я цитату приведу если надо. Тут вам оказывается объем строительных работ больше нравится. С индексами и объемами стройработ все не так просто, они строятся на основании денежной оценки, что в условиях нарисованной инфляции может показать что угодно, тем более выполненные стройработы не отражают прямо предложения: точно так же, как могут бодро продавать свежий воздух над участком, где только забор стоит (соответственно никаких работ), так и пилять вовсю уже на год просроченный объект, в котором большую часть площадей продали (работ много, продаж почти нет).
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:. Пока банкопада не ожидается,

тому що Го вже не у руля із корєфанами
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:59

  Faceless написав:Вы же оппонируете, вы и доказывайте, вперед. Вы тут вообще нить разговора потеряли - выкручиваетесь вы, вы заявляли, что кого-то там ткнете носом объемами сдачи в том числе в 2016 году - притихли, вы говорили, что большого предложения новостроев в 2014-15 небыло - и опять мимо, аргументов от вас не видно. Как сказало бы Захар, вы сели в лужу и пузыри пускаете.


Пфффф. Если вы считаете, что цифры - это моя слабая сторона, то как знаете. Вот вам цифры. Ввод 2014-2015 - 2,8 млн, ввод 2017-2018 - 3 млн (2016-2017 - 3,1 млн, если угодно). Т.е. в 2011-2012 безо всяких переселенцев и бегства денег из БС в продаже было аж на 7-10% меньше, чем в 2014-2015 с переселенцами и оттоком депозитов. И заметьте - вы использовали этот недоаргумент, не я. Но я пошел вам навстречу и сам доказал его никчемность.

  Faceless написав:Увидим. Пока банкопада не ожидается, запасов чему "бежать" куда меньше, такого проседания цен, какое было в 2015, нет и близко, и предложение на рынке меньше.


Наблюдаем. Банкопада я тоже не ожидаю. Зато прогнозирую падение зарплат и высокую безработицу - это наблюдается по факту уже с апреля, и тренд понятен



  Faceless написав:Вы прям переобуваетесь в прыжке. Начали дискуссию вы, ссылаясь именно на введенное в эксплуатацию, я цитату приведу если надо. Тут вам оказывается объем строительных работ больше нравится. С индексами и объемами стройработ все не так просто, они строятся на основании денежной оценки, что в условиях нарисованной инфляции может показать что угодно, тем более выполненные стройработы не отражают прямо предложения: точно так же, как могут бодро продавать свежий воздух над участком, где только забор стоит (соответственно никаких работ), так и пилять вовсю уже на год просроченный объект, в котором большую часть площадей продали (работ много, продаж почти нет).


Манипулируете! Дискуссию мы тогда вели о полных годах. Нет ничего удивительного в том, что первые 4 месяца года статистика ввода будет показывать погоду! Практика проджект-менеджмента в помощь - проекты гораздо чаще завершаются к концу календарного года, чем в его начале. Людской фактор, что поделать. Соответственно, когда вы одно нереферентное сравните с другим нереферентным, у вас будет белиберда. А вот индекс строительных работ как раз показывает уровень деловой активности, который нам и нужно оценить. Около-нулевая инфляция в данном случае только увеличивает достоверность наблюдаемой динамики
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 17 лип, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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