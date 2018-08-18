Значит она сделала всё правильно, раз у служивых до сих пор истерика и боятся они ее почти так же как и Порошенко
Но профессиональным 30-серебренниковым недосуг рефлекстровать, еще столько говна не вылито!
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00
Значит она сделала всё правильно, раз у служивых до сих пор истерика и боятся они ее почти так же как и Порошенко
Но профессиональным 30-серебренниковым недосуг рефлекстровать, еще столько говна не вылито!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:05
ну нє, державні банки в яких 60% БСУ тупо банкопадати..
будуть залифать рефом і розповідати казки про макароновірус...
а так, велкам то СРСР, тільки з олігархами та держмонополіями, тільки Петро це під себе робив, а прибуло до ЗеКоманди.
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