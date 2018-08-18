Значит она сделала всё правильно, раз у служивых до сих пор истерика и боятся они ее почти так же как и Порошенко
Но профессиональным 30-серебренниковым недосуг рефлекстровать, еще столько говна не вылито!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00
Значит она сделала всё правильно, раз у служивых до сих пор истерика и боятся они ее почти так же как и Порошенко
Но профессиональным 30-серебренниковым недосуг рефлекстровать, еще столько говна не вылито!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ваша сильная сторона не цифры, а бессмысленное ими манипулирование и переручивания. На каком основании вы объединили годы по два и именно так? Если вы намекаете, что сданное в эксплуатацию покупается четко за пару лет до сдачи, вы опять ошибаетесь. С чего вы назвали объем введенного в эксплуатацию "в продаже"? Если вы были в коме в 2014-15 и забыли, что происходило в стране, и при этом не видели, сколько объектов в вывалили тогда, о чем с вами вообще говорить. В Аркаде перед стартом продаж очередной Патриотики начиналась настоящая вакханалия.
Да в том то и дело, что он по факту нихера не показывает, вообще. Околонулевая официальная инфляция на фоне заметно более высокой реальной, будет через эти индексы показывать более достоверную картину? Жгите еще.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та ладно, щоб там растішки не писали, яку би осанну НБУ не співали, КРЖН чекає падіння в найближчий рік-два, і чергове дно у 2022.
Можливо, "очистка КРЖН" і банкротство більше як половини забудовників із наступною націоналізацію і створенням чергової держмонополії.
к дорожаю, адназначно, тому що дефіцит м2:
https://news.finance.ua/ua/news/-/474573/investory-ukrbudu-vtretye-piketuvaly-ofis-kyyivmiskbudu
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:51
Манипуляция на манипуляции, и манипуляцией погоняет... Я объединил года по 2 именно чтобы уменьшить величину ошибки. Ведь когда продавалось введенное - это всего лишь предположение, и мое и ваше. Более того, я сам вам предложил 2 варианта группировки - 2016-2017 и 2017-2018. Используете, какой хотите! Можете и собственный предложить.
Но вы продолжаете увиливать от признания аргумента о "супер-высоком предложении 2014-2015" недоаргументом. Еще и на личности перешли. Очень удобно... только не работает!
Офигеть можно Вы же ниже по тексту меня ругаете за индекс (!!!), а тут апеллируете к очередям перед офисом застройщика (рука-лицо). Да, были очереди у Аркады, но не в 2014-м, а в 2015-м уже после прохождения и курсового дна, и достижения худого мира посредством Минск-2. Но главное - ПОСЛЕ, а не ДО обвала цен в валюте! Признайте уже это, и закроем спор
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:02
покажешь фото?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Буча стала райцентром
https://news.finance.ua/ua/news/-/474781/rada-zmenshyla-kilkist-rajoniv-v-ukrayini
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:39
Друже, тепер у цоколі можна розмістити місцеву РДА
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:51
я тепер прогнозун кручє Долярчика, і можу показати дулі мамкіним оналітєгам!
КРЖН адназначно вниз,
БКРЖ вверх!
https://fi202x.blogspot.com/
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