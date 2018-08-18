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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47964797479847994800>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 140
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00

  flyman написав:
  Faceless написав:. Пока банкопада не ожидается,

тому що Го вже не у руля із корєфанами

Значит она сделала всё правильно, раз у служивых до сих пор истерика и боятся они ее почти так же как и Порошенко ;-)
Но профессиональным 30-серебренниковым недосуг рефлекстровать, еще столько говна не вылито!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00

  flyman написав:
  Faceless написав:. Пока банкопада не ожидается,

тому що Го вже не у руля із корєфанами

Навіть якби була Го - найслабших вже вичистили, кілька дрібних ще могли б покласти, але такого ефекту вже не було б
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Пфффф. Если вы считаете, что цифры - это моя слабая сторона, то как знаете. Вот вам цифры. Ввод 2014-2015 - 2,8 млн, ввод 2017-2018 - 3 млн (2016-2017 - 3,1 млн, если угодно). Т.е. в 2011-2012 безо всяких переселенцев и бегства денег из БС в продаже было аж на 7-10% меньше, чем в 2014-2015 с переселенцами и оттоком депозитов.

Ваша сильная сторона не цифры, а бессмысленное ими манипулирование и переручивания. На каком основании вы объединили годы по два и именно так? Если вы намекаете, что сданное в эксплуатацию покупается четко за пару лет до сдачи, вы опять ошибаетесь. С чего вы назвали объем введенного в эксплуатацию "в продаже"? Если вы были в коме в 2014-15 и забыли, что происходило в стране, и при этом не видели, сколько объектов в вывалили тогда, о чем с вами вообще говорить. В Аркаде перед стартом продаж очередной Патриотики начиналась настоящая вакханалия.
  zРадио написав:А вот индекс строительных работ как раз показывает уровень деловой активности, который нам и нужно оценить. Около-нулевая инфляция в данном случае только увеличивает достоверность наблюдаемой динамики
Да в том то и дело, что он по факту нихера не показывает, вообще. Околонулевая официальная инфляция на фоне заметно более высокой реальной, будет через эти индексы показывать более достоверную картину? Жгите еще.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та ладно, щоб там растішки не писали, яку би осанну НБУ не співали, КРЖН чекає падіння в найближчий рік-два, і чергове дно у 2022.
Можливо, "очистка КРЖН" і банкротство більше як половини забудовників із наступною націоналізацію і створенням чергової держмонополії.


к дорожаю, адназначно, тому що дефіцит м2:
https://news.finance.ua/ua/news/-/474573/investory-ukrbudu-vtretye-piketuvaly-ofis-kyyivmiskbudu
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:51

  Faceless написав:Ваша сильная сторона не цифры, а бессмысленное ими манипулирование и переручивания. На каком основании вы объединили годы по два и именно так? Если вы намекаете, что сданное в эксплуатацию покупается четко за пару лет до сдачи, вы опять ошибаетесь.


Манипуляция на манипуляции, и манипуляцией погоняет... Я объединил года по 2 именно чтобы уменьшить величину ошибки. Ведь когда продавалось введенное - это всего лишь предположение, и мое и ваше. Более того, я сам вам предложил 2 варианта группировки - 2016-2017 и 2017-2018. Используете, какой хотите! Можете и собственный предложить.

Но вы продолжаете увиливать от признания аргумента о "супер-высоком предложении 2014-2015" недоаргументом. Еще и на личности перешли. Очень удобно... только не работает!

  Faceless написав:В Аркаде перед стартом продаж очередной Патриотики начиналась настоящая вакханалия.


Офигеть можно :D Вы же ниже по тексту меня ругаете за индекс (!!!), а тут апеллируете к очередям перед офисом застройщика (рука-лицо). Да, были очереди у Аркады, но не в 2014-м, а в 2015-м уже после прохождения и курсового дна, и достижения худого мира посредством Минск-2. Но главное - ПОСЛЕ, а не ДО обвала цен в валюте! Признайте уже это, и закроем спор
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:02

  airmax78 написав:Троещина - это не Киев. Жена меня до сих пор спрашивает, если стоим где-нибудь на смотровой площадке - что это там на горизонте?


покажешь фото? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Буча стала райцентром
https://news.finance.ua/ua/news/-/474781/rada-zmenshyla-kilkist-rajoniv-v-ukrayini
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:39

  flyman написав:Буча стала райцентром
https://news.finance.ua/ua/news/-/474781/rada-zmenshyla-kilkist-rajoniv-v-ukrayini

Друже, тепер у цоколі можна розмістити місцеву РДА :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:51

  stas_rst написав:
  flyman написав:Буча стала райцентром
https://news.finance.ua/ua/news/-/474781/rada-zmenshyla-kilkist-rajoniv-v-ukrayini

Друже, тепер у цоколі можна розмістити місцеву РДА :)

я тепер прогнозун кручє Долярчика, і можу показати дулі мамкіним оналітєгам!
КРЖН адназначно вниз,
БКРЖ вверх!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:00

  flyman написав:
  stas_rst написав:
  flyman написав:Буча стала райцентром
https://news.finance.ua/ua/news/-/474781/rada-zmenshyla-kilkist-rajoniv-v-ukrayini

Друже, тепер у цоколі можна розмістити місцеву РДА :)

я тепер прогнозун кручє Долярчика, і можу показати дулі мамкіним оналітєгам!
КРЖН адназначно вниз,
БКРЖ вверх!

Нам своє робити :) Дайош НьюБучаки :)
stas_rst
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