RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4795479647974798

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 140
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00

  flyman написав:
  Faceless написав:. Пока банкопада не ожидается,

тому що Го вже не у руля із корєфанами

Значит она сделала всё правильно, раз у служивых до сих пор истерика и боятся они ее почти так же как и Порошенко ;-)
Но профессиональным 30-серебренниковым недосуг рефлекстровать, еще столько говна не вылито!
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 04.10.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00

  flyman написав:
  Faceless написав:. Пока банкопада не ожидается,

тому що Го вже не у руля із корєфанами

Навіть якби була Го - найслабших вже вичистили, кілька дрібних ще могли б покласти, але такого ефекту вже не було б
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27607
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 6592 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:05

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:. Пока банкопада не ожидается,

тому що Го вже не у руля із корєфанами

Навіть якби була Го - найслабших вже вичистили, кілька дрібних ще могли б покласти, але такого ефекту вже не було б

ну нє, державні банки в яких 60% БСУ тупо банкопадати..
будуть залифать рефом і розповідати казки про макароновірус...
а так, велкам то СРСР, тільки з олігархами та держмонополіями, тільки Петро це під себе робив, а прибуло до ЗеКоманди.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20554
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4795479647974798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1874, 1875, 1876
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18752 3080873
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 14:57
drevlyanin
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199200
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14388
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16690)
17.07.2020 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.