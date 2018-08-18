Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:51

Faceless написав: Ваша сильная сторона не цифры, а бессмысленное ими манипулирование и переручивания. На каком основании вы объединили годы по два и именно так? Если вы намекаете, что сданное в эксплуатацию покупается четко за пару лет до сдачи, вы опять ошибаетесь. Ваша сильная сторона не цифры, а бессмысленное ими манипулирование и переручивания. На каком основании вы объединили годы по два и именно так? Если вы намекаете, что сданное в эксплуатацию покупается четко за пару лет до сдачи, вы опять ошибаетесь.

Faceless написав: В Аркаде перед стартом продаж очередной Патриотики начиналась настоящая вакханалия. В Аркаде перед стартом продаж очередной Патриотики начиналась настоящая вакханалия.

Манипуляция на манипуляции, и манипуляцией погоняет... Я объединил года по 2 именно чтобы уменьшить величину ошибки. Ведь когда продавалось введенное - это всего лишь предположение, и мое и ваше. Более того, я сам вам предложил 2 варианта группировки - 2016-2017 и 2017-2018. Используете, какой хотите! Можете и собственный предложить.Но вы продолжаете увиливать от признания аргумента о "супер-высоком предложении 2014-2015" недоаргументом. Еще и на личности перешли. Очень удобно... только не работает!Офигеть можноВы же ниже по тексту меня ругаете за индекс (!!!), а тут апеллируете к очередям перед офисом застройщика (рука-лицо). Да, были очереди у Аркады, но не в 2014-м, а в 2015-м уже после прохождения и курсового дна, и достижения худого мира посредством Минск-2. Но главное - ПОСЛЕ, а не ДО обвала цен в валюте! Признайте уже это, и закроем спор