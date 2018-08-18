ОСМД «Фундуклеевский», управляющая компания жилкомплекса из Киева судится с полными тезками новоназначенного главы НБУ Кириллом Евгеньевичем Шевченко и его супругой Юлией Николаевной Шевченко из-за долгов на сумму не менее 1,2 млн грн
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
комуналку можна платити не тільки лиш всім
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:03
не мог пройти мимо
всего 6 млн. помню, настаивали на коттедже только в киеве. это неплохой бюджетный вариант, кажется
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:04
Феерические тролли... Faceless, почему вы не баните ботов, приходящих без аргументов, но с ведром говна, которое они выливают на тех, кто спорит исключительно аргументами?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:18
Так вы же сейчас, как говорится, двух зайцев одним выстрелом - ослабили свою позицию по двум пунктам. Попробуйте теперь доказать, что всплеск ввода 2017-го - это результат всплеска продаж 2014-2015, а не падение объема строительства в этих же 2014-2015, т.е. более поздний ввод инвестированного в 2012-2013. Просто интересно, как вы выкрутитесь.
Ну а второй "выстрел" - если использовать ваш же аргумент о том, что рост предложения в 2014-2015 спровоцировало бегство капитала из БС, то что помешает этому повториться в 2020-2021???
В объемах строительных нет и 10%-ного падения. А анализировать динамику ввода в условиях изменения регулятора, карантина, и еще за такой небольшой период времени - сорян, лично я считаю это умозрительным упражнением. Посмотрите, как в "нормальные" годы ввод пляшет от квартала к кварталу...
Обобщил, прощу прощения. Исключаю ваше честное имя из того позорного списка
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:20
вообще не вижу связи башен Кремля с производством товаров на Украине. Защиту пошлинами применяют в разной степени все, возьмите, как пример, торговые войны США и Китая. Приплело сюда еще плановую экономику - к чему это? Не будет производства - не будет людей, которые будут все равно работать на производствах, но только уже в польшах.
Все же не стоит в 5ницу начинать бухать с обеда - почки не выдержат
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:31
в чувак істерика, злив Теслу весною, а вона росте і росте
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:33
Это означает не истину, а лишь только то, что Zebra так тоже сделал. Качественный ремонт с большими вложениями, да еще и сделанный чужими руками за немыслимые деньги и с материалов купленных не по оптовым ценам - это заведомо убыточная авантюра в случае продажи.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы же оппонируете, вы и доказывайте, вперед. Вы тут вообще нить разговора потеряли - выкручиваетесь вы, вы заявляли, что кого-то там ткнете носом объемами сдачи в том числе в 2016 году - притихли, вы говорили, что большого предложения новостроев в 2014-15 небыло - и опять мимо, аргументов от вас не видно. Как сказало бы Захар, вы сели в лужу и пузыри пускаете.
Увидим. Пока банкопада не ожидается, запасов чему "бежать" куда меньше, такого проседания цен, какое было в 2015, нет и близко, и предложение на рынке меньше.
Так что куда вы там себе стреляете, я не в курсе, смотрите, будьте осторожнее.
Вы прям переобуваетесь в прыжке. Начали дискуссию вы, ссылаясь именно на введенное в эксплуатацию, я цитату приведу если надо. Тут вам оказывается объем строительных работ больше нравится. С индексами и объемами стройработ все не так просто, они строятся на основании денежной оценки, что в условиях нарисованной инфляции может показать что угодно, тем более выполненные стройработы не отражают прямо предложения: точно так же, как могут бодро продавать свежий воздух над участком, где только забор стоит (соответственно никаких работ), так и пилять вовсю уже на год просроченный объект, в котором большую часть площадей продали (работ много, продаж почти нет).
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:59
Пфффф. Если вы считаете, что цифры - это моя слабая сторона, то как знаете. Вот вам цифры. Ввод 2014-2015 - 2,8 млн, ввод 2017-2018 - 3 млн (2016-2017 - 3,1 млн, если угодно). Т.е. в 2011-2012 безо всяких переселенцев и бегства денег из БС в продаже было аж на 7-10% меньше, чем в 2014-2015 с переселенцами и оттоком депозитов. И заметьте - вы использовали этот недоаргумент, не я. Но я пошел вам навстречу и сам доказал его никчемность.
Наблюдаем. Банкопада я тоже не ожидаю. Зато прогнозирую падение зарплат и высокую безработицу - это наблюдается по факту уже с апреля, и тренд понятен
Манипулируете! Дискуссию мы тогда вели о полных годах. Нет ничего удивительного в том, что первые 4 месяца года статистика ввода будет показывать погоду! Практика проджект-менеджмента в помощь - проекты гораздо чаще завершаются к концу календарного года, чем в его начале. Людской фактор, что поделать. Соответственно, когда вы одно нереферентное сравните с другим нереферентным, у вас будет белиберда. А вот индекс строительных работ как раз показывает уровень деловой активности, который нам и нужно оценить. Около-нулевая инфляция в данном случае только увеличивает достоверность наблюдаемой динамики
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 17 лип, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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